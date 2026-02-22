Zak Brown očekává těsný boj: Mercedes a Ferrari podle McLarenu udávají tempo

Zak Brown upozornil, že Mercedes a Ferrari působí před sezonou 2026 velmi silně, zejména s ohledem na nové motory.
Před startem nové sezony Zak Brown vyjadřuje respekt k soupeřům a varuje před sílící konkurencí. Ředitel McLarenu označil za hlavní hrozby týmy Mercedes a Ferrari: „Myslím, že červená auta a stříbrná auta vypadají velmi silně,“ řekl na tiskové konferenci v Bahrajnu.
Brown ale zdůraznil, že situace ještě není definitivně jasná. „Nemyslím si, že jsme viděli všechno, co má Red Bull ještě v rukávu,“ dodal, čímž upozornil, že i tento tým může překvapit svou rychlostí.
Beown tak připomněl, že tým z Milton Keynes i s Maxem Verstappenem zůstává faktorem, se kterým je nutné počítat. „Je třeba sledovat Red Bull,“ dodal Brown a naznačil, že obhájci titulů mohou skrývat skutečné tempo.
McLaren přitom vstupuje do nové éry jako jeden z nejúspěšnějších týmů závěru předchozí generace pravidel. V letech 2024 a 2025 získal dva po sobě jdoucí konstruktérské tituly a loni oslavil i první jezdecký triumf od roku 2008, když Lando Norris vybojoval svůj premiérový titul mistra světa.
Rok 2026 přináší zásadní technickou revoluci – vyšší podíl elektrifikace, plně udržitelná paliva i aktivní aerodynamiku. Takové změny tradičně promíchávají pořadí sil a zvýhodňují týmy, které dokážou rychle pochopit nové předpisy.
Brown přiznal, že McLaren zřejmě nebude na startu sezony absolutní špičkou, věří však v potenciál dalšího vývoje. „Myslím, že jsme vyrobili dobré auto. Myslím, že budeme v první čtyřce. Nejsme vpředu, ale bude to dlouhá sezona s velkým množstvím vývoje,“ řekl médiím podle PlanetF1.
Historie posledních sezon ukazuje, že McLaren patří mezi nejsilnější týmy z hlediska průběžného vývoje. Po nevýrazném vstupu do roku 2023 dokázal nasadit rozsáhlý balík vylepšení, který jej během několika závodů proměnil v hlavního vyzyvatele tehdy dominantního Red Bullu.
Podobný scénář se opakoval i o rok později. Klíčový upgrade nasazený při Velké ceně Miami 2024 znamenal výkonnostní posun, jenž McLarenu pomohl převzít tempo a udržet si status nejrychlejšího týmu zbytku ground-effectové éry. Právě tyto zkušenosti dávají Zakovi Brownovi důvod věřit, že tým dokáže reagovat i v nové technické kapitole.
Z jeho slov je však zároveň cítit respekt k soupeřům. Mercedese, který brilantně zvládl přechod na hybridní motory v roce 2014, i Ferrari s ambiciózním monopostem SF-26 budí v paddocku značný respekt. „Mercedes a Ferrari by měly být nejšťastnějšími týmy v této fázi sezóny,“ poznamenal Brown.
Jeho vyjádření tak vykresluje McLaren jako potenciálního „černého koně“ sezony 2026. „Stále se učíme, ale myslím, že jsme v dobré výchozí pozici,“ shrnul šéf stáje z Wokingu s tím, že právě schopnost rychlé adaptace a vývoje může rozhodnout o tom, kdo nejlépe zvládne první kapitolu nové éry.
