Fred Vasseur veřejně požádal novináře, aby přestali spekulovat o změně závodního inženýra u Lewis Hamilton pro sezónu 2026. Tým tím chce chránit interní stabilitu a soustředit se na výkon, nikoli na mediální senzace.
Napětí kolem Ferrari se ještě před startem sezóny 2026 přesunulo z tratě do mediálního prostoru. Změna závodního inženýra Lewis Hamilton se po jeho vlastních slovech o možném „škodlivém“ dopadu rychle stala jedním z hlavních témat paddocku, na které nyní rázně reagoval šéf týmu Fred Vasseur.
Vasseur však trvá na tom, že situace není dramatická. „Není to přesně téma, o kterém jsme diskutovali,“ uvedl pro PlanetF1.com. „Spolupráce na pit wallu je velmi dobrá. Lewis je sebevědomý, otevřený a plně zapojený do vztahu s týmem. Moje pocity jsou pozitivní a budeme v tom pokračovat.“ Podle něj je atmosféra uvnitř týmu stabilní a zaměřená na další zlepšování.
Hamilton prožil náročný první rok ve Ferrari, když poprvé ve své kariéře nedokázal vybojovat ani jedno pódiové umístění. Jeho spolupráce s tehdejším závodním inženýrem Riccardem Adamim byla místy napjatá, přestože Adami měl za sebou zkušenosti ze spolupráce s jezdci jako Sebastian Vettel nebo Carlos Sainz, a Ferrari následně rozhodlo o jeho přesunu na jinou pozici s tím, že Hamilton bude od sezóny 2026 pracovat s novým inženýrem.
V zákulisí se nejčastěji skloňuje jméno Cedrica Michel-Grosjeana, bývalého performance engineera Oscara Piastriho u McLarenu, který je však momentálně na kariérní pauze. Během úvodních testů proto Hamilton spolupracuje s Carlem Santim, někdejším inženýrem Kimiho Räikkönena, zatímco tým volí přechodné řešení, aby zajistil kontinuitu do doby, než bude nová struktura plně nastavena.
Sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton připustil, že během úvodu sezóny dojde ke změně jeho závodního inženýra už v průběhu „několika závodů“. „Bude to mít dopad? Může, ale já se budu snažit odvést maximum,“ uvedl pro média, přičemž jeho slova okamžitě vyvolala spekulace, zda si po náročném roce nepřipravuje prostor pro případné vysvětlení slabších výsledků.
Šéf Scuderia Ferrari Fred Vasseur však podobné úvahy odmítl a zdůraznil, že situace je zbytečně nafukována. „Prosím, přestaňte s touto historií,“ reagoval během tiskové konference. „Ve 22členném startovním poli se každý rok mění šest až sedm inženýrů a stejně tak několik šéfů týmů. Není to konec světa.“
Vasseur zároveň připomněl, že fungování moderního týmu Formule 1 nelze redukovat na jednu osobu. „Tým dnes čítá kolem 1 500 lidí. Není to o jednom závodním inženýrovi. Ten, koho vidíte na pit wallu, vede skupinu lidí pracujících na autě, a nikdy to není o jednotlivci. Ve Formuli 1 jde vždy o tým,“ dodal.
Podle odborných zdrojů není výměna závodního inženýra uprostřed sezóny ničím neobvyklým a Ferrari se soustředí hlavně na udržení stabilního výkonu a dlouhodobou spolupráci v týmu. Fred Vasseur celou záležitost prezentuje jako interní proces, který nemá ohrozit přípravu na sezónu, ale naopak zajistit hladší a efektivnější fungování celého týmu.
