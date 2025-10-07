Tvrdá slova Charlese Leclerca: Frustrace pilotů ve Ferrari roste

Charles Leclerc v Singapuru
Charles Leclerc v Singapuru, foto: Scuderia Ferrari
Josef Mráček VČERA 12:02
Ferrari čelí náročnému období a výsledky posledních závodů naznačují, že tým z Maranella ztrácí tempo. Charles Leclerc se k aktuální situaci vyjádřil otevřeně.

Charles Leclerc po dalším neuspokojivém víkendu přiznal, že on i Lewis Hamilton se v současném Ferrari cítí spíše jako „pasažéři“ než jako piloti schopní ovlivnit výsledek. „Momentálně prostě nemáme vůz, se kterým bychom mohli bojovat s týmy před námi,“ prohlásil Monačan po šestém místě v Singapuru, kde Hamilton skončil osmý.

Ferrari v posledních závodech prochází těžkým obdobím. V Baku ani v Singapuru se vozy Scuderie nedostaly do elitní pětky, a to jak v kvalifikaci, tak v samotném závodě. Zvlášť na okruhu Marina Bay se naplno projevily problémy s brzdami, které zásadně ovlivnily tempo obou jezdců. „Od osmého kola to bylo jen o tom, jak brzdy udržet při životě,“ přiznal Leclerc, informuje Motorsport.com. „Každý musí brzdy trochu hlídat, ale my jsme na tom byli nejhůř. Celý závod byl nesmírně náročný.“

Složitou situaci doplnil i incident mezi oběma jezdci. V Baku Leclerc pustil Hamiltona před sebe, aby mohl útočit na soupeře vpředu, ale Brit mu pozici nevrátil. V Singapuru měl být naopak Hamilton ten, kdo pustí Leclerca, jenže technické problémy s brzdami nakonec situaci vyřešily samy.

Lando Norris a Oscar Piastri po zisku konstruktérského titulu

Lando Norris vs. Oscar Piastri: Jak McLaren zvládne vnitřní konflikty týmu?

Leclerc upozornil, že interní drobnosti nejsou tím, co Ferrari trápí nejvíc. „Upřímně si nemyslím, že by to byl teď ten největší problém Ferrari,“ řekl. „Naším hlavním limitem je samotný závodní vůz. McLaren si od začátku sezóny drží stejný náskok, Red Bull udělal krok vpřed od Monzy a Mercedes se k nim teď přidal. A pak jsme tu my.“

Monačan přiznal, že frustrace v týmu roste, protože ambice jsou daleko vyšší než aktuální realita. „Není to jednoduché, když víte, že nemáte stroj, který by vám umožnil jít na limit,“ vysvětlil. „Momentálně jsme jen pasažéři auta a nedokážeme z něj dostat víc, než v něm je.“

Leclerc zároveň poukázal na nepředvídatelné chování letošního monopostu SF-25. Po kvalifikaci ho popsal jako „nedotáčivé, ale zároveň přehnaně nervózní a nevyzpytatelné“. Podle něj právě to posiluje pocit bezmoci, který s Hamiltonem za volantem sdílí.

Ani výhled do závěrečných závodů sezóny nevnímá příliš optimisticky. „To, co jsme viděli tento víkend, bude pravděpodobně obrazem zbytku sezóny,“ uvedl Leclerc. Po loňském roce, kdy Ferrari bojovalo o titul mezi konstruktéry a skončilo těsně za McLarenem, jde podle něj o těžko stravitelnou realitu.

Přesto zůstává odhodlaný a odmítá se vzdát. „Samozřejmě to bere hodně energie, ale nemotivuje mě to míň, právě naopak,“ zdůraznil. „Nutí mě to ještě víc pracovat a zkusit tuhle situaci obrátit.“

Charles Leclerc Ferrari GP Singapuru (Singapur)
