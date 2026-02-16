Fernando Alonso o monopostu AMR26: Musíme postupovat krok za krokem

Fernando Alonso v Bahrajnu
Fernando Alonso v Bahrajnu, foto: Aston Martin
Josef Mráček VČERA 14:14
Sdílej:

Fernando Alonso připustil, že Aston Martin čeká před začátkem sezóny hodně práce a poslední testy v Bahrajnu to jen potvrdily. Zároveň ale vyzdvihl pokrok týmu, nové zázemí a spolupráci s Adrianem Neweym.

Fernando Alonso popsal, kolik práce čeká tým Aston Martin při přípravě na začátek sezóny 2026 Formule 1, a přiznal, že poslední testy byly náročné. „Přicházíme z obtížných dnů testování a máme před sebou hodně práce,“ řekl.

Tým se teď přizpůsobuje novému technickému řediteli Adrianovi Neweymu a novému dodavateli motorů, Hondě, takže hlavním cílem začátku sezóny je propojit všechny nové součásti vozu a zajistit, aby fungovaly společně. „Začátek sezóny je o tom, jak propojit všechny nové součásti a zajistit, aby fungovaly společně,“ dodal Alonso.

Alonso ale zůstává optimistický. „Absolutně,“ odpověděl, když se ho Sky Sports F1 ptalo, zda chápe, co dělá Neweyho přístup tak výjimečným. „Je jiný. Je úžasný designér a má velmi odlišný způsob práce v týmu.“

„V době počítačů a simulací Adrian stále komunikuje s jezdcem a využívá jeho zpětnou vazbu k problémům, se kterými se setkáváte,“ vysvětlil Alonso. „Dokáže vidět celý problém a pravděpodobně má už v hlavě řešení. Je fascinující s ním mluvit a učit se od něj, a na tuto sezónu se opravdu těším.“

Během tří dnů testů v Bahrainu měl Aston Martin nejnižší počet ujetých kilometrů ze všech týmů kvůli problémům s pohonnou jednotkou. Alonso odjel 98 kol a jeho týmový kolega Lance Stroll 108. Týmový ambasador Pedro de la Rosa potvrdil, že „jsme jasně za ostatními.“

Lance Stroll s Aston Martinem AMR26 na testech v Bahrajnu

Aston Martin přiznává problémy s AMR26: Zlepšení potřebuje čas

Zkušený Fernando Alonso zůstává klidný a soustředí se na pozitivní stránku situace. „Toto je podle mě důležitý moment v projektu Aston Martinu,“ řekl. „Naše zázemí je konečně kompletní. Máme vlastní aerodynamický tunel pro návrh vozu a poprvé vlastní převodovku, což je sice velká výzva, ale zároveň nám to dává svobodu při navrhování klíčových částí vozu. A máme Hondu jako partnera.“

„Všechny dílky skládanky se teď spojují. Největší výzvou je propojit vše dohromady a trefit správný časový harmonogram,“ pokračoval Alonso a přiznal, že sezóna může začít pomalu. „Loni jsme skončili sedmí v poháru konstruktérů, takže musíme nejdřív chodit, než začneme běhat, a dělat věci krok za krokem.“

„Jsme soutěžící. Chceme vyhrávat a bojovat o velké věci, ale to vyžaduje čas,“ dodal. „Chceme, aby tato doba byla co nejkratší.“

Alonso zdůraznil, že Aston Martin nyní disponuje všemi klíčovými komponentami a zdroji a letošní sezóna se soustředí spíše na budování základu a integraci nových prvků než na okamžité výsledky. Podle něj kombinace nových technologií, Neweyho vedení a spolupráce s Hondou dává týmu slibný start do další kapitoly.

Sdílej Sdílej
Vstoupit do diskuze
Témata:
Aston Martin Fernando Alonso Aston Martin AMR26 - Mercedes
Stalo se
Novinky
Lewis Hamilton

Fred Vasseur vysvětluje situaci s inženýrem Lewise Hamiltona

Fred Vasseur veřejně požádal novináře, aby přestali spekulovat o změně závodního inženýra u Lewis Hamilton pro sezónu 2026. Tým tím chce chránit interní stabilitu a soustředit se na výkon, nikoli na mediální senzace.

