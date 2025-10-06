Lando Norris vs. Oscar Piastri: Jak McLaren zvládne vnitřní konflikty týmu?

Velká cena Singapuru přinesla McLarenu nejen titul, ale i nové otázky ohledně vnitřní dynamiky týmu. Šéf McLarenu Andrea Stella se k celé situaci vyjádřil.
Velká cena Singapuru nepřinesla McLarenu jen další body do šampionátu, ale také znovu otevřela otázky o vnitřní rovnováze týmu. Hned v úvodním kole totiž došlo ke kontaktu mezi Landem Norrisem a Oscarem Piastrim, který rozpoutal diskusi ještě během závodu. A přestože se oba jezdci dokázali udržet v závodě bez vážnější újmy, následná debata o týmové spolupráci a férovém soupeření se ukázala být stejně důležitá jako samotný výsledek na trati.
„Myslím, že situace v prvním kole je jedna z těch, které se mohou stát při těsném závodění,“ hodnotil po závodě v Singapuru šéf McLarenu Andrea Stella střet mezi Landem Norrisem a Oscarem Piastrim, informuje Motorsport.com. Podle jeho slov půjde hlavně o to, aby se událost správně vyhodnotila a tým se z ní poučil.
Stella připomněl, že podobné rozhovory už McLaren vedl po Kanadě, kde Norris kolidoval s Piastrim a vyřadil se ze závodu. „Budeme situaci společně s našimi jezdci analyzovat, povedeme dobré rozhovory, jako po Kanadě. Tehdy nám to umožnilo vrátit se ještě silnější a jednotnější jako tým,“ řekl.
Stella věří, že podobná analýza povede k posílení týmové soudržnosti i nyní. „Uvidíme, jestli je možné se z této situace něco naučit a zda potřebujeme něco v našem přístupu doladit. Ale myslím, že to povede k dobrým rozhovorům,“ zdůraznil.
V zákulisí však už kolovaly spekulace o napětí. Na sociálních sítích se objevily záběry, které měly naznačovat, že Piastri odpojil rádio, zatímco se mu šéf McLarenu Zak Brown snažil poblahopřát k výkonu. Tým později vysvětlil, že Piastri už měl v té chvíli vypnutý vůz a zprávu vůbec neslyšel.
McLaren zároveň obhajoval otevřenou komunikaci svých jezdců. „Oscar pronesl v autě nějaké výroky, ale právě takový charakter od našich jezdců chceme. Musí jasně vyjádřit svůj postoj,“ konstatoval Stella. Podle něj se musí vždy zohlednit perspektiva pilota, který vidí situaci jen z kokpitu, a často reaguje bez znalosti všech faktů.
Napětí přiživily i vzpomínky na Monzu, kde Norris sice souhlasil, že pustí Piastriho do boxů dříve, nakonec se ale ocitl za ním. Tehdy tým přímo v závodě rozhodl o výměně pořadí. V Singapuru se však podobný zásah nekonal, přestože Piastri do vysílačky ironicky komentoval: „Takže je v pořádku, že mě Lando prostě vytlačil?“
Na otázku, zda Monza nastavila precedent, Stella odpověděl: „Je v pravomoci týmu zasáhnout, pokud je to nutné. Tentokrát jsme vyhodnotili, že potřeba nebyla.“ Připustil ale, že proces vyhodnocování bude pokračovat a že tým se znovu vrátí k interní debatě.
Základním problémem pro McLaren zůstává rovnováha mezi férovostí a volným závoděním. „Každý závod začínáme připomínkou, že toto je těžké,“ poznamenal Stella. „Naši jezdci mají vlastní ambice a chceme jim umožnit závodit. To ale vždy přináší komplikace.“ Připomněl přitom, že úspěch týmu stojí na důvěře a spolupráci obou jezdců.
Historie F1 ukazuje, jak křehká tato rovnováha může být. McLaren sám si pamatuje slavný konflikt mezi Ayrtonem Sennou a Alainem Prostem, který vyvrcholil v roce 1989. Stella tak stojí před výzvou zajistit, aby se současné vnitřní napětí nerozvinulo v podobně ničivý konflikt.
