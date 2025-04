Týmová podpora a pozitivní energie: Lawson hovoří o návratu do Racing Bulls

Liam Lawson, který přišel o místo v týmu Red Bull po závodě v Číně, měl pozitivní náladu po pátečním tréninku na okruhu v Suzuce, který byl poprvé součástí jeho kalendáře pro sezónu 2025. Novozélanďan, který se vrátil do týmu Racing Bulls, skončil po narušeném dni na sedmé pozici, přičemž jeho nový týmový kolega Isack Hadjar skončil na třetí pozici, těsně před ním.

Po vystoupení z auta se Lawson podělil o své dojmy: "Byl to dobrý den. Je fajn být zpět za volantem, skvělé znovu jezdit v Suzuce. Je to opravdu skvělý okruh. S novým povrchem je první sektor ještě rychlejší, takže to cítíte, jako by vám to trhalo hlavu, což je dost vzrušující."

"Ale celkově to byl dobrý den. Zítra je samozřejmě důležitější," dodal s úsměvem.

Když se ho zeptali, jak se vůz VCARB 02 srovnává s RB21, který řídil v Austrálii a Číně, 23letý jezdec řekl: "Cítilo se to dobře. Určitě to vypadá jinak. Možná to není to, co všichni očekávali, ale je to rozhodně jiný pocit při řízení."

Lawson rovněž vyjádřil spokojenost s prací týmu Racing Bulls, zejména s pozitivním přístupem šéfa týmu Laurenta Mekiese, který mu poskytl podporu během posledního týdne. "Bylo to příjemné. Všichni byli opravdu pozitivní. I od Laurenta, který mi hned zavolal, říkal všechno, co jsem potřeboval slyšet... A když jsem přišel do paddocku, bylo to skvělé," přiznal Lawson.

Týmový kolega Hadjar se také ukázal v dobré náladě po své klasifikaci v top 3, kterou získal i přes několik přerušení kvůli červeným vlajkám v FP2. "Bylo to víc než povzbudivé a opravdu zábavné," řekl Francouz. "Tato kombinace auta a okruhu je rozhodně nejlepší. Dnes jsem si to užil. Určitě dobrý pátek. Melbourne a Čína byly také silné, víme, na čem pracovat, a myslím, že jsme na dobré cestě k dobrému výsledku zítra."