Pierre Gasly doručil, když to nikdo nečekal: Alpine slaví zázrak ze Silverstonu

Pierre Gasly zazářil během Velké ceny Velké Británie, když ve složitých podmínkách zajel svůj nejlepší výsledek letošní sezony. Zatímco ostatní chybovali v taktice nebo boji s proměnlivým počasím, francouzský jezdec vsadil na opatrný začátek na přechodných pneumatikách a vyplatilo se. Díky skvělému startu se hned od úvodu držel v první desítce a ve finále si v napínavém souboji poradil s Lancem Strollem, čímž si zajistil výborné šesté místo.

„Nevím, co říct, je to náš nejlepší výsledek roku a dokázat to zrovna tady v Silverstonu za těchto podmínek je neskutečné,“ komentoval Gasly po závodě. „Od první do poslední zatáčky jsem si to neskutečně užil. Bojovat s Fernandem, s Lewisem, s Maxem… chvílemi jsem si připadal jako ve snu, když si uvědomím, odkud jsme tenhle víkend začínali.“

Jeho slova odkazovala na těžký začátek víkendu, kdy se ve všech třech trénincích pohyboval až u samého dna výsledkové listiny. Právě proto zvolil s týmem odvážnou strategii a když přišla příležitost, nezaváhal. „V takových podmínkách musíte riskovat. Nemáme co ztratit a věděli jsme, že boj o body bude tvrdý. Ale risk se tentokrát vyplatil,“ dodal.

Zatímco Gasly se radoval, jeho týmový kolega Franco Colapinto zažil hořké zklamání. Po sobotní nehodě a výměně pohonných jednotek musel startovat z boxové uličky. Ihned po zahřívacím kole zamířil pro suché pneumatiky, ale technický problém s pohonem ho zcela vyřadil ze hry.

„Těšil jsem se, že si v dnešním závodě napravím chuť, zvlášť když podmínky nabízely velké šance,“ řekl zklamaný Colapinto. „Ale nemohl jsem ani odjet z boxu. Zkoušeli jsme několik věcí, ale nakonec jsme to museli vzdát. Byl to den, kdy jste jako jezdec prostě chcete být na trati a já tu šanci nedostal.“

Pro Colapinta, který naskočil do vozu Alpine teprve po Velké ceně v Miami, to znamená další nulu do šampionátu. Na rozdíl od svého zkušenějšího kolegy tak zůstává čekání na první body nadále otevřené.