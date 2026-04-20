McLaren nastínil dva hlavní body před klíčovou schůzkou o pravidlech

Andrea Stella
Andrea Stella, foto: McLaren
Josef Mráček DNES 15:09
Šéf McLarenu Andrea Stella uvedl, že pondělní jednání o pravidlech pro rok 2026 se bude věnovat několika klíčovým oblastem dalšího vývoje Formule 1. Diskuse má otevřít prostor pro možné úpravy sportovních předpisů v následujících sezonách.

FIA a Formula One Management spolu s týmy a výrobci pohonných jednotek nadále vedou sérii intenzivních jednání o dopadech nových technických pravidel pro sezonu 2026 a o tom, zda je potřeba jejich případné doladění už v průběhu roku.

Hlavním tématem debat je nová generace hybridních pohonných jednotek, které pracují s téměř vyrovnaným podílem elektrické energie a spalovacího motoru, což zásadně mění přístup k řízení energie během jednoho kola.

Podle informací z prostředí paddocku probíhají jednání zatím v konstruktivním duchu a většina zúčastněných se shoduje, že výrazné zásahy během probíhající sezony nejsou pravděpodobné, i když se objevují návrhy na dílčí úpravy.

Mezi nimi je například úvaha o omezení množství energie, kterou lze na jedno kolo rekuperovat, což by mohlo mírně ovlivnit výkony, ale zároveň zjednodušit práci jezdců s energií a snížit extrémní důraz na její management.

Max Verstappen

Max Verstappen měl další komplikaci v přípravě na 24h Nürburgringu

Další diskutovanou možností je zvýšení výkonu rekuperace až na 350 kW, což by jezdcům umožnilo efektivněji pracovat s energií a lépe udržovat rychlost na rovinkách, zároveň by se tím snížily časové ztráty spojené s jejím řízením.

Šéf McLarenu Andrea Stella zdůraznil, že nový technický cyklus už nyní přináší výrazný vliv na sport i fanoušky, přičemž klíčové je podle něj zachovat jednotu mezi všemi stranami.

„Jsme si dobře vědomi, jak jsme se k novým pravidlům dostali a jak zásadní byla tato architektura pohonné jednotky pro vstup velkých výrobců do Formule 1,“ uvedl Stella, informuje PlanetF1.

Zároveň připomněl, že technické předpisy byly navrženy tak, aby snížily hmotnost monopostů, zlepšily ovladatelnost a současně zachovaly bezpečnost i atraktivitu závodění.

Podle Stelly už první měsíce sezony ukazují, že koncept funguje, i když je pro týmy, jezdce i fanoušky stále poměrně složitý na pochopení.

„Když se podíváme na data, reakce fanoušků je celkově pozitivní,“ uvedl s tím, že průměrné hodnocení úvodních závodů je vyšší než v roce 2025 a zároveň vzrostla i televizní sledovanost.

Současně ale připustil, že existují oblasti, které je možné dále vylepšit – například kvalifikace, kde by podle něj mělo být „plné nasazení“ více odměňováno, nebo bezpečnost při startech a těsných soubojích.

„Budeme jednat s FIA a F1 o tom, jak případné úpravy implementovat,“ dodal Stella s tím, že současná ochota ke spolupráci všech stran je pro budoucnost šampionátu klíčová.

Další série jednání mezi týmy, FIA, FOM a výrobci pohonných jednotek je naplánována na toto pondělí a může naznačit, zda dojde k prvním konkrétním zásahům do nových pravidel.

Stalo se
Novinky
Kimi Antonelli

Guenther Steiner reaguje na rozdíly adaptací pilotů na nová pravidla

Guenther Steiner se vyjádřil k vývoji pravidel pro sezonu 2026 a naznačil, že některé skupiny jezdců se s novou situací vyrovnávají odlišným tempem. Podle něj je v této fázi patrné, že adaptace na nový technický koncept probíhá u části startovního pole rychleji než u jiných.

