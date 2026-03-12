Max Verstappen odhaluje detaily o své budoucnosti

Max Verstappen
Max Verstappen, foto: Red Bull Content Pool
Josef Mráček DNES 15:02
Sdílej:

Max Verstappen během úvodního závodu sezony v Austrálii nešetřil kritikou vůči novým pravidlům pro pohonné jednotky. Holandský mistr světa opakovaně vyjadřoval své zklamání nad tím, jak úpravy ovlivňují výkon vozu a jeho možnosti na trati.

Před startem Velké ceny Číny Max Verstappen znovu potvrdil, že i přes svou nespokojenost s novými pravidly pro pohonné jednotky neplánuje opustit Formuli 1. Holandský jezdec Red Bullu kritiku změn vyjadřuje už od lednových testů v Barceloně, kde nové vozy přirovnal k „Formuli E na steroidech“.

Během Velké ceny Austrálie Verstappen přiznal, že nová technická pravidla ho „zcela vyčerpávají“ a omezují radost z jízdy. Jeho otevřená slova vyvolala spekulace o jeho dalším směřování ve Formuli 1, zejména v souvislosti s jeho plánovaným debutem v závodě 24 hodin Nürburgringu v květnu.

Šéf Formule 1 Stefano Domenicali ale zdůraznil, že Verstappen rozhodně nemá v úmyslu odcházet. „Je zřejmé, že nechce F1 opustit,“ uvedl Domenicali. Verstappen jeho vyjádření potvrdil a zároveň připustil, že by si přál víc radosti ze samotného řízení: „Nechci odcházet, ale bylo by fajn, kdyby byla jízda za volantem zábavnější.“

Vedle závodění v seriálu se Verstappen věnuje i dalším aktivitám, které ho baví a naplňují. „Teď závodím na Nordschleife a doufám, že se časem dostanu i do Spa-Francorchamps nebo na Le Mans. Spojuji různé výzvy, abych si udržel motivaci a radost z motorsportu,“ vysvětlil holandský mistr světa.

Fernando Alonso

Fernando Alonso o náročném startu sezony: Technické problémy Hondy ho nevyvádějí z rovnováhy

Max Verstappen si velmi váží spolupráce se svým týmem. I když ho samotná jízda s novým vozem momentálně tolik nebaví, práce s lidmi z Red Bullu a motorového oddělení mu přináší radost.

Snaží se najít rovnováhu mezi frustrací z technických předpisů a činnostmi, které ho baví a motivují. Jeho pragmatický a otevřený přístup ukazuje, že i přes složitý start sezony zůstává soustředěný a odhodlaný.

Diskuse o nových pravidlech pohonných jednotek stále pokračují a Verstappen je v jednáních s FIA i vedením F1 aktivně zapojený. Cílem je nejen zlepšit jízdní zážitek, ale také ovlivnit směřování celého šampionátu.

Jeho kritika tedy není jen osobní nespokojeností – jde také o snahu zlepšit podmínky pro všechny jezdce. Média i analytici tuto kombinaci otevřenosti a pragmatismu vnímají jako jasný důkaz, že Verstappen chce ve Formuli 1 zůstat, přestože otevřeně vyjadřuje své obavy.

Sdílej Sdílej
Vstoupit do diskuze
Témata:
Max Verstappen Red Bull Red Bull RB22
Stalo se
Novinky
Lando Norris

McLaren po premiéře v Austrálii zaostává. Martin Brundle prozradil příčíny

McLaren po premiéře v Melbourne čelí kritice a spekulacím ohledně svých výkonů, přičemž Martin Brundle naznačuje, že příčiny jsou složitější a zahrnují více než jen motor

Novinky
Esteban Ocon

Pět závodů rozhodne osud nových pravidel, tvrdí Ayao Komatsu

Nová pravidla Formule 1 pro sezonu 2026 vyvolala rozsáhlou debatu mezi týmy i jezdci, zejména kvůli změnám v pohonných jednotkách a jízdních vlastnostech vozů. Diskuse zároveň naznačuje, že nadcházející sezona bude velkou zkouškou adaptability pro celý šampionát.

Novinky
Max Verstappen

Max Verstappen odhaluje detaily o své budoucnosti

Max Verstappen během úvodního závodu sezony v Austrálii nešetřil kritikou vůči novým pravidlům pro pohonné jednotky. Holandský mistr světa opakovaně vyjadřoval své zklamání nad tím, jak úpravy ovlivňují výkon vozu a jeho možnosti na trati.

Novinky
Fernando Alonso

Fernando Alonso o náročném startu sezony: Technické problémy Hondy ho nevyvádějí z rovnováhy

Fernando Alonso se po deseti letech od svého známého výbuchu kolem „motoru GP2“ drží klidný i přes náročný start sezóny 2026 s Aston Martinem a Hondou.

Novinky
Lewis Hamilton

Ferrari připravuje nasazení Macareny. Lewis Hamilton potvrzuje premiéru v Číně

Ferrari představilo během předsezonních testů v Bahrajnu unikátní design, který vzbudil okamžitou pozornost v paddocku. Fanoušci ho poprvé uvidí v akci tento víkend při Velké ceně v Šanghaji.

Novinky
Lando Norris

Lando Norris upozorňuje na slabinu McLarenu: Problém s pneumatikami přetrvává

Obhájce titulu mistra světa varuje, že McLaren musí urychleně vyřešit dlouhodobý problém svého vozu. Podle něj nejde o krátkodobé potíže, ale o technickou slabinu, která může brzdit návrat týmu mezi špičku.

Novinky
Lance Stroll

Aston Martin a Honda pod tlakem: Šéf Hondy volá po zásadní změně

Po problematickém úvodu sezóny šéf Hondy Yasuharu Watanabe upozornil, že současný stav spolupráce Aston Martinu a Hondy nemůže takto pokračovat. Tým nyní chystá rychlé technické a strategické změny, aby zvýšil výkon motoru a zajistil spolehlivost vozu.
Novinky
Gabriel Bortoleto

Audi míří na vrchol. Gabriel Bortoleto slibuje nejlepší motor v šampionátu

Audi získalo body při svém debutu ve Formuli 1, ale výrobce připouští, že jeho hybridní motor je stále ve vývoji. Přesto tým vidí první závod jako důležitý krok k budoucí konkurenceschopnosti.
Novinky
Max Verstappen

Red Bull a rozdíl tempa se soupeři: Laurent Mekies hodnotí start sezóny

Šéf Red Bull Racing Laurent Mekies připustil, že výsledky úvodního závodu v Austrálii nebyly překvapivé, protože předsezónní testy často skrývají skutečnou sílu týmů.
Novinky
Lewis Hamilton

Lewis Hamilton plánuje jednání s Ferrari po kontroverzní strategii v Melbourne

Lewis Hamilton plánuje projednat s Ferrari jeho strategické rozhodnutí během Velké ceny Austrálie. Chce lépe pochopit, proč tým zvolil právě tento přístup, který mohl ovlivnit výsledky závodu.
Novinky
Alex Albon

Williams bojuje s nadváhou: James Vowles prozradil plán řešení

Monopost FW48 dorazil se zpožděním a navíc s nadváhou. Kvůli rozpočtovému stropu si však Williams nemůže dovolit rychlou nápravu.

Novinky
Toto Wolff a Christian Horner

Zájem o Alpine eskaluje: Toto Wolff se přidává k závodu, který začal Christian Horner

Zájem o 24% podíl Otro Capital v týmu Alpine přitahuje pozornost vlivných postav F1, mezi nimiž se už dříve skloňovalo jméno Christiana Hornera a nyní i Tota Wolffa.