Drama na exhibici F1: Yuki Tsunoda musel rychle vyskočit z plamenů

Yuki Tsunoda na Showrunu v San Franciscu
Yuki Tsunoda na Showrunu v San Franciscu, foto: Red Bull Content Pool
Josef Mráček VČERA 19:35
Sdílej:

Během exhibiční jízdy v San Franciscu musel Yuki Tsunoda rychle opustit kokpit, když jeho Red Bull začal hořet.

Yuki Tsunoda se pro sezonu 2026 přesunul do role rezervního jezdce týmu Red Bull Racing poté, co o své místo v hlavním týmu přišel ve prospěch Isacka Hadjara na konci loňské sezony. Jeho působení mezi elitou Red Bullu bylo loni náročné – v 22 závodech dokázal bodovat jen sedmkrát a čelil přitom tvrdé konkurenci v podobě Maxe Verstappena.

Tsunoda se o víkendu poprvé od konce loňské sezony vrátil do kokpitu F1 vozu během exhibiční jízdy v San Franciscu. Pro ukázkovou jízdu usedl za volant vozu RB7, se kterým Sebastian Vettel získal titul mistra světa v roce 2011.

Vše probíhalo bez problémů, dokud vůz náhle nezačal hořet. Fanoušci zachytili video, na němž ze zadní části vozu stoupá kouř poté, co Tsunoda zastavil, a přítomní diváci okamžitě křičeli: „Vypadni ven!“

Přesto zachoval klid a profesionální přístup. Po uvolnění bezpečnostních pásů se zvedl, otočil k hořícímu vozu a klidně vystoupil, ještě než dorazily zásahové jednotky. Jeho reakce byla chválena jako příklad rozvahy a soustředění i v nečekané krizové situaci.

Během své kariéry v F1 absolvoval Tsunoda 111 startů. Debutoval v roce 2021 s AlphaTauri (nyní Racing Bulls) a během pěti plných sezon nasbíral 124 bodů. Nejlepší umístění zaznamenal již ve své první sezoně v Abú Zabí, kde díky pozdnímu zásahu safety caru dojel čtvrtý.

Výkonný ředitel Zak Brown

Zak Brown očekává těsný boj: Mercedes a Ferrari podle McLarenu udávají tempo

V sezoně 2026 působí Yuki Tsunoda jako rezervní jezdec týmu Red Bull a jeho cílem je návrat do plného závodního kokpitu pro sezonu 2027. Jeho zkušenosti a schopnost zvládat nečekané situace, což ukázal během exhibiční jízdy v San Franciscu, mu dávají dobrou šanci vrátit se mezi hlavní jezdce F1.

Tsunodova situace zároveň připomíná, jak tvrdá a nevyzpytatelná je konkurence v Red Bullu. I když letos nebude pravidelně závodit, jeho zkušenosti a přehled o týmu mu umožňují zůstat relevantním a respektovaným členem paddocku.

Sdílej Sdílej
Vstoupit do diskuze
Témata:
Júki Cunoda (Yuki Tsunoda) Red Bull Red Bull RB7 Renault
Stalo se
Novinky
Max Verstappen

George Russell varuje: Red Bull je v jedné klíčové oblasti napřed

Předsezonní testy F1 v Bahrajnu skončily v pátek a po šesti dnech testování podle George Russella Red Bull vyniká v jedné klíčové oblasti. Britský jezdec naznačil, že právě tato síla může rozhodovat v úvodních závodech sezony.

Novinky
Yuki Tsunoda na Showrunu v San Franciscu

Drama na exhibici F1: Yuki Tsunoda musel rychle vyskočit z plamenů

Během exhibiční jízdy v San Franciscu musel Yuki Tsunoda rychle opustit kokpit, když jeho Red Bull začal hořet.

Novinky
Výkonný ředitel Zak Brown

Zak Brown očekává těsný boj: Mercedes a Ferrari podle McLarenu udávají tempo

Zak Brown upozornil, že Mercedes a Ferrari působí před sezonou 2026 velmi silně, zejména s ohledem na nové motory.

Novinky
Roman Staněk

Roman Staněk odtajnil své další působení. Jeho kariéra bude pokračovat v Japonsku

Roman Staněk po úspěšné sezoně ve Formuli 2 míří do Japonska, kde se v roce 2026 představí v prestižní sérii Super Formula.

Novinky
Charles Leclerc během posledního dne testů v Bahrajnu

Charles Leclerc ovládl poslední den testů v Bahrajnu

Charles Leclerc ukázal na závěrečném dni testů v Bahrajnu potenciál Ferrari SF-26 a několikrát atakoval první pozici. 

Novinky
Kimi Antonelli

FIA ukončuje spekulace o „podvádění“ kolem motoru Mercedesu

FIA se vyjádřila k obviněním z „podvádění“ u pohonné jednotky Mercedes HPP ve Formuli 1. Řešení technických nejasností má nově zajistit úprava pravidel pro měření kompresního poměru motorů.

Novinky
Test startu na testech v Bahrajnu

FIA testuje nový startovní systém. Lewis Hamilton zapůsobil raketovou rychlostí

FIA zavedla nové opatření, které má zlepšit bezpečnost startů, ale jeho dopad na rovnováhu mezi týmy zůstává otázkou.
Novinky
Fernando Alonso

Fernando Alonso nešetří kritikou na Hondu: Krize u Aston Martinu pokračuje

Fernando Alonso varoval, že Aston Martin stále trápí problémy s motorem Honda, což brzdí výkon týmu. Podle něj je situace frustrující a bez rychlého řešení se tým dál potýká se ztrátou konkurenceschopnosti.
Novinky
Fernando Alonso

Aston Martin opět v problémech. Honda přišla s oficiálním vyjádřením

Nový monopost Aston Martinu pro sezonu 2026 zatím v Bahrajnu stále čelí problémům, které komplikují i závěrečný den testů.
Novinky
Lewis Hamilton

James Vowles komentuje revoluční zadní křídlo Ferrari

Šéf Williamsu James Vowles poskytl svůj pohled na jednu z nejnovějších aerodynamických inovací Ferrari, která ve čtvrtek během testů v Bahrajnu upoutala pozornost všech.
Novinky
Kimi Antonelli

Čtvrteční den testů v Bahrajnu patřil Mercedesu s Kimim Antonellim

Na druhý nejdůležitější den předsezónních testů F1 2026 v Bahrajnu si nejrychlejší čas připsal pilot Mercedesu Kimi Antonelli, který udával tempo všem soupeřům.

Novinky
Lewis Hamilton v monopostu SF-26

Ferrari v Bahrajnu představilo inovativní aktivní zadní křídlo

Scuderia Ferrari ve druhém dni druhého předsezónního testu v Bahrajnu představila radikálně nové aktivní zadní křídlo. Italská stáj tak naznačila, že před startem sezony hledá výkon i prostřednictvím odvážných aerodynamických řešení.