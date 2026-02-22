Během exhibiční jízdy v San Franciscu musel Yuki Tsunoda rychle opustit kokpit, když jeho Red Bull začal hořet.
Yuki Tsunoda se pro sezonu 2026 přesunul do role rezervního jezdce týmu Red Bull Racing poté, co o své místo v hlavním týmu přišel ve prospěch Isacka Hadjara na konci loňské sezony. Jeho působení mezi elitou Red Bullu bylo loni náročné – v 22 závodech dokázal bodovat jen sedmkrát a čelil přitom tvrdé konkurenci v podobě Maxe Verstappena.
Tsunoda se o víkendu poprvé od konce loňské sezony vrátil do kokpitu F1 vozu během exhibiční jízdy v San Franciscu. Pro ukázkovou jízdu usedl za volant vozu RB7, se kterým Sebastian Vettel získal titul mistra světa v roce 2011.
Vše probíhalo bez problémů, dokud vůz náhle nezačal hořet. Fanoušci zachytili video, na němž ze zadní části vozu stoupá kouř poté, co Tsunoda zastavil, a přítomní diváci okamžitě křičeli: „Vypadni ven!“
Přesto zachoval klid a profesionální přístup. Po uvolnění bezpečnostních pásů se zvedl, otočil k hořícímu vozu a klidně vystoupil, ještě než dorazily zásahové jednotky. Jeho reakce byla chválena jako příklad rozvahy a soustředění i v nečekané krizové situaci.
Během své kariéry v F1 absolvoval Tsunoda 111 startů. Debutoval v roce 2021 s AlphaTauri (nyní Racing Bulls) a během pěti plných sezon nasbíral 124 bodů. Nejlepší umístění zaznamenal již ve své první sezoně v Abú Zabí, kde díky pozdnímu zásahu safety caru dojel čtvrtý.
V sezoně 2026 působí Yuki Tsunoda jako rezervní jezdec týmu Red Bull a jeho cílem je návrat do plného závodního kokpitu pro sezonu 2027. Jeho zkušenosti a schopnost zvládat nečekané situace, což ukázal během exhibiční jízdy v San Franciscu, mu dávají dobrou šanci vrátit se mezi hlavní jezdce F1.
Tsunodova situace zároveň připomíná, jak tvrdá a nevyzpytatelná je konkurence v Red Bullu. I když letos nebude pravidelně závodit, jeho zkušenosti a přehled o týmu mu umožňují zůstat relevantním a respektovaným členem paddocku.
Předsezonní testy F1 v Bahrajnu skončily v pátek a po šesti dnech testování podle George Russella Red Bull vyniká v jedné klíčové oblasti. Britský jezdec naznačil, že právě tato síla může rozhodovat v úvodních závodech sezony.
Během exhibiční jízdy v San Franciscu musel Yuki Tsunoda rychle opustit kokpit, když jeho Red Bull začal hořet.
Zak Brown upozornil, že Mercedes a Ferrari působí před sezonou 2026 velmi silně, zejména s ohledem na nové motory.
Roman Staněk po úspěšné sezoně ve Formuli 2 míří do Japonska, kde se v roce 2026 představí v prestižní sérii Super Formula.
Charles Leclerc ukázal na závěrečném dni testů v Bahrajnu potenciál Ferrari SF-26 a několikrát atakoval první pozici.
FIA se vyjádřila k obviněním z „podvádění“ u pohonné jednotky Mercedes HPP ve Formuli 1. Řešení technických nejasností má nově zajistit úprava pravidel pro měření kompresního poměru motorů.
FIA zavedla nové opatření, které má zlepšit bezpečnost startů, ale jeho dopad na rovnováhu mezi týmy zůstává otázkou.
Fernando Alonso varoval, že Aston Martin stále trápí problémy s motorem Honda, což brzdí výkon týmu. Podle něj je situace frustrující a bez rychlého řešení se tým dál potýká se ztrátou konkurenceschopnosti.
Nový monopost Aston Martinu pro sezonu 2026 zatím v Bahrajnu stále čelí problémům, které komplikují i závěrečný den testů.
Šéf Williamsu James Vowles poskytl svůj pohled na jednu z nejnovějších aerodynamických inovací Ferrari, která ve čtvrtek během testů v Bahrajnu upoutala pozornost všech.
Na druhý nejdůležitější den předsezónních testů F1 2026 v Bahrajnu si nejrychlejší čas připsal pilot Mercedesu Kimi Antonelli, který udával tempo všem soupeřům.
Scuderia Ferrari ve druhém dni druhého předsezónního testu v Bahrajnu představila radikálně nové aktivní zadní křídlo. Italská stáj tak naznačila, že před startem sezony hledá výkon i prostřednictvím odvážných aerodynamických řešení.