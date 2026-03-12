Max Verstappen během úvodního závodu sezony v Austrálii nešetřil kritikou vůči novým pravidlům pro pohonné jednotky. Holandský mistr světa opakovaně vyjadřoval své zklamání nad tím, jak úpravy ovlivňují výkon vozu a jeho možnosti na trati.
Před startem Velké ceny Číny Max Verstappen znovu potvrdil, že i přes svou nespokojenost s novými pravidly pro pohonné jednotky neplánuje opustit Formuli 1. Holandský jezdec Red Bullu kritiku změn vyjadřuje už od lednových testů v Barceloně, kde nové vozy přirovnal k „Formuli E na steroidech“.
Během Velké ceny Austrálie Verstappen přiznal, že nová technická pravidla ho „zcela vyčerpávají“ a omezují radost z jízdy. Jeho otevřená slova vyvolala spekulace o jeho dalším směřování ve Formuli 1, zejména v souvislosti s jeho plánovaným debutem v závodě 24 hodin Nürburgringu v květnu.
Šéf Formule 1 Stefano Domenicali ale zdůraznil, že Verstappen rozhodně nemá v úmyslu odcházet. „Je zřejmé, že nechce F1 opustit,“ uvedl Domenicali. Verstappen jeho vyjádření potvrdil a zároveň připustil, že by si přál víc radosti ze samotného řízení: „Nechci odcházet, ale bylo by fajn, kdyby byla jízda za volantem zábavnější.“
Vedle závodění v seriálu se Verstappen věnuje i dalším aktivitám, které ho baví a naplňují. „Teď závodím na Nordschleife a doufám, že se časem dostanu i do Spa-Francorchamps nebo na Le Mans. Spojuji různé výzvy, abych si udržel motivaci a radost z motorsportu,“ vysvětlil holandský mistr světa.
Max Verstappen si velmi váží spolupráce se svým týmem. I když ho samotná jízda s novým vozem momentálně tolik nebaví, práce s lidmi z Red Bullu a motorového oddělení mu přináší radost.
Snaží se najít rovnováhu mezi frustrací z technických předpisů a činnostmi, které ho baví a motivují. Jeho pragmatický a otevřený přístup ukazuje, že i přes složitý start sezony zůstává soustředěný a odhodlaný.
Diskuse o nových pravidlech pohonných jednotek stále pokračují a Verstappen je v jednáních s FIA i vedením F1 aktivně zapojený. Cílem je nejen zlepšit jízdní zážitek, ale také ovlivnit směřování celého šampionátu.
Jeho kritika tedy není jen osobní nespokojeností – jde také o snahu zlepšit podmínky pro všechny jezdce. Média i analytici tuto kombinaci otevřenosti a pragmatismu vnímají jako jasný důkaz, že Verstappen chce ve Formuli 1 zůstat, přestože otevřeně vyjadřuje své obavy.
McLaren po premiéře v Melbourne čelí kritice a spekulacím ohledně svých výkonů, přičemž Martin Brundle naznačuje, že příčiny jsou složitější a zahrnují více než jen motor
Nová pravidla Formule 1 pro sezonu 2026 vyvolala rozsáhlou debatu mezi týmy i jezdci, zejména kvůli změnám v pohonných jednotkách a jízdních vlastnostech vozů. Diskuse zároveň naznačuje, že nadcházející sezona bude velkou zkouškou adaptability pro celý šampionát.
Fernando Alonso se po deseti letech od svého známého výbuchu kolem „motoru GP2“ drží klidný i přes náročný start sezóny 2026 s Aston Martinem a Hondou.
Ferrari představilo během předsezonních testů v Bahrajnu unikátní design, který vzbudil okamžitou pozornost v paddocku. Fanoušci ho poprvé uvidí v akci tento víkend při Velké ceně v Šanghaji.
Obhájce titulu mistra světa varuje, že McLaren musí urychleně vyřešit dlouhodobý problém svého vozu. Podle něj nejde o krátkodobé potíže, ale o technickou slabinu, která může brzdit návrat týmu mezi špičku.
Po problematickém úvodu sezóny šéf Hondy Yasuharu Watanabe upozornil, že současný stav spolupráce Aston Martinu a Hondy nemůže takto pokračovat. Tým nyní chystá rychlé technické a strategické změny, aby zvýšil výkon motoru a zajistil spolehlivost vozu.
Audi získalo body při svém debutu ve Formuli 1, ale výrobce připouští, že jeho hybridní motor je stále ve vývoji. Přesto tým vidí první závod jako důležitý krok k budoucí konkurenceschopnosti.
Šéf Red Bull Racing Laurent Mekies připustil, že výsledky úvodního závodu v Austrálii nebyly překvapivé, protože předsezónní testy často skrývají skutečnou sílu týmů.
Lewis Hamilton plánuje projednat s Ferrari jeho strategické rozhodnutí během Velké ceny Austrálie. Chce lépe pochopit, proč tým zvolil právě tento přístup, který mohl ovlivnit výsledky závodu.
Monopost FW48 dorazil se zpožděním a navíc s nadváhou. Kvůli rozpočtovému stropu si však Williams nemůže dovolit rychlou nápravu.
Zájem o 24% podíl Otro Capital v týmu Alpine přitahuje pozornost vlivných postav F1, mezi nimiž se už dříve skloňovalo jméno Christiana Hornera a nyní i Tota Wolffa.