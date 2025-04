Unikátní příležitost pro fanoušky Verstappena: Aukce závodního obleku z vítězství v Miami

Závodní kombinéza Maxe Verstappena, který nosil při své výhře ve Velké ceně Miami 2023, je nyní k dispozici v aukci prostřednictvím F1 Authentics. Verstappen tuto závodní výhru dosáhl po startu z deváté pozice, což byl jeden z mnoha nezapomenutelných momentů v jeho fenomenální sezóně. Pro 27letého Holanďana a celý tým Red Bull Racing byla sezóna 2023 opravdu výjimečná, přičemž nejen Verstappen, ale i jeho tým dosáhl historických úspěchů.

Verstappen a Red Bull během této sezóny přepsali několik rekordů. Verstappen vyhrál většinu závodů, přičemž Red Bull se stal týmem s nejvyšším procentem výher v jedné sezóně, když vyhrál 21 z 22 závodů, což představuje neuvěřitelných 95,45 %. Tento dominantní výkon mezi jezdcem a týmem patří k těm nejlepším, které motoristický sport pamatuje.

Závodní oblek, který je nyní součástí aukce, podepsal Verstappen během Velké ceny Miami v roce 2024. F1 Authentics, která aukci pořádá, se rozhodla veškerý výtěžek věnovat na podporu speciální iniciativy. Tento oblek tak nebude jen sběratelským kouskem pro fanoušky Maxe Verstappena, ale zároveň i příležitostí podpořit důležitý charitativní projekt, informuje GPblog.

Veškerý výtěžek z aukce půjde na Wings for Life, organizaci, která je přímo spojena s Red Bullem a Red Bull Racing. Wings for Life financuje globální výzkumné projekty a klinické studie zaměřené na zranění míchy, s cílem najít lék na tuto závažnou nemoc. Christian Horner, šéf týmu Red Bull Racing, je hrdý na to, že jeho tým může tuto iniciativu podpořit. "Jsme rádi, že můžeme podporovat naši partnerskou charitu Wings for Life prostřednictvím této aukce Maxova závodního obleku z jeho vítězství na Miami GP v roce 2023," uvedl Horner.

Zájemci o tento unikátní závodní oblek budou muset sáhnout hluboko do kapsy. V době psaní článku činí nejvyšší nabídka 9000 liber, což je přibližně 10 520 eur. Další nabídka musí být alespoň 10 000 liber, což odpovídá zhruba 11 689 eurům. Aukce potrvá do 6. května 2025, takže je pravděpodobné, že částka se ještě výrazně zvýší.