Max Verstappen
Max Verstappen, foto: Red Bull Content Pool
VČERA 20:38
Předsezonní testy F1 v Bahrajnu skončily v pátek a po šesti dnech testování podle George Russella Red Bull vyniká v jedné klíčové oblasti. Britský jezdec naznačil, že právě tato síla může rozhodovat v úvodních závodech sezony.

Předsezonní testy F1 2026 v Bahrajnu skončily v pátek a jezdec Mercedesu George Russell upozornil na sílu Red Bullu v oblasti využití energie. Podle něj mají rivalové z Milton Keynes v této disciplíně stále největší náskok.

Nová sezona přináší několik významných změn v pravidlech, především úpravu motorů s vyšší kapacitou elektrické energie. To znamená, že schopnost efektivně využívat baterie a získávat energii během jízdy bude klíčová pro výkon v každém závodě.

Jednou z novinek je také možnost snižovat převodový stupeň na rovinách, což mezi jezdci vyvolalo rozdílné názory. Max Verstappen systém přirovnal k „Formuli E na steroidech“, zatímco Lando Norris jej označil za „hodně zábavný“.

I přes Verstappenovy komentáře ale rivalové chválili Red Bull a jeho motor, který tým poprvé postavil kompletně in-house. Šéf Mercedesu Toto Wolff jej dříve označil za „benchmark“, který Mercedes „nedokázal překonat“.

Russell své šéfy podpořil a potvrdil, že Red Bull zatím nejlépe využívá energii na startovním poli: „Jejich deployment stále vypadá nejlépe na gridu, což je zasloužené a myslím, že to překvapilo mnoho lidí,“ řekl.

Yuki Tsunoda na Showrunu v San Franciscu

Drama na exhibici F1: Yuki Tsunoda musel rychle vyskočit z plamenů

Britský pilot však varoval, že rozdíl může být menší než se zdá: „Podívejme se na Melbourne. Týmy s motory Mercedesu od prvního dne testování v Bahrajnu udělaly obrovský pokrok, takže ten rozdíl se dramaticky zmenšil.“

Russell také upozornil, že testování v Bahrajnu nemůže plně odrážet realitu závodů. „Teď jsme na šestý den testů, zatímco v Melbourne budeme mít jen tři hodiny tréninku, a to je hlavní bod obav,“ dodal.

Další perspektivu poskytl Oscar Piastri z McLarenu, který zdůraznil rozdíly mezi okruhy. „Na některých okruzích bude získávání energie mnohem náročnější než tady. V Melbourne, pokud nechcete používat lift-and-coast, vám energie velmi rychle dojde,“ vysvětlil.

Piastri upozornil na variabilitu mezi okruhy, jako jsou Jeddah nebo Melbourne, kde je skloubení rychlých zatáček a rovin náročné na efektivní získávání energie. „Budou velké rozdíly, ale dá se hodně měnit nastavení. Uvidíme, jak se situace vyvine,“ dodal.

Celkově testy ukázaly, že Red Bull má momentálně náskok v energetickém nasazení, ale nová pravidla, různé charakteristiky okruhů a schopnost týmů adaptovat se během závodů mohou ovlivnit výslednou hierarchii. Melbourne tak bude prvním opravdovým testem pro všechny týmy v sezoně 2026.

