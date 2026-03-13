Toto Wolff uvedl, že McLaren dělá některé věci úplně jinak než tovární tým Mercedes. Jako příklad zmínil odlišné převodové poměry.
Od startu čínského víkendu se v paddocku rozproudily debaty o tom, jak zákaznické týmy využívají motory Mercedes High Performance Powertrains (HPP). Toto Wolff, šéf továrního Mercedesu, reagoval na připomínky McLarenu a Williamsu, že nemají dostatek informací k plnému využití pohonné jednotky. „Každý tým má trochu jiný přístup,“ vysvětlil Wolff. „McLaren například zvolil řešení, která se výrazně liší od našich, třeba v převodových poměrech. To mohlo být výhodou, ale také nevýhodou.“
Mercedes začal novou éru F1 ve velkém stylu a svou dominanci potvrdil i ve Šanghaji, kde George Russell získal pole position pro sprint a Kimi Antonelli obsadil druhé místo na front row. „Jsem opravdu spokojený, integrace, motor i šasi fungují skvěle,“ pochválil Wolff. „Nejvíce času na kolo získáváme v zatáčkách, tam je naše skutečná síla.“
Šéf Mercedesu rovněž komentoval situaci zákaznických týmů: „Každý má jinou koncepci. Tovární týmy mají zatím náskok, ale ostatní postupně dohánějí. Mají stejný hardware i software.“
McLaren, který stejně jako Mercedes využívá pohonnou jednotku HPP, ve Šanghaji prokázal zlepšení oproti Melbourne. Po sprintové kvalifikaci Andrea Stella poznamenal: „Udělali jsme viditelný pokrok. Lepší porozumění pohonné jednotce se projevilo stabilnějšími časy a menší variabilitou v kvalifikaci, což nám umožnilo postavit se na start hned za Mercedes, který je zatím stále mimo náš dosah.“
Stella zdůraznil, že McLaren se i přes rozdíl v tempu drží v boji o druhé místo: „Je skvělé vidět, že můžeme soupeřit o pozici za Mercedes společně s Ferrari. Lando a Oscar odvedli velmi dobré jízdy a máme pro sprint dobrou výchozí pozici.“
Wolff připomněl, že některé rozdíly, například převodové poměry McLarenu, jsou jen jedním ze způsobů, jak se přiblížit továrnímu výkonu. „Je to nová konstrukce, tovární týmy mají zatím náskok, ale McLaren je silná struktura a nebude dlouho trvat, než se připojí k boji v čele,“ uzavřel.
Úvod víkendu ukázal, že Mercedes si udržuje náskok díky velmi dobrému sladění motoru a šasi, zatímco zákaznické týmy postupně dohánějí ztrátu ve zkušenostech i nasbíraných datech. Právě správné nastavení vozu a efektivní využití pohonné jednotky rozhodne o tom, kdo se v nové éře dostane na čelo startovního pole.
Mercedes má výhodu v tom, že dokáže nové inovace nasazovat rychleji, zatímco McLaren a další zákaznické týmy musí postupovat opatrně, nejprve analyzovat data a teprve poté krok za krokem ladit nastavení. Nová sezóna Formule 1 tak není jen soubojem jezdců na trati, ale i týmů, které dokážou co nejlépe propojit motor, šasi a software.
Alpine se k situaci staví realisticky. „Bylo by fajn mít více informací, ale nepovažujeme rozdílnou pohonnou jednotku za překážku. Vidíme, co Mercedes dokáže, a sami se snažíme optimalizovat integraci všech systémů,“ uvedl zástupce týmu.
