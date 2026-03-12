Nová pravidla Formule 1 pro sezonu 2026 vyvolala rozsáhlou debatu mezi týmy i jezdci, zejména kvůli změnám v pohonných jednotkách a jízdních vlastnostech vozů. Diskuse zároveň naznačuje, že nadcházející sezona bude velkou zkouškou adaptability pro celý šampionát.
Ayao Komatsu, šéf týmu Haas, před nadcházející Velkou cenou Číny varoval, že Formule 1 by neměla spěchat s úpravami nových pravidel pro sezonu 2026. „Neměli bychom reagovat impulzivně,“ řekl. „Je potřeba počkat, až budeme mít dostatek závodních dat.“
Nové předpisy výrazně proměnily konstrukci vozů i jejich pohonné jednotky, které nyní ve větší míře spoléhají na elektrickou energii. Klíčovým faktorem se tak stala správa baterie, což nutí jezdce přizpůsobit svůj styl jízdy. V praxi to znamená například zpomalování na rovinkách nebo častější využívání taktiky lift-and-coast při nájezdu do zatáček.
Tyto změny vyvolaly mezi jezdci rozdílné reakce. Úřadující mistr světa Max Verstappen nové vozy kritizoval a přirovnal je k „Formuli E na steroidech“. Podobně skeptický je i Lando Norris. Naopak George Russell či mladý Kimi Antonelli upozorňují, že jde o přirozenou součást technologického vývoje. Odlišné názory ukazují, že adaptace na nový regulační rámec nebude okamžitá a vyžádá si čas.
První ostrou zkouškou byl úvodní závod sezony v Austrálii. Pozornost poutaly především složitější starty a výrazné změny tempa během závodu, často popisované jako „yo-yo efekt“. V jedné z těchto situací se málem srazili Franco Colapinto a Liam Lawson, což jen potvrdilo, že jezdci si na nový styl závodění teprve zvykají.
Šéf týmu Haas Ayao Komatsu však upozorňuje, že Melbourne není reprezentativním vzorkem celé sezony. Podle něj má každý okruh jiné charakteristiky, některé tratě usnadňují rekuperaci energie, zatímco jiné tradičně ztěžují předjíždění. „Potřebujeme více závodů, abychom mohli objektivně posoudit, zda jde o skutečný problém,“ vysvětlil.
Komatsu proto považuje za ideální sledovat alespoň několik různých závodů. Jako příklad uvádí Melbourne, Šanghaj, Suzuku, Bahrajn a Miami. I kdyby došlo ke změnám v kalendáři kvůli geopolitické situaci, podle něj by tato kombinace tratí měla poskytnout dostatečně pestrý obraz o chování nových monopostů.
Zároveň připomíná, že každý z těchto okruhů představuje jiný typ výzvy. Melbourne a Suzuka patří dlouhodobě mezi tratě, kde se obtížně předjíždí. Naopak Šanghaj díky dlouhým rovinkám nabízí více příležitostí k útokům a Bahrajn je tradičně okruhem, kde se změny pozic odehrávají častěji.
Právě tato rozmanitost je podle Komatsua klíčová pro správné vyhodnocení situace. „Teprve když uvidíme chování aut na různých typech tratí, můžeme určit, jestli jde o celkový problém pravidel, nebo jen o specifika konkrétních okruhů,“ uvedl.
Zároveň varuje před ukvapenými zásahy do regulací. Současný regulační cyklus je plánován minimálně do roku 2030, a proto by podle něj nebylo rozumné měnit pravidla hned po několika prvních závodech. „Pokud už něco upravíme, mělo by to být jednou a správně,“ zdůraznil.
Debata o podobě pravidel přitom probíhá na všech úrovních – mezi týmy, Mezinárodní automobilovou federací (FIA) i komerčním držitelem práv Formule 1. Komatsu opakovaně zdůrazňuje, že jakékoli rozhodnutí musí vycházet z dostatečně širokého množství dat.
Podobný postoj sdílejí i někteří analytici. Podle experta na motorsport Iana Parkese by příliš rychlé změny mohly situaci spíše zkomplikovat. „Je potřeba dát novým pravidlům čas a sledovat, jak fungují v různých podmínkách,“ uvedl.
Komatsu tak apeluje především na trpělivost. Podle něj by měla Formule 1 nejprve shromáždit dostatek informací z několika závodů a teprve poté vyhodnotit, zda jsou úpravy skutečně nutné. Jen tak může šampionát najít rovnováhu mezi technickým pokrokem, bezpečností a atraktivitou závodů.
