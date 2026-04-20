Týmy Formule 1 schválily změny pravidel. Začnou platit už v Miami

FIA, vedení šampionátu Formule 1, týmy i výrobci pohonných jednotek se jednomyslně dohodli na úpravách pravidel pro sezonu 2026. Schválené změny vstoupí v platnost už při Velké ceně Miami.
Po úvodních třech závodech sezony 2026 se v pondělí sešli zástupci klíčových stran Formule 1, aby vyhodnotili dopady nových pravidel a případně je upravili. Jednání proběhlo mezi FIA, šéfy týmů, výrobci pohonných jednotek a vedením šampionátu.
Už během prvních závodů se ukázalo, že nová generace pravidel sice přináší velmi těsné a atraktivní souboje, ale zároveň vyvolává diskuse o složitosti systému práce s energií i o bezpečnostních rizicích.
Výrazným momentem, který urychlil debatu, byl incident Olivera Bearmana v Japonsku. Právě tam se znovu otevřela otázka, jak velké rozdíly mohou vznikat mezi vozy ve chvílích, kdy jeden vůz energii využívá a druhý ji naopak rekuperuje.
FIA následně připustila, že právě tyto rozdíly v rychlosti mohly přispět k nebezpečným situacím na trati, a proto bylo rozhodnuto o sérii úprav.
„Na dnešním online jednání mezi FIA, šéfy týmů, generálními řediteli výrobců pohonných jednotek a zástupci FOM byla dohodnuta řada úprav pravidel pro mistrovství světa Formule 1 pro rok 2026,“ uvedla federace.
Podle FIA se nejedná o náhlé zásahy, ale o výsledek dat z prvních závodů a dlouhodobých konzultací s týmy i jezdci.
„Konečné návrhy představené na dnešním jednání jsou výsledkem série konzultací z posledních týdnů mezi FIA, technickými zástupci a také rozsáhlých podnětů od jezdců Formule 1,“ doplnila federace.
Změny v kvalifikaci
Jedna z největších úprav se týká práce s energií v kvalifikaci. Maximální množství rekuperované energie bylo sníženo z 8 MJ na 7 MJ. Cílem je omezit extrémní „šetření“ energií a podpořit plynulejší jízdu na plný výkon.
Zároveň došlo ke zvýšení výkonu tzv. superboostu z 250 kW na 350 kW. To má zkrátit dobu, kdy musí jezdci pracovat s nabíjením energie, a snížit jejich kognitivní zátěž při řízení.
Změny v závodním režimu
V samotných závodech byl zaveden nový limit pro využití výkonu Boost, který je nyní omezen na +150 kW. Pokud je aktivace nižší, platí aktuální výkon vozu.
Systém MGU-K zůstává plně aktivní v klíčových zónách akcelerace, například při výjezdu ze zatáček a v místech předjíždění, kde může dosahovat až 350 kW. V ostatních částech kola je ale omezen na 250 kW.
Tato změna má snížit extrémní rozdíly v rychlosti mezi vozy, ale zároveň zachovat možnost útoků a obrany v přímých soubojích.
Úpravy startů
Novinkou je systém nazvaný „low power start detection“, který hlídá rozjezdy vozů. Pokud auto po puštění spojky nezrychluje tak, jak by mělo, systém to okamžitě rozpozná.
V takové situaci se automaticky aktivuje dodatečný výkon MGU-K, aby se předešlo nebezpečnému zpomalení na startu. Zároveň ale systém zajišťuje, že tím nevznikne žádná sportovní výhoda pro daný vůz.
Součástí úprav je také zavedení vizuálního varovného systému. Dotčená auta budou při problému rozsvěcet blikající světla na zádi i po stranách, aby ostatní jezdci jasně viděli, že něco není v pořádku.
Navíc se upravuje i práce s energií před startem. Na začátku zahřívacího kola se nově resetuje počítadlo energie, což má odstranit dříve zjištěné nesrovnalosti v systému.
Změny pro mokré podmínky
Úpravy se dotkly také jízdy v dešti. Teplota zahřívacích dek pro intermediální pneumatiky byla zvýšena na základě zpětné vazby jezdců, což má zlepšit počáteční přilnavost.
Zároveň byl omezen maximální výkon systému ERS, aby byl vůz v nízké přilnavosti lépe ovladatelný a snížilo se riziko přetáčení nebo ztráty kontroly.
Změn doznala i světelná signalizace na monopostech. Nový systém má být jednodušší a přehlednější, aby jej jezdci jedoucí za sebou dokázali v horších podmínkách rychleji a lépe rozpoznat.
Další postup
Navržené změny nyní čekají na elektronické hlasování FIA World Motor Sport Council. Většina úprav by měla vstoupit v platnost už od Velké ceny Miami 3. května, zatímco změny startovního systému budou v Miami nejprve testovány.
Prezident FIA Mohammed Ben Sulayem přitom vyzdvihl rychlost i spolupráci všech zúčastněných. „Chtěl bych ocenit všechny v rámci ekosystému Formule 1 – FIA, týmy, jezdce i výrobce pohonných jednotek – za konstruktivní práci v krátkém čase,“ uvedl.
Podle něj hráli zásadní roli i samotní piloti. „Jezdci byli tentokrát v centru všech diskusí a děkuji jim za jejich cenný přínos,“ dodal.
FIA zároveň připomněla, že její hlavní prioritou zůstává bezpečnost a férovost závodění. Přijaté změny mají pomoci uklidnit vývoj šampionátu FormulE 1 a udržet jeho úroveň i v dalších závodech sezony 2026.
