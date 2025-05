Yuki Tsunoda: Pokrok s RB21 je patrný, ale plná důvěra zatím nepřišla

Yuki Tsunoda se dokázal zlepšit v ovládání vozu Red Bullu, který je pro mnoho jezdců výzvou, a to zejména ve srovnání s výkonem jeho předchůdců, Liama Lawsona a Sergia Péreze. I přesto, že jeho adaptace na tento monopost není ještě úplná, pokrok je evidentní. Tsunoda ale stále cítí, že potřebuje více času, než bude schopný plně ovládnout jeho chování na trati.

„Prostě to chce víc času, abych se s tím autem opravdu plně sžil,“ řekl Tsunoda během tiskové konference pro FIA ve Miami, kde se v této sezóně objevil pouze na třech závodních víkendech.

I když je spokojený s tím, jak se jeho schopnosti v autě vyvíjejí, přiznává, že při maximálním nasazení během kvalifikací se stále objevují momenty, kdy auto reaguje nečekaně. „Jsem spokojený s pokrokem, ale jakmile se dostanu na hranici 100% v kvalifikacích, tam teprve narazím na problémy. Do té doby se do plného limitu nešlape,“ vysvětlil Tsunoda. „V kvalifikacích jsem většinou zažíval nové chování auta, které ne vždy dokážu správně zvládnout. Neřekl bych, že je auto extrémně těžké, jen prostě potřebuje víc času, abych zjistil, kde jsou jeho limity.“

„Někdy musíte prostě přijmout obtíže auta. Když je pocit, že auto trpí podsteerem nebo oversteerem, ale čas na kolo je dobrý, asi je lepší pokračovat tímto směrem. Je to jiný přístup. Snažím se učit co nejvíc,“ přiznal Tsunoda, který se i přes některé komunikační problémy cítí podporován týmem a má důvěru v proces své adaptace.

„Tým mi hodně pomáhá a nasměrovává mě, ale musím si na to ještě zvyknout. Věřím, že to bude lepší, snažím se soustředit na postupný pokrok. Co se týče prostředí v týmu, můj inženýr je Skot, takže mix skotské angličtiny a mé japonské angličtiny je občas zajímavý, ale tyto věci potřebují čas, než se všechno správně sladí,“ dodal Tsunoda s úsměvem.