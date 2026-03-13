V Šanghaji nasadilo Ferrari kontroverzní zadní křídlo „Macarena“, které však před páteční sprintovou kvalifikací selhalo. Tým nakonec použil bezpečnější verzi z Melbourne, ukazující rizika experimentů s aerodynamikou.
Ferrari přijelo do Šanghaje s kontroverzním zadním křídlem, které si během předsezónních testů v Bahrajnu vysloužilo přezdívku „Macarena“. Šéf týmu Fred Vasseur křídlo pojmenoval podle pohybu horní klapky, která se při aktivaci otočí úplně přesně na záda vozu, na rozdíl od tradičního částečného sklopení DRS.
Tým sice křídlo testoval během předsezóny, kdy Hamilton zajel pět kol, ale v australské Grand Prix nakonec nasadil klasický DRS-design. „Bylo to spíše experimentální, chtěli jsme zjistit jeho potenciál,“ řekl Vasseur, když novináři zjišťovali, zda Macarena není spíše trik pro soupeře.
V Šanghaji se křídlo „Macarena“ objevilo na obou vozech SF-26 během pátečního prvního tréninku, ale Ferrari se rozhodlo, že nebude provádět souběžné testy s oběma auty, a po FP1 křídlo odstranilo.
Podle zdrojů PlanetF1.com tým pokračuje ve vývoji, aby jasně zhodnotil jeho přínosy pro budoucí závody. S ohledem na výrazný náskok Mercedesu by nasazení křídla nyní představovalo „zbytečné“ riziko.
Hamilton sám připustil, že bylo možná „předčasné“ přivést křídlo už do Číny. „Nevím úplně, proč jsme se vrátili k Macareně. Myslím, že jsme spěchali, aby tu bylo, a původně mělo být na voze až kolem čtvrtého závodu,“ řekl.
„Tým odvedl skvělou práci, aby křídlo rychle připravil, měli jsme ale jen dvě jednotky. Možná to bylo trochu předčasné, proto jsme ho sundali, ale vůz i tak fungoval skvěle,“ uvedl Hamilton.
Brit zároveň potvrdil, že FP1 nebyl poslední šancí vidět „Macarenu“ na trati. „Budeme na ní dál pracovat a vrátíme ji, až bude plně připravená,“ dodal.
Ve sprintové kvalifikaci skončil Hamilton čtvrtý, šest desetinek za prvním Georgem Russellem, zatímco Charles Leclerc obsadil šestou pozici, další čtyři desetiny zpět.
Hamilton ocenil zlepšení SF-26 oproti FP1: „Jsem opravdu spokojený, tým odvedl fantastickou práci a inženýři skvěle reagovali. FP1 byla náročná, ale vůz celkově fungoval výborně.“
„Na rovinkách stále výrazně ztrácíme, takže v Maranellu musíme intenzivně pracovat na výkonu. Minulý rok jsme si všimli, že Mercedes začal s vývojem dříve než my i ostatní, a letos je to stejné. Odvedli skvělou práci, my se musíme zlepšit a smazat ztrátu,“ doplnil.
„V zatáčkách jsme ale konkurenceschopní, i když jsme slabší na výkonu. Tak to prostě je,“ vysvětlil.
Celá situace ukazuje, že Ferrari experimentuje s aerodynamikou, hledá nové výhody a nebojí se riskovat, zároveň však musí pečlivě načasovat nasazení nových řešení.
„Macarena“ tak zůstává lákavým a kontroverzním prvkem SF-26, který se pravděpodobně vrátí do hry až po dokončení testů a vyhodnocení skutečného přínosu pro závody.
Toto Wolff uvedl, že McLaren dělá některé věci úplně jinak než tovární tým Mercedes. Jako příklad zmínil odlišné převodové poměry.
George Russell ovládl páteční program a suverénně zajel nejrychlejší čas ve sprintové kvalifikaci Velké ceny Číny. Pole position si zajistil před týmovým kolegou Kimim Antonellim, čímž potvrdil dominanci Mercedesu.
Mercedes potvrdil tempo z Velké ceny Austrálie suverénním dvojitým vítězstvím v jediném tréninku sprintového víkendu v Šanghaji. Nejrychlejší byl George Russell, který porazil týmového kolegu Kimiho Antonelliho o jednu desetinu sekundy.
McLaren po premiéře v Melbourne čelí kritice a spekulacím ohledně svých výkonů, přičemž Martin Brundle naznačuje, že příčiny jsou složitější a zahrnují více než jen motor
Nová pravidla Formule 1 pro sezonu 2026 vyvolala rozsáhlou debatu mezi týmy i jezdci, zejména kvůli změnám v pohonných jednotkách a jízdních vlastnostech vozů. Diskuse zároveň naznačuje, že nadcházející sezona bude velkou zkouškou adaptability pro celý šampionát.
Max Verstappen během úvodního závodu sezony v Austrálii nešetřil kritikou vůči novým pravidlům pro pohonné jednotky. Holandský mistr světa opakovaně vyjadřoval své zklamání nad tím, jak úpravy ovlivňují výkon vozu a jeho možnosti na trati.
Fernando Alonso se po deseti letech od svého známého výbuchu kolem „motoru GP2“ drží klidný i přes náročný start sezóny 2026 s Aston Martinem a Hondou.
Ferrari představilo během předsezonních testů v Bahrajnu unikátní design, který vzbudil okamžitou pozornost v paddocku. Fanoušci ho poprvé uvidí v akci tento víkend při Velké ceně v Šanghaji.
Obhájce titulu mistra světa varuje, že McLaren musí urychleně vyřešit dlouhodobý problém svého vozu. Podle něj nejde o krátkodobé potíže, ale o technickou slabinu, která může brzdit návrat týmu mezi špičku.
Po problematickém úvodu sezóny šéf Hondy Yasuharu Watanabe upozornil, že současný stav spolupráce Aston Martinu a Hondy nemůže takto pokračovat. Tým nyní chystá rychlé technické a strategické změny, aby zvýšil výkon motoru a zajistil spolehlivost vozu.
Audi získalo body při svém debutu ve Formuli 1, ale výrobce připouští, že jeho hybridní motor je stále ve vývoji. Přesto tým vidí první závod jako důležitý krok k budoucí konkurenceschopnosti.