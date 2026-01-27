Druhý den testů v Barceloně: Max Verstappen měl problém, Charles Leclerc ukázal tempo na mokru

Druhý den testů F1 v Barceloně začal přerušením po krátkém incidentu na trati. Déšť dorazil dříve, než bylo čekáno, a trať se postupně měnila, zatímco jezdci pokračovali v jízdách.
Druhý den předsezónních testů F1 v Barceloně začal dramaticky, když Max Verstappen krátce po otevření trati způsobil červenou vlajku. „Jen jsem trochu vyjel do štěrku, všechno je v pořádku,“ uklidňoval fanoušky a média, když se objevily spekulace o problému s Red Bullem. Incident přerušil dopolední seanci jen na krátkou chvíli.
Po návratu na trať se připojil Charles Leclerc, který podle neoficiálních zdrojů zajel čas 1:20,8. „Byl to rychlý průjezd, ale ještě musíme zkoušet nastavení,“ řekl Leclerc, zatímco Ferrari RB22 sbírala data pro další úpravy. Oba piloti tak tvořili jádro dopoledního programu, který byl omezený kvůli očekávanému dešti.
Mercedes a Haas se z ranního programu vyřadily a zůstaly v garážích. „Víme, že dnes přijde déšť, takže jsme se rozhodli zůstat a připravit se na zítřek,“ uvedl zástupce Haasu. Trať byla přesto otevřená pro ty, kteří chtěli testovat nové vozy i v náročnějších podmínkách.
Déšť dorazil na okruh dříve, než meteorologové předpovídali, a postupně ztěžoval podmínky pro jezdce. Přesto ani mokrá trať nezastavila Charlese Leclerca a Maxe Verstappena, kteří pokračovali v jízdách na mokrých pneumatikách. „Je to jiné, ale velmi cenné zkušenosti,“ přiznal Verstappen po návratu do garáže.
Leclerc začal na mokré trati s časem kolem 1:46, ale jak se podmínky postupně zlepšovaly, mohl zajíždět rychlejší kola. „Trať se postupně vysouší, takže jsme mohli zkoušet i rychlejší kola,“ komentoval jezdec Ferrari, který podle neoficiálních zdrojů později zajel čas 1:37,501 a spekuluje se o dalších časech kolem 1:32.
Verstappen odjel 24 kol, Leclerc až 45, což ukazuje, že oba týmy dokázaly své vozy udržet spolehlivé i za náročných podmínek. George Russell z Mercedesu ocenil spolehlivost motorů: „Red Bull i Ferrari dnes ukázaly, že jejich pohonné jednotky jsou odolné, což je dobrý signál pro sezónu.“
Mimo dešťové přerušení byl program využit k ladění základního nastavení vozů a sběru dat pro optimalizaci podvozku a motorů. „Každé kolo je teď důležité,“ dodal technický ředitel jednoho z týmů.
George Russell z Mercedesu vyzdvihl pozitivní dojmy z některých soupeřů během prvních testů F1 v Barceloně. Podle něj týmy ukázaly, že jsou dobře připravené a nastavily zajímavou laťku pro zbytek startovního pole.
Druhý den testů F1 v Barceloně začal přerušením po krátkém incidentu na trati. Déšť dorazil dříve, než bylo čekáno, a trať se postupně měnila, zatímco jezdci pokračovali v jízdách.
Formule 1 v pondělí zahájila novou éru, když se na barcelonském okruhu představilo sedm z jedenácti týmů. Neoficiální časy prvního testovacího dne ukázaly možné rozložení sil.
Lewis Hamilton vstupuje do sezony 2026 odpočatý a pozitivním přístupem po náročném loňském roce u Ferrari.
McLaren se sice v pondělí nezapojil do testů v Barceloně a MCL40 na trať nevyjel, přesto upoutal pozornost okamžitě po startu dne. Tým totiž odhalil testovací lakování.
Haas absolvoval první kilometry sezony 2026 na testovací trati Ferrari ve Fioranu.Americký tým tak oficiálně zahájil přípravy na novou kapitolu Formule 1.
Nová generace vozů Formule 1 přináší aktivní aerodynamiku, kterou Lewis Hamilton předvedl při ukázce designu vozu, čímž upoutal i pozornost Ferrari.
Tým Williams vydal oficiální prohlášení, ve kterém potvrdil, že se příští týden nezúčastní barcelonského shakedownu.
Alpine odhalilo svůj nový monopost A526 během stylové premiéry na palubě výletní lodi v Barceloně v pátek, čímž tým zahájil oficiální sezónu příprav na rok 2026.
Poté, co Ferrari zveřejnilo krátké video představující novou vizuální koncepci SF-26, vyjel Lewis Hamilton s vozem Formule 1 pro sezónu 2026 z garáže na okruhu Fiorano, aby absolvoval první testovací kilometry nového monopostu.
George Russell se po prvních kilometrech s novým Mercedesem W17 na Silverstonu podělil o své dojmy a ocenil práci týmu při prvním seznámení s vozem.
Ferrari vstupuje do nové éry Formule 1 s ambiciózním vývojovým plánem, jehož dopady zůstávají zatím nejisté. Skutečnou hodnotu tohoto přístupu ukáže až nadcházející sezona. K celé situaci se vyjádřil i Ralf Schumacher.