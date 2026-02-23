Lando Norris přiznal, že McLaren zaostává za některými soupeři tempem. Snaha dohnat ztrátu však vede k vyššímu opotřebení pneumatik.
McLaren vstupuje do sezony 2026 jako obhájce dvojnásobného mistrovského titulu. Minulý rok tým bez problémů udržel Pohár konstruktérů a Lando Norris dokázal porazit Maxe Verstappena i svého týmového kolegu Oscara Piastriho a získat svůj první titul mistra světa. Letos ale začíná sezona s úplně novými pravidly pro šasi a motory, což mění celou soutěžní rovnováhu.
Testy v Barceloně a Bahrajnu ukázaly, že loňská top čtyřka, tedy McLaren, Mercedes, Ferrari a Red Bull, zůstává nejrychlejší, ale jejich pořadí už není jasné. Ferrari mělo během testů nejlepší tempo a výkony Mercedesu a Scuderii při simulaci závodu přiměly šéfa McLarenu Andreu Stellu být opatrně optimistický.
Lando Norris ale otevřeně přiznává, že výkon McLarenu MCL40 zatím není podle očekávání. „Z toho, co vidíme teď, to ještě není ono,“ řekl Norris pro PlanetF1.com. „Minulý rok jsme měli jasnou výhodu tempa. Do závodu jsme mohli jet pomaleji a věci fungovaly lépe, pak jsme mohli zrychlit. Teď jsme trochu pozadu. Abychom dohnali soupeře, musíme tlačit víc a pneumatiky se pak rychleji opotřebovávají.“
Britský jezdec byl také dotázán, zda lze některé koncepty z loňského auta využít i letos. „Z toho, co vidíme teď, ne,“ odpověděl. „Loňský rok jsme měli hlavně výhodu tempa. Letos musíme pracovat na všem – od rovnováhy auta po efektivitu pneumatik.“
Norris ale věří, že některé loňské silné stránky zůstanou. „Vím, že některé naše silné stránky z loňska se přenesou i do letošní sezony,“ dodal. „Ale pořád je hodně práce, abychom auto dostali do optimálního okna. Loni fungovalo skvěle, i když bylo obtížné ho úplně pochopit. Teď jsme stále na úplném začátku a budeme na tom pracovat.“
Norris také zdůraznil hodnotu závodního tempa z loňského roku. „I když jsme měli špatnou kvalifikaci, věděli jsme, že v neděli budeme rychlí. To bylo vždy něco, na co se těšit,“ uvedl.
Podle Norrise McLaren pracuje intenzivně na všech oblastech auta. „Tým tvrdě pracuje na každém detailu – závodní tempo, chlazení pneumatik, všechno. Ale zatím musíme zlepšit většinu věcí,“ přiznal.
Letos se tým musí přizpůsobit novým technickým regulím a najít optimální rovnováhu mezi rychlostí a efektivitou. Norris upozornil, že snaha dohnat soupeře zvyšuje opotřebení pneumatik, což může komplikovat strategii během závodů.
Sezona 2026 začne v Melbourne, přičemž volné tréninky odstartují 6. března. McLaren tak má jen několik dnů na to, aby nový monopost připravil na premiéru.
