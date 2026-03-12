McLaren po premiéře v Melbourne čelí kritice a spekulacím ohledně svých výkonů, přičemž Martin Brundle naznačuje, že příčiny jsou složitější a zahrnují více než jen motor
McLaren nezačal sezonu podle očekávání a v premiérovém závodě v Melbourne zaostal za dominantními Mercedesy. George Russell zvítězil a jeho týmový kolega Kimi Antonelli skončil druhý, zatímco McLaren se musel spokojit s pátým místem, které obsadil Lando Norris. Oscar Piastri havaroval už během formace a nedokončil závod.
Šéf týmu McLaren Andrea Stella připustil, že za výsledky stojí především rozdíl ve výkonu motoru. „Stále jsme trochu zmateni tím, jak se naše data liší od rychlosti ostatních vozů s touto pohonnou jednotkou,“ řekl Stella pro PlanetF1.com. „Je jasné, že musíme lépe pochopit, jak plně využít potenciál motoru v rámci složitostí pravidel pro rok 2026.“
Stella zdůraznil potřebu těsnější spolupráce s Mercedes HPP. „Musím říct, že jako zákaznický tým jsme poprvé v situaci, kdy cítíme, že jsme trochu vzadu. I při předvídání chování vozu a možnostech jeho zlepšení máme mezery,“ dodal.
Podle bývalého jezdce a experta Martina Brundla je však problém McLarenu složitější než jen motor. „Porozumění pohonné jednotce Mercedes je jen jednou z klíčových oblastí. Druhou jsou aerodynamické vlastnosti MCL40,“ napsal Brundle pro Sky Sports F1.
Brundle vyzdvihl výkon Landa Norrise, který sice měl horší tempo v první polovině závodu, ale dokázal ztrátu snižovat díky různým nastavením rekuperace a využití baterií. „Na konci závodu letěl po trati skvěle, i když měl čerstvější pneumatiky než čtyři jezdci před ním,“ uvedl Brundle.
Podle Brundla McLaren výrazně zlepší konkurenceschopnost až tehdy, když tým plně porozumí funkcím a potenciálu motoru stejně jako tovární Mercedes. „Kromě toho potřebují také aerodynamický upgrade,“ dodal.
Oscar Piastri havaroval již během formačního kola, což znamenalo, že Norris musel McLaren táhnout prakticky sám. Piastri ztratil kontrolu nad vozem v zatáčce čtyři, vyletěl do bariér a jeho monopost utrpěl vážné poškození přední pravé části.
Oscar Piastri později vysvětlil, že k jeho nehodě přispěl nečekaný nárůst výkonu při výjezdu ze zatáčky. „Najednou se sešlo několik věcí, studené pneumatiky, náhlý výkon a jízda po obrubníku,“ řekl.
Martin Brundle označil incident za těžký okamžik nejen pro Piastriho, ale i pro fanoušky na jeho domácím závodě. „Bylo to brutální pro něj i pro diváky. Každý z nás se někdy dostal do podobné situace,“ uvedl s odkazem na vlastní zkušenost z 80. let.
McLaren tak čelí dvojí výzvě, lépe porozumět motoru Mercedes a zároveň doladit aerodynamiku vozu MCL40. Podle odborníků jsou obě oblasti klíčové, pokud chtějí šampioni udržet své pozice v šampionátu.
První závod ukázal, že tým má před sebou ještě hodně práce. Pochopení motoru i zlepšení aerodynamiky bude rozhodovat o tom, zda se McLaren dokáže vyrovnat dominantnímu Mercedesu.
