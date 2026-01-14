Max Verstappen prohlásil, že by se nikdy nepodřídil týmovým pokynům McLarenu tak, jak to v roce 2025 udělal Oscar Piastri. Jeho slova znovu otevírají debatu o roli týmových příkazů a rozdílných jezdeckých mentalitách ve Formuli 1.
Max Verstappen znovu rozvířil debatu o týmových příkazech, když se ostře postavil proti přístupu McLarenu a rozhodnutí Oscara Piastriho během sezony 2025. Podle nizozemského šampiona znamená podřízení se podobným pokynům zásadní ztrátu kontroly jezdce nad vlastním osudem. „Pokud to uděláte jednou bez jasného důvodu, prodáte svou duši. Tým pak s vámi může dělat, co chce,“ prohlásil Verstappen bez obalu.
Verstappen připomněl, že Piastri se v té době nacházel přímo v boji o titul. Klíčovým momentem kontroverze byla Velká cena Itálie v Monze, kde McLaren nařídil Piastrimu uvolnit pozici Landu Norrisovi. Norris těžil z týmové strategie, přestože zastavil později než Piastri, a ztratil čas pomalým pit stopem. McLaren své rozhodnutí hájil jako férové, Piastri je sice nejprve zpochybnil, nakonec se mu však podřídil.
V té chvíli měl australský jezdec k titulu nejblíže, do Monzy přijížděl s náskokem 34 bodů na Norrise. Přesto sezona skončila pro Piastriho až třetím místem, zatímco Norris získal svůj premiérový mistrovský titul a Verstappen se po mimořádném comebacku dotáhl na pouhé dva body rozdílu.
V rozhovoru pro Blick byl Max Verstappen přímo dotázán, zda by se v roli Oscara Piastriho zachoval stejně. Jeho odpověď byla jasná a nekompromisní: „Rozhodně ne.“ Zdůraznil, že podřízení se týmovým pokynům bez jasného důvodu vytváří nebezpečný precedent, zvlášť když jezdec bojuje o titul. Verstappen také naznačil, že kdyby v sezoně 2025 seděl on v McLarenu, boj o šampiona by byl pravděpodobně rozhodnut mnohem dříve.
Slova nizozemského šampiona vyvolala okamžitou reakci Landa Norrise, který komentoval, že Verstappen „o spoustě věcí nemá ponětí“ a že agresivní rétorika je součástí kultury Red Bullu. Verstappen však zůstal neoblomný. „To tvrzení je pravdivé,“ zopakoval, „ale nikdy se nemíchám do vnitřních problémů soupeřů. Odpověď dávám vždycky na trati.“
Přestože Verstappen v roce 2025 nezískal pátý titul mistra světa, jeho výkony mu vynesly obrovský respekt napříč paddockem. Byl zvolen nejlepším jezdcem sezony svými kolegy i šéfy týmů a dokázal stáhnout ztrátu 104 bodů až na pouhé dva. Celá sezona podle něj ukázala, jakou sílu má dobře sehraný tým a schopný jezdec, i v mimořádně turbulentním období, poznamenaném například odchodem Christiana Hornera.
S výhledem na sezonu 2026, kdy vstoupí nové technické předpisy, Verstappen zůstává přesvědčený, že boj o titul není u konce. Jeho slova jasně potvrzují, že kompromisy v zájmu týmu nejsou součástí jeho závodní filozofie.
První oficiální testy vozů pro sezonu F1 2026 se uskuteční koncem tohoto měsíce v Barceloně. Týmy zde poprvé prověří nové vozy podle letošních technických předpisů a naznačí možné favority nadcházející sezony.
Philippe Bianchi potvrdil, že motokára jeho zesnulého syna Julese byla nalezena, po tom co bylo z jejich domu odcizeno celkem devět motokár.
Max Verstappen prohlásil, že by se nikdy nepodřídil týmovým pokynům McLarenu tak, jak to v roce 2025 udělal Oscar Piastri. Jeho slova znovu otevírají debatu o roli týmových příkazů a rozdílných jezdeckých mentalitách ve Formuli 1.
Cadillac vstupuje do testů Formule 1 v Barceloně s ambicí zaujmout a udělat výrazný dojem svým novým designem. Tým se soustředí nejen na výkon, ale i na vizuální stránku, která má signalizovat jeho vážné ambice v šampionátu.
Alpine se po vzájemné dohodě rozloučí s Jackem Doohanem, který nebude součástí týmu od sezóny 2026. Končí tak kapitola jezdce vychovaného akademií Alpine a obě strany se otevírají novým směrům do budoucna.
Stefano Domenicali, prezident Formule 1 a bývalý šéf Ferrari, vyzývá tým, aby do sezóny 2026 vstoupil s pozitivní energií a jasným plánem. Podle něj je nyní pro Ferrari klíčové připravit se na nadcházející výzvy a neztratit motivaci.
Romain Grosjean se znovu setkal s helmou, která mu v roce 2020 při děsivé nehodě v Bahrajnu zachránila život. Tento moment je silnou připomínkou toho, jak zásadní roli hraje moderní bezpečnost ve Formuli 1.
George Russell se netají úlevou nad tím, že se Formule 1 posunula dál od éry výrazného ground effectu. Při zpětném ohlédnutí připomněl, jak extrémní fyzickou zátěž tehdejší monoposty představovaly, a popsal období, kdy se spolu s Lewisem Hamiltonem snažili na vlastní kůži upozornit na limity, na které je technická koncepce vozů dostávala.
Lando Norris se v novém vlogu vrací k týdnu, který mu přinesl titul mistra světa Formule 1. V emotivním ohlédnutí popisuje závěrečné okamžiky rozhodujícího závod.
Williams pokračuje v tichém, ale cíleném budování své budoucnosti s ambicí vrátit se mezi špičku Formule 1. Tradiční tým postupně připravuje půdu pro další fázi svého vývoje, jejíž detaily si zatím pečlivě střeží.
Isack Hadjar usedl za volant rally‑raidového Fordu Raptor T1+ po boku dakarského jezdce Mitcha Guthrieho Jr. a během časovky si vyzkoušel náročný terén, získal cenné zkušenosti a ukázal svou schopnost rychle se adaptovat mimo závodní okruhy.
Nico Hülkenberg ocenil úsilí týmu Audi poté, co stáj z Ingolstadtu poprvé vyjela na trať s novým monopostem pro sezónu 2026.