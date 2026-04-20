McLaren nastínil dva hlavní body před klíčovou schůzkou o pravidlech

Šéf McLarenu Andrea Stella uvedl, že pondělní jednání o pravidlech pro rok 2026 se bude věnovat několika klíčovým oblastem dalšího vývoje Formule 1. Diskuse má otevřít prostor pro možné úpravy sportovních předpisů v následujících sezonách.
FIA a Formula One Management spolu s týmy a výrobci pohonných jednotek nadále vedou sérii intenzivních jednání o dopadech nových technických pravidel pro sezonu 2026 a o tom, zda je potřeba jejich případné doladění už v průběhu roku.
Hlavním tématem debat je nová generace hybridních pohonných jednotek, které pracují s téměř vyrovnaným podílem elektrické energie a spalovacího motoru, což zásadně mění přístup k řízení energie během jednoho kola.
Podle informací z prostředí paddocku probíhají jednání zatím v konstruktivním duchu a většina zúčastněných se shoduje, že výrazné zásahy během probíhající sezony nejsou pravděpodobné, i když se objevují návrhy na dílčí úpravy.
Mezi nimi je například úvaha o omezení množství energie, kterou lze na jedno kolo rekuperovat, což by mohlo mírně ovlivnit výkony, ale zároveň zjednodušit práci jezdců s energií a snížit extrémní důraz na její management.
Další diskutovanou možností je zvýšení výkonu rekuperace až na 350 kW, což by jezdcům umožnilo efektivněji pracovat s energií a lépe udržovat rychlost na rovinkách, zároveň by se tím snížily časové ztráty spojené s jejím řízením.
Šéf McLarenu Andrea Stella zdůraznil, že nový technický cyklus už nyní přináší výrazný vliv na sport i fanoušky, přičemž klíčové je podle něj zachovat jednotu mezi všemi stranami.
„Jsme si dobře vědomi, jak jsme se k novým pravidlům dostali a jak zásadní byla tato architektura pohonné jednotky pro vstup velkých výrobců do Formule 1,“ uvedl Stella, informuje PlanetF1.
Zároveň připomněl, že technické předpisy byly navrženy tak, aby snížily hmotnost monopostů, zlepšily ovladatelnost a současně zachovaly bezpečnost i atraktivitu závodění.
Podle Stelly už první měsíce sezony ukazují, že koncept funguje, i když je pro týmy, jezdce i fanoušky stále poměrně složitý na pochopení.
„Když se podíváme na data, reakce fanoušků je celkově pozitivní,“ uvedl s tím, že průměrné hodnocení úvodních závodů je vyšší než v roce 2025 a zároveň vzrostla i televizní sledovanost.
Současně ale připustil, že existují oblasti, které je možné dále vylepšit – například kvalifikace, kde by podle něj mělo být „plné nasazení“ více odměňováno, nebo bezpečnost při startech a těsných soubojích.
„Budeme jednat s FIA a F1 o tom, jak případné úpravy implementovat,“ dodal Stella s tím, že současná ochota ke spolupráci všech stran je pro budoucnost šampionátu klíčová.
Další série jednání mezi týmy, FIA, FOM a výrobci pohonných jednotek je naplánována na toto pondělí a může naznačit, zda dojde k prvním konkrétním zásahům do nových pravidel.
