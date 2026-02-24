Stefano Domenicali o budoucnosti Lewise Hamiltona a Fernanda Alonsa: F1 zvládne změny

Šéf Formule 1 Stefano Domenicali věří, že veteráni stále zůstávají klíčovými postavami šampionátu, ale zároveň připouští, že i jejich případný odchod by Formuli 1 nezastavil.
Generální ředitel Formule 1 Stefano Domenicali připouští, že případný odchod dvou velkých ikon by byl pro šampionát významnou událostí. Zároveň ale odmítá představu, že by tím Formule 1 utrpěla zásadní otřes. Na adresu Lewis Hamilton a Fernanda Alonsa uvedl: „Samozřejmě, pokud mluvíte o Lewisovi a Fernandovi, jsou to obři našeho sportu, naprosto klíčové osobnosti,“ informuje Motorsport.com.
Diskuse o jejich budoucnosti zesílila během testů. Nová pravidla vyvolávají v paddocku rozpaky a někteří jezdci už během testů naznačili obavy, jak se vozy budou chovat v ostrých závodních podmínkách. Kombinace změn regulí a vyššího věku obou mistrů světa tak otevírá otázku, zda nepřichází přelomová sezona.
Lewis Hamilton, který vstupuje do své druhé sezony u Ferrari, má za sebou náročný rok 2025. Čtyřicetiletý Brit nebojoval pravidelně o vítězství a očekávání byla obrovská. Přesto Domenicali nevěří, že by to mělo znamenat konec jeho kariéry: „Možná, ale o tom pochybuji, protože jsou to bojovníci a už mnohokrát dokázali, že pokud mají správnou kombinaci vozu a týmu, mohou bojovat ještě velmi dlouho.“
Podobná nejistota se vznáší i nad budoucností Fernando Alonso. Čtyřiačtyřicetiletý Španěl, nejstarší jezdec na startovním roštu, vstoupil do sezony po náročné zimní přípravě týmu Aston Martin. Předsezonní testy nepřinesly přesvědčivé výsledky a z jeho vyjádření byla cítit frustrace, což jen zesílilo spekulace o tom, zda se neblíží konec jeho kariéry.
Domenicali ale podobné úvahy mírní: „Upřímně řečeno, nemyslím si, že by se chystali skončit. A doufám, že mám pravdu, protože jsou pro Formuli 1 velmi důležitou hodnotou.“ Podle něj nejsou Alonso ani Hamilton jen sportovními ikonami, ale také zásadními postavami z obchodního a marketingového hlediska.
Šéf F1 zároveň připomíná, že šampionát už v minulosti zvládl odchody velkých hvězd. „Formule 1 byla vždy vzrušující bez ohledu na okolnosti,“ zdůraznil. Historie ukazuje, že konec jedné éry často otevírá prostor nové rivalitě a novým příběhům.
Důkazem je i nedávný příchod několika nováčků. „Když jsme přivedli pět nových jezdců, byli pro mladou generaci nesmírně důležití,“ vysvětlil Domenicali. Teenage publikum podle něj reaguje na nové tváře jinak a mnohem rychleji než předchozí generace fanoušků.
Důležitou roli hraje i změna způsobu, jakým fanoušci sport sledují. „Myslím si, že nová generace jezdců dokáže přitáhnout pozornost mnohem rychleji, protože dnes je způsob komunikace úplně jiný,“ dodal šéf F1 s odkazem na sílu sociálních sítí a digitálních platforem.
Odpověď na otázku, jak se situace skutečně vyvine, může napovědět už příští víkend v Austrálii. Právě tam se ukáže, zda budou mít Ferrari a Aston Martin k dispozici konkurenceschopný balík, který by mohl oba zkušené šampiony přesvědčit, že jejich příběh ve Formuli 1 ještě nekončí.