Novinky
Isack Hadjar během testu v Abú Zabí

Isack Hadjar komentuje havárii v Barceloně a přiznává, jak mu pomohly reakce fanoušků

Isack Hadjar během lednového shakedownu v Barceloně havaroval, ale situaci zvládl s nadhledem a reakce fanoušků na sociálních sítích mu paradoxně pomohly překonat stres.

Novinky
Fernando Alonso v Bahrajnu

Fernando Alonso o monopostu AMR26: Musíme postupovat krok za krokem

Fernando Alonso připustil, že Aston Martin čeká před začátkem sezóny hodně práce a poslední testy v Bahrajnu to jen potvrdily. Zároveň ale vyzdvihl pokrok týmu, nové zázemí a spolupráci s Adrianem Neweym.

Novinky
Lance Stroll s Aston Martinem AMR26 na testech v Bahrajnu

Aston Martin přiznává problémy s AMR26: Zlepšení potřebuje čas

Aston Martin po pomalém startu předsezóny intenzivně dohání ztrátu a podle Pedra de la Rosy už odhalil klíčové problémy, na jejichž odstranění tým pracuje v Silverstone. 

Novinky
Lando Norris a Mclaren MCL40

McLaren se vyjádřil k testům z Bahrajnu: Závodní tempo zatím nestačí

McLaren připouští určité rozdíly ve výkonnosti při předsezonních testech, zároveň však upozorňuje, že je příliš brzy na definitivní závěry.

Novinky
Lewis Hamilton s Ferrari SF-26 v Bahrajnu

Ferrari nasbíralo cenná data, Lewis Hamilton odjíždí z Bahrajnu třetí nejrychlejší

Lewis Hamilton během prvního předsezónního testu v Bahrajnu odjel 190 kol za Ferrari. Tým sbíral data pro doladění vozu a přípravu na start sezóny.

Novinky
Max Verstappen s Red Bullem RB22 na testech v Bahrajnu

Red Bull překvapil paddock, potvrzuje George Russell

George Russell pochválil nový motor Red Bull/Ford a přiznal, že tým „totálně zabodoval“. Podle něj si ostatní týmy budou muset pečlivě prohlédnout, jak Red Bull dosahuje takové efektivity a výkonu.
Novinky
Lando Norris

Lando Norris upozorňuje na výkon Red Bullu: McLaren má stále co dohánět

Lando Norris přiznal, že McLaren stále hledá způsoby, jak zlepšit výkon svého vozu s pohonnou jednotkou Mercedes. Jeho slova reagují na spekulace, že nový motor Red Bullu může být zatím o krok napřed.
Novinky
Kimi Antonelli na testech v Bahrajnu s Mercedesem W17

Třetí den testů v Bahrajnu: Nejrychlejší čas zajel Kimi Antonelli

Mercedes možná bije na poplach, ale třetí den v Bahrajnu dominoval Kimi Antonelli. Jeho rychlost na trati ukázala, že překvapení nejsou v závodním poli nikdy vyloučena.
Novinky
George Russell na testech v Bahrajnu

V paddocku se rozjela bouřlivá diskuze o nových pravidlech: George Russell brání nová pravidla

George Russell upozorňuje, že je potřeba dát novým pravidlům čas a sledovat, jak se situace vyvine. Jeho slova reagují na aktuální diskusi mezi jezdci o nadcházející sezóně.
Novinky
Carlos Sainz jr. v Silverstone

Carlos Sainz podporuje názor Tota Wolffa: Red Bull má momentálně jasnou převahu

Carlos Sainz označil Red Bull Powertrains za motor, který by mohl dominovat začátku sezony. Podle něj kombinace výkonu a spolehlivosti z Milton Keynes nastavuje laťku, s níž se ostatní týmy budou muset měřit.

Novinky
Max Verstappen

Max Verstappen kritizuje nová pravidla. Lando Norris reaguje

Druhý den testů F1 v Bahrajnu přinesl nejen práci na nových vozech, ale také výraznou slovní přestřelku mezi Maxem Verstappenem a Landem Norrisem, která rychle přitáhla pozornost paddocku.