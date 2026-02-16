Isack Hadjar během lednového shakedownu v Barceloně havaroval, ale situaci zvládl s nadhledem a reakce fanoušků na sociálních sítích mu paradoxně pomohly překonat stres.
Isack Hadjar během lednového shakedownu v Barceloně havaroval v poslední rychlé zatáčce a vyletěl za bariéry, přesto však situaci zvládl s nadhledem. Reakce fanoušků na sociálních sítích mu paradoxně pomohly překonat počáteční stres a posunout se dál. „Když jsem havaroval, myslel jsem okamžitě na Pierra [Gaslyho],“ řekl Hadjar. „Šel jsem na Twitter, četl všechny komentáře a říkal si ‚aha, jsem ztracený pro celou sezónu‘. A právě tak jsem se s tím vyrovnal.“
Po nehodě zachovali Hadjar i tým Red Bull klid a profesionální přístup. Francouzský jezdec přiznal, že část problému byla způsobena přechodem z mokrých na intermediální pneumatiky, zatímco šéf týmu Laurent Mekies připomněl, že podobné incidenty jsou součástí závodění, a zároveň vyzdvihl pozitivní pokroky Hadjara při jeho přechodu z Racing Bulls.
Během oficiálních testů v Bahrajnu mladý jezdec odjel 146 kol, což odpovídá vzdálenosti dvou a půl Grand Prix, a soustředí se na přípravu do nové sezóny. Připomněl, že adaptace na nový vůz v Red Bullu bývá pro nováčky náročná, ale právě intenzita reakcí fanoušků mu pomohla překonat negativní pocity a soustředit se na další pokroky.
Isack Hadjar ukazuje, že nejdůležitější je zůstat klidný a učit se z chyb. „Četl jsem všechny reakce na Twitteru a bylo to tak intenzivní, že jsem si myslel, že sezóna je ztracená. Přesto mi to pomohlo se s tím vyrovnat,“ přiznal mladý Francouz.
Hadjar ví, že zpočátku bude pomalejší než jeho týmový kolega Max Verstappen, čtyřnásobný mistr světa. „Zatím vůz neodpovídá mému stylu jízdy, ale je to první den a první odpoledne, takže je logické, že se na tom pracuje. Odteď až do Abú Dhabí vůz získá spoustu času na kolo,“ vysvětlil.
Cíle pro sezónu 2026 jsou pro něj ambiciózní. Po loňském prvním pódiu v Zandvoortu si klade za cíl posunout vůz mezi špičku startovního pole. „První vítězství v závodě je samozřejmě v hledáčku. To by bylo skvělé,“ řekl. „Chtěl bych vidět, že náš vůz postupuje rychleji než ostatní týmy, to by bylo velmi příjemné.“
Hadjar ukazuje, že i přes menší nezdary a kritiku dokáže zachovat smysl pro humor a nadhled, což podle něj pomáhá zvládat tlak v Red Bullu i celé Formuli 1.
Zkušenosti z prvního roku v královně motorsportu a schopnost učit se z chyb mu dodávají motivaci a sebevědomí pro nadcházející sezónu.
Celkově potvrzuje, že mladí jezdci v Red Bullu čelí velkým výzvám, ale správný přístup a postupné učení mohou vést k rychlému progresu.
