Formule 1 oznámila novou smlouvu s okruhem Circuit de Barcelona-Catalunya, která zajistí návrat závodů do Barcelony. Dohoda zároveň ovlivňuje budoucnost Circuit de Spa-Francorchamps a jeho pořadatelství belgické Grand Prix.
Budoucnost závodu Formule 1 v Barceloně byla ještě před několika měsíci nejistá, nyní je ale jasno. Formule 1 se s promotéry dohodla na nové smlouvě, díky které se závody na Circuit de Barcelona-Catalunya uskuteční v letech 2028, 2030 a 2032, tedy ve třech z následujících šesti sezón.
Barcelona přitom vstupovala do posledního roku původního kontraktu pod velkým tlakem. Okruh v Montmeló byl dlouhodobě kritizován kvůli zastaralému zázemí a zároveň čelil rostoucí konkurenci nových destinací, přičemž označení Velké ceny Španělska už přešlo na nový závod v Madridu, který se má jet na připravovaném okruhu Madring.
V posledních letech se navíc výrazně zostřil boj o evropská místa v kalendáři, což přinutilo tradiční tratě hledat nové argumenty pro své setrvání. Město Barcelona i katalánská vláda proto přislíbily investice do modernizace okruhu a podpory závodu, který je dlouhodobě považován za důležitou součást sportovní identity regionu.
Výsledkem je dohoda o takzvaném rotujícím modelu, který se postupně stává běžným řešením pro evropské podniky. Barcelona se bude o své místo dělit s legendárním okruhem Circuit de Spa-Francorchamps, jenž přivítá Formuli 1 v letech 2027, 2029 a 2031, zatímco katalánská trať se do kalendáře vrátí vždy v následující sezóně.
Tento kompromis zároveň prakticky ukončuje snahy belgických promotérů o každoroční pořádání závodu. Rotace umožní udržet historické evropské okruhy v kalendáři i v době, kdy se šampionát rozšiřuje na nové trhy a počet závodů zůstává omezený.
„Toto prodloužení je výsledkem pevného vztahu a úzké spolupráce a představuje velmi důležitý krok k dalšímu upevnění Katalánska jako klíčového místa na mezinárodním kalendáři,“ uvedl Pol Gibert, CEO společnosti Circuits de Catalunya SL. „Formule 1 generuje ekonomický dopad přes 300 milionů eur na každé vydání, ale především jde o strategickou událost, která ukazuje Katalánsko světu jako region schopný hostit špičkové sportovní soutěže.“
Spokojenost neskrývá ani vedení šampionátu. „Barcelona je úžasné město a fanoušci Formule 1 nás tu vždy vítají s obrovskou vášní, takže mě těší, že budeme na Circuit de Barcelona-Catalunya závodit i v dalších letech,“ řekl CEO Formule 1 Stefano Domenicali. „Týmy do okruhu hodně investovaly a v posledních letech připravily skvělé fanouškovské festivaly, těšíme se, jak budou dál rozvíjet zážitek pro návštěvníky závodu i pro celé město.“
Nová dohoda zároveň zapadá do širší proměny evropské části kalendáře. Po oznámení, že závod v nizozemském Zandvoortu skončí v roce 2026, se spekuluje o návratu dalších tratí – mezi favority patří například Istanbul, který by mohl zaplnit jedno z volných míst v sezóně 2027.
Barcelona si tak i přes ztrátu statusu domácí Velké ceny stále drží pevnou pozici v moderní Formuli 1. Rotující model sice znamená méně časté návraty, ale potvrzuje, že historické okruhy zůstávají důležitou součástí identity šampionátu i v době jeho globální expanze.
