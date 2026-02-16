Fernando Alonso o monopostu AMR26: Musíme postupovat krok za krokem

Fernando Alonso připustil, že Aston Martin čeká před začátkem sezóny hodně práce a poslední testy v Bahrajnu to jen potvrdily. Zároveň ale vyzdvihl pokrok týmu, nové zázemí a spolupráci s Adrianem Neweym.
Fernando Alonso popsal, kolik práce čeká tým Aston Martin při přípravě na začátek sezóny 2026 Formule 1, a přiznal, že poslední testy byly náročné. „Přicházíme z obtížných dnů testování a máme před sebou hodně práce,“ řekl.
Tým se teď přizpůsobuje novému technickému řediteli Adrianovi Neweymu a novému dodavateli motorů, Hondě, takže hlavním cílem začátku sezóny je propojit všechny nové součásti vozu a zajistit, aby fungovaly společně. „Začátek sezóny je o tom, jak propojit všechny nové součásti a zajistit, aby fungovaly společně,“ dodal Alonso.
Alonso ale zůstává optimistický. „Absolutně,“ odpověděl, když se ho Sky Sports F1 ptalo, zda chápe, co dělá Neweyho přístup tak výjimečným. „Je jiný. Je úžasný designér a má velmi odlišný způsob práce v týmu.“
„V době počítačů a simulací Adrian stále komunikuje s jezdcem a využívá jeho zpětnou vazbu k problémům, se kterými se setkáváte,“ vysvětlil Alonso. „Dokáže vidět celý problém a pravděpodobně má už v hlavě řešení. Je fascinující s ním mluvit a učit se od něj, a na tuto sezónu se opravdu těším.“
Během tří dnů testů v Bahrainu měl Aston Martin nejnižší počet ujetých kilometrů ze všech týmů kvůli problémům s pohonnou jednotkou. Alonso odjel 98 kol a jeho týmový kolega Lance Stroll 108. Týmový ambasador Pedro de la Rosa potvrdil, že „jsme jasně za ostatními.“
Zkušený Fernando Alonso zůstává klidný a soustředí se na pozitivní stránku situace. „Toto je podle mě důležitý moment v projektu Aston Martinu,“ řekl. „Naše zázemí je konečně kompletní. Máme vlastní aerodynamický tunel pro návrh vozu a poprvé vlastní převodovku, což je sice velká výzva, ale zároveň nám to dává svobodu při navrhování klíčových částí vozu. A máme Hondu jako partnera.“
„Všechny dílky skládanky se teď spojují. Největší výzvou je propojit vše dohromady a trefit správný časový harmonogram,“ pokračoval Alonso a přiznal, že sezóna může začít pomalu. „Loni jsme skončili sedmí v poháru konstruktérů, takže musíme nejdřív chodit, než začneme běhat, a dělat věci krok za krokem.“
„Jsme soutěžící. Chceme vyhrávat a bojovat o velké věci, ale to vyžaduje čas,“ dodal. „Chceme, aby tato doba byla co nejkratší.“
Alonso zdůraznil, že Aston Martin nyní disponuje všemi klíčovými komponentami a zdroji a letošní sezóna se soustředí spíše na budování základu a integraci nových prvků než na okamžité výsledky. Podle něj kombinace nových technologií, Neweyho vedení a spolupráce s Hondou dává týmu slibný start do další kapitoly.
