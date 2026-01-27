Úterní drama Red Bullu: Isack Hadjar skončil v bariéře

Isack Hadjar během testů v Barceloně s Red Bullem RB22
Isack Hadjar během testů v Barceloně s Red Bullem RB22, foto: Red Bull Content Pool
Druhý den testů v Barceloně skončil pro Isacka Hadjara předčasně, když podle neoficiálních zpráv vyjel mimo trať.

Druhý den testů v Barceloně byl poznamenán mokrým počasím a dramatickým závěrem pro Red Bull, když Isack Hadjar havaroval ve finální hodině odpolední seance. Hadjar podle dostupných zpráv při jízdě v dešti vyjel v rychlé pravé zatáčce na Turn 14 a narazil do bariér, což znamenalo konec jeho programu na úterním shakedownu a další červenou vlajku dne. Incident způsobil škody na zadní části RB22, které si tým bude nyní podrobně vyhodnocovat, ačkoliv zatím není jasné, zda šlo o chybu jezdce nebo o technický problém.

Na rozdíl od pondělního prvního dne, kdy mnoho týmů sbíralo kilometry v suchu, úterní dění ovlivnilo počasí. Déšť udeřil během dopoledne a většina týmů, včetně Mercedesu a Haasu, se rozhodla nevyjíždět, zatímco pouze Red Bull a Ferrari pokračovaly s testováním za mokrých podmínek.

Red Bull měl program rozdělený mezi Maxe Verstappena a Hadjara; Verstappen absolvoval dopolední část a podle neoficiálních výsledků zajel nejlepší čas dne 1:19,578, přestože i on měl drobný moment mimo trať dříve během dne. Hadjar pak převzal vůz na odpoledne a sbíral zkušenosti při jízdách na mokrých pneumatikách, než přišla jeho nehodová situace.

Max Verstappen v Monze

Druhý den testů v Barceloně: Max Verstappen měl problém, Charles Leclerc ukázal tempo na mokru

Ferrari během úterního dne rozdělilo program mezi Charlese Leclerca ráno a Lewise Hamiltona odpoledne, přičemž tým dokázal i přes déšť odjet více než padesát kol.

Testy probíhají za zavřenými dveřmi, takže oficiální časy a podrobnosti nejsou zveřejňovány a většina informací pochází z nepřímých zdrojů.

McLaren, Ferrari a další týmy své programy postupně doplňují během zbytku testovacího týdne, přičemž McLaren plánuje první výjezd od středy.

Celý den ukázal, že i při nepříznivém počasí je možné sbírat cenná data o spolehlivosti a chování nových vozů, a každý odjetý kilometr je důležitý pro přípravu na sezónu 2026.

