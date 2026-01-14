Philippe Bianchi potvrdil, že motokára jeho zesnulého syna Julese byla nalezena, po tom co bylo z jejich domu odcizeno celkem devět motokár.
Philippe Bianchi, otec zesnulého pilota Formule 1 Julese Bianchiho, potvrdil, že motokára jeho syna byla po týdnu nalezena. Zpráva přichází poté, co z jeho domu bylo odcizeno celkem devět motokár, což vyvolalo velké znepokojení jak v rodině, tak mezi fanoušky.
„S velkou radostí mohu potvrdit, že Julesova motokára byla nalezena. Je to obrovská úleva pro celou naši rodinu,“ napsal Philippe Bianchi na Facebooku. Jeho slova ukazují nejen osobní úlevu, ale také význam motokáry jako rodinného a historického artefaktu.
Otec rovněž poděkoval všem, kteří pomohli šířit informace na sociálních sítích, médiím a policii ve městě Brignoles. „Díky vám mám naději, že se najdou i zbývající motokáry a mini motorka. Navždy Jules,“ dodal Philippe Bianchi.
Motokáry mají pro rodinu Bianchiho hlavně citovou a historickou hodnotu. Philippe Bianchi minulý týden uvedl, že ztráta poslední motokáry, se kterou Jules závodil před přechodem do formulových sérií, je pro rodinu bolestivější než jakákoli finanční škoda. Tato motokára představuje důležitý okamžik Julesovy kariéry a připomíná jeho talent a vášeň pro motorsport.
Jules Bianchi začínal svou kariéru v motokárách, než v roce 2007 postoupil do juniorských formulových sérií. V témže roce vyhrál Francouzský šampionát Formula Renault 2.0 a následně zvítězil v Masters of Formula 3 v roce 2008 a v seriálu Formula 3 Euro Series v roce 2009, což mu otevřelo cestu do GP2, dnešní Formule 2.
Ve Formule 1 debutoval Bianchi v roce 2013 s týmem Marussia a v sezóně 2014 pokračoval ve stejné stáji. Tragická nehoda při Velké ceně Japonska v Suzuce, kdy jeho vůz narazil do záchranného vozu v extrémně deštivých podmínkách, mu byla osudná. Podstoupil naléhavou operaci a byl uveden do umělého kómatu, ze kterého se již nevzpamatoval, a devět měsíců po nehodě zemřel.
Smrt Julese Bianchiho měla zásadní dopad na bezpečnostní opatření ve Formuli 1. Po jeho tragické nehodě FIA v roce 2018 zavedla povinné používání halo ve Formuli 1 i dalších jednomístných sériích, aby se minimalizovalo riziko podobných nehod a zvýšila ochrana jezdců.
První oficiální testy vozů pro sezonu F1 2026 se uskuteční koncem tohoto měsíce v Barceloně. Týmy zde poprvé prověří nové vozy podle letošních technických předpisů a naznačí možné favority nadcházející sezony.
Philippe Bianchi potvrdil, že motokára jeho zesnulého syna Julese byla nalezena, po tom co bylo z jejich domu odcizeno celkem devět motokár.
Max Verstappen prohlásil, že by se nikdy nepodřídil týmovým pokynům McLarenu tak, jak to v roce 2025 udělal Oscar Piastri. Jeho slova znovu otevírají debatu o roli týmových příkazů a rozdílných jezdeckých mentalitách ve Formuli 1.
Cadillac vstupuje do testů Formule 1 v Barceloně s ambicí zaujmout a udělat výrazný dojem svým novým designem. Tým se soustředí nejen na výkon, ale i na vizuální stránku, která má signalizovat jeho vážné ambice v šampionátu.
Alpine se po vzájemné dohodě rozloučí s Jackem Doohanem, který nebude součástí týmu od sezóny 2026. Končí tak kapitola jezdce vychovaného akademií Alpine a obě strany se otevírají novým směrům do budoucna.
Stefano Domenicali, prezident Formule 1 a bývalý šéf Ferrari, vyzývá tým, aby do sezóny 2026 vstoupil s pozitivní energií a jasným plánem. Podle něj je nyní pro Ferrari klíčové připravit se na nadcházející výzvy a neztratit motivaci.
Romain Grosjean se znovu setkal s helmou, která mu v roce 2020 při děsivé nehodě v Bahrajnu zachránila život. Tento moment je silnou připomínkou toho, jak zásadní roli hraje moderní bezpečnost ve Formuli 1.
George Russell se netají úlevou nad tím, že se Formule 1 posunula dál od éry výrazného ground effectu. Při zpětném ohlédnutí připomněl, jak extrémní fyzickou zátěž tehdejší monoposty představovaly, a popsal období, kdy se spolu s Lewisem Hamiltonem snažili na vlastní kůži upozornit na limity, na které je technická koncepce vozů dostávala.
Lando Norris se v novém vlogu vrací k týdnu, který mu přinesl titul mistra světa Formule 1. V emotivním ohlédnutí popisuje závěrečné okamžiky rozhodujícího závod.
Williams pokračuje v tichém, ale cíleném budování své budoucnosti s ambicí vrátit se mezi špičku Formule 1. Tradiční tým postupně připravuje půdu pro další fázi svého vývoje, jejíž detaily si zatím pečlivě střeží.
Isack Hadjar usedl za volant rally‑raidového Fordu Raptor T1+ po boku dakarského jezdce Mitcha Guthrieho Jr. a během časovky si vyzkoušel náročný terén, získal cenné zkušenosti a ukázal svou schopnost rychle se adaptovat mimo závodní okruhy.
Nico Hülkenberg ocenil úsilí týmu Audi poté, co stáj z Ingolstadtu poprvé vyjela na trať s novým monopostem pro sezónu 2026.