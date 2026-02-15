McLaren připouští určité rozdíly ve výkonnosti při předsezonních testech, zároveň však upozorňuje, že je příliš brzy na definitivní závěry.
Po úvodních předsezonních testech v Bahrajnu přišel šéf McLaren Andrea Stella s otevřeným hodnocením současné formy svého týmu. Přiznal, že McLaren zatím zaostává v závodním tempu za největšími soupeři, především Ferrari a Mercedes, a zároveň upozornil, že z testů nelze ještě přesně odhadnout konečné rozložení sil na startovním poli nové sezóny.
„Z hlediska závodního tempa je Ferrari velmi konkurenceschopné,“ řekl Stella. „V simulacích, které jel Hamilton, a současně Antonelli a Oscar Piastri, byli Antonelli a Hamilton rychlejší než my.“
Stella zároveň varoval, že výsledky testů nelze přeceňovat. „Vyzývám všechny, aby nepřikládali příliš velkou váhu tomu, co vidíme během testů. Jsou to jen první náznaky. Pokud se ale bavíme o konkurenceschopnosti, Ferrari a Mercedes bych nyní zařadil na špici,“ dodal.
Pozorovatelé už začínají jasně rozeznávat čtyři nejsilnější týmy, mezi které patří Mercedes, Ferrari, Red Bull Racing a McLaren. Dlouhé stinty ukázaly poměrně vyrovnaný boj, přičemž hlavní rozdíly se projevily v práci s pneumatikami, konzistenci tempa a efektivním využívání energie.
Mercedes během testů vynikl zejména spolehlivostí a stabilním výkonem, zatímco Red Bull zaujal především efektivním hospodařením s energií a silou svého hybridního systému, což je vzhledem k vlastní výrobě pohonné jednotky velký pokrok.
Ferrari začalo nenápadně, ale postupně se stalo středem pozornosti paddocku. Tým zvládl vysoký počet kol a dlouhé stinty Charlese Leclerca i Lewise Hamiltona ukázaly velmi solidní tempo, které podle některých odhadů patřilo k nejlepším na trati.
Stella na tyto výkony reagoval otevřeně: „Závodní tempo Ferrari je opravdu konkurenceschopné. V simulacích, které jeli Hamilton, Antonelli a Piastri, byli Antonelli a Hamilton rychlejší než my.“
Šéf McLarenu zdůraznil, že Red Bull nelze podceňovat. Podle něj je tým dobře připravený a v nové éře pravidel rozhodně neztrácí. Stella proto očekává, že boj o čelo startovního pole bude vyrovnaný a žádný z hlavních týmů zatím neudělal zásadní chybu ve vývoji.
Jedním z hlavních úkolů jezdců bude přizpůsobit se novým požadavkům hybridních pohonných jednotek. „Někdy je potřeba dělat z pohledu jízdy neobvyklé kroky, aby se plně využila síla pohonné jednotky,“ vysvětlil Stella. Piloti se budou muset například učit dříve zvedat nohu z plynu a plachtit nebo jinak hospodařit s energií v rychlých zatáčkách. Přesto podle Stelly zůstává klíč k úspěchu stejný. Rychlost vozu v Melbourne bude záviset na dobré aerodynamice, vyváženém podvozku a konkurenceschopné pohonné jednotce.
McLaren připouští určité rozdíly ve výkonnosti při předsezonních testech, zároveň však upozorňuje, že je příliš brzy na definitivní závěry.
Lewis Hamilton během prvního předsezónního testu v Bahrajnu odjel 190 kol za Ferrari. Tým sbíral data pro doladění vozu a přípravu na start sezóny.
George Russell pochválil nový motor Red Bull/Ford a přiznal, že tým „totálně zabodoval“. Podle něj si ostatní týmy budou muset pečlivě prohlédnout, jak Red Bull dosahuje takové efektivity a výkonu.
Lando Norris přiznal, že McLaren stále hledá způsoby, jak zlepšit výkon svého vozu s pohonnou jednotkou Mercedes. Jeho slova reagují na spekulace, že nový motor Red Bullu může být zatím o krok napřed.
Mercedes možná bije na poplach, ale třetí den v Bahrajnu dominoval Kimi Antonelli. Jeho rychlost na trati ukázala, že překvapení nejsou v závodním poli nikdy vyloučena.
George Russell upozorňuje, že je potřeba dát novým pravidlům čas a sledovat, jak se situace vyvine. Jeho slova reagují na aktuální diskusi mezi jezdci o nadcházející sezóně.
Carlos Sainz označil Red Bull Powertrains za motor, který by mohl dominovat začátku sezony. Podle něj kombinace výkonu a spolehlivosti z Milton Keynes nastavuje laťku, s níž se ostatní týmy budou muset měřit.
Druhý den testů F1 v Bahrajnu přinesl nejen práci na nových vozech, ale také výraznou slovní přestřelku mezi Maxem Verstappenem a Landem Norrisem, která rychle přitáhla pozornost paddocku.
Charles Leclerc zajel nejrychlejší kolo druhého dne testů v Bahrajnu, které nikdo z ostatních jezdců nedokázal překonat. Ferrari tak vyslalo první výrazný signál o své formě před začátkem nové sezóny.
Carlos Sainz přiznal, že Williams prošel obtížemi při přípravě na sezónu, ale jeho důvěra v tým zůstává. Doufá, že nadcházející testy přinesou potřebný posun a tým se dostane do optimální formy.
Toto Wolff upozornil na motor Red Bullu a označil ho za možný „benchmark“ mezi pěti výrobci. Podrobnosti zatím neprozradil, ale naznačil, že konkurence bude muset pozorně sledovat jeho výkon na trati.
Mercedes při druhém dni testů v Bahrajnu řeší problémy s pohonnou jednotkou, které narušily program Kimiho Antonelliho na trati. Red Bull mezitím ztratil přibližně dvě hodiny dopoledního času kvůli technickým potížím.