Novinky
Andrea Stella

McLaren nastínil dva hlavní body před klíčovou schůzkou o pravidlech

Šéf McLarenu Andrea Stella uvedl, že pondělní jednání o pravidlech pro rok 2026 se bude věnovat několika klíčovým oblastem dalšího vývoje Formule 1. Diskuse má otevřít prostor pro možné úpravy sportovních předpisů v následujících sezonách.

Novinky
Max Verstappen

Max Verstappen měl další komplikaci v přípravě na 24h Nürburgringu

Max Verstappen a Lucas Auer čelili v kvalifikaci na druhý závod na Nürburgringu zásadní komplikaci poté, co jejich vůz Mercedes-AMG GT3 utrpěl poškození přední části během úvodního Verstappenova stintu. Incident výrazně narušil průběh kvalifikace a posádku připravil o lepší výchozí pozici do závodu.

Novinky
Oscar Piastri

Ostrá slova z paddocku: Oscar Piastri chce méně chaosu na trati

Oscar Piastri apeluje na to, aby nové vozy pro sezonu 2026 byly pro jezdce stabilnější, čitelnější a lépe předvídatelné v závodním provozu. O finální podobě technických pravidel nadále jednají týmy, FIA a FOM.

Novinky
Senna, Ayrton

Ayrton Senna a Ferrari. Přestup, který byl na spadnutí, prozradil Jean Todt

Jean Todt odhalil, že Ayrton Senna měl v roce 1994 vážný zájem o přestup k Ferrari. Kvůli smluvním komplikacím však k dohodě nedošlo a Senna nakonec zamířil do Williamsu.

Novinky
Juha Miettinen

Nordschleife zasáhla tragédie: Juha Miettinen zemřel během kvalifikačního závodu

Max Verstappen reagoval na tragickou událost na Nürburgring, kde během soboty zemřel Juha Miettinen. Na sociálních sítích vyjádřil upřímnou soustrast a uctil jeho památku.

Novinky
Max Verstappen na Nordschleife

Max Verstappen absolvuje kvalifikační závod na Nürburgringu

Max Verstappen pokračuje v přípravě na účast v legendárním 24hodinovém závodě Nürburgring. V rámci dalšího kroku ho o víkendu čeká kvalifikační závod na náročné Nordschleife.
Novinky
Doriane Pin absolvovala první test F1 s Mercedesem z roku 2021

Doriane Pin poprvé ve Formuli 1: Šampionka F1 Academy testovala s Mercedesem

Francouzská závodnice Doriane Pin absolvovala svůj první test ve Formuli 1 s týmem Mercedes. Významný milník to představuje nejen pro ni samotnou, ale i pro projekt F1 Academy.
Novinky
George Russell a Kimi Antonelli

George Russell by měl počítat s rostoucí formou Kimiho Antonelliho, tvrdí Martin Brundle

Martin Brundle upozorňuje, že pozice George Russell v Mercedesu už není tak pevná jako na začátku sezony. Rychlý vzestup Kimi Antonelli podle něj znamená, že britský jezdec bude muset počítat s čím dál větším tlakem ze strany vlastního týmového kolegy.
Novinky
Franco Colapinto

Týmy pokračují v přípravách na Miami. Franco Colapinto absolvoval jízdy na Silverstonu

Franco Colapinto absolvoval ve středu filmovací den na Silverstonu s týmem Alpine. Stáj potvrdila, že šlo o součást přípravy na návrat do sezóny v Miami.
Novinky
Max Verstappen

Nad budoucností Maxe Verstappena visí otazník. Robin Frijns má ale jasno

Robin Frijns se zamyslel nad tím, jak by mohla vypadat další kariérní cesta Maxe Verstappena mimo Formuli 1. Naznačil, že jednou z možných variant by mohl být start ve vytrvalostním závodění.

Novinky
První den Laurenta Mekiese v pozici šéfa Red Bullu

Red Bull vstupuje do nové éry. Laurent Mekies čelí náročné restrukturalizaci týmu

Po náročném roce 2025 se Red Bull sice znovu postavil na nohy, ale zatím nic nenasvědčuje tomu, že by dokázal navázat na svou dlouhodobou dominanci.