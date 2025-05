Tsunoda v šoku: Nechápe, proč skončil poslední

Yuki Tsunoda zažil frustrující kvalifikaci na Velkou cenu Španělska, když byl vyřazen už v první části jako poslední s více než půlsekundovou ztrátou na svého týmového kolegu Maxe Verstappena. Přestože se po pátečních trénincích cítil zmatený z nedostatku tempa, po kvalifikaci ho ještě více zaskočilo, že jeho kola byla čistší, ale rychlost se stejně nedostavila.

„Nemám tušení, proč jsem pomalý,“ přiznal Tsunoda. Po Q1 si vyžádal kontrolu podlahy svého vozu kvůli tvrdému přejetí výjezdu ze zatáčky 13, ale žádné poškození mu potvrzeno nebylo. Japonský jezdec Red Bullu letos poprvé závodí pod hlavním týmem po přesