Max Verstappen označil současnou éru F1 za svou „nejméně oblíbenou“ v celé kariéře, přesto však ujistil, že na trati bude i nadále dávat vždy maximum, bez ohledu na osobní výhrady.
Max Verstappen vstupuje do sezony 2026 s neobvykle otevřeným přiznáním. Nová pravidla mu jezdecky příliš nesedí. Přesto jasně zdůrazňuje, že jeho přístup se nemění. Ať už se mu nový vůz líbí nebo ne, na trati bude dávat maximum pro Red Bull i nového motorového partnera Ford Motor Company.
Po testech v Barceloně a Bahrajnu, kde týmy poprvé naplno vyzkoušely novou generaci monopostů, popsal úřadující šampion výrazné změny charakteru vozu. „Auto má méně přilnavosti a zrychluje mnohem rychleji z výjezdu ze zatáčky,“ řekl v podcastu Up To Speed. Už první dojmy naznačily, že lehčí a více elektrifikované vozy přinášejí úplně jiný jezdecký zážitek než éra ground-effect monopostů.
Verstappen podrobně vysvětlil, v čem jsou hlavní rozdíly. „Celá konstrukce auta je úplně jiná. Pneumatiky jsou jiné. Přilnavost se teď generuje trochu jinak, méně přes podlahu,“ popsal. Podle něj se vůz více klouže a kombinace nižší přilnavosti s vyšším výkonem na výjezdu z pomalých zatáček klade větší nároky na kontrolu plynu.
Nejnáročnější jsou podle něj právě pomalé zatáčky. „V pomalých zatáčkách musíte čekat déle, než můžete dát plný plyn,“ dodal. Popsal frustraci z prodlevy, než lze plně využít výkon motoru. Zatímco dříve byla adaptace na nový vůz spíše otázkou svalové paměti, nyní je podle něj nutné změnit samotný přístup k řízení.
„Teď opravdu musíte trochu přehodnotit svůj styl jízdy a přístup k vozu,“ připustil. Zásadním slovem nové éry je podle něj management, především hospodaření s energií a baterií, které hrají mnohem větší roli než v minulosti.
Zvýšený důraz na hospodaření s elektrickou energií vyvolal mezi jezdci silnou vlnu reakcí. Verstappen už dříve označil novou generaci monopostů za „Formule E na steroidech“, čímž naznačil, že podle něj začíná elektrická složka převládat nad tradičním spalovacím charakterem F1.
Na otázku, zda jde o jeho nejoblíbenější období kariéry, odpověděl bez vytáček. „Asi bych řekl, že je to nejméně oblíbené,“ přiznal. Znovu zdůraznil: „Slovo, které byste mohli použít pro celý tento rok, je management.“
Navzdory osobním výhradám ale čtyřnásobný mistr světa odmítá jakékoli pochybnosti o svém nasazení. „Když vstoupíte do závodu, vždycky uděláte maximum s tím, co máte, protože je to stejné pro všechny,“ zdůraznil a připomněl, že pravidla platí pro všechny stejně.
Rok 2026 má zvláštní význam i pro Red Bull, protože debutuje jejich vlastní pohonná jednotka vzniklá ve spolupráci s Fordem. „Když sednu do auta, vždycky dám všechno,“ ujistil Verstappen. „Bylo úžasné vidět, jak tito lidé začali od nuly… Nemáme žádné technické problémy. Jestli to bude dost rychlé? Nevím.“
I když novou éru označuje za svou nejméně oblíbenou, jeho loajalita k týmu a soutěživost zůstávají neměnné. „I přes všechno, co si o tom myslím, budu vždycky dávat maximum,“ dodal. Podle něj to stále zůstává závoděním na nejvyšší úrovni, i když už to není podle něj „čistá Formule 1“.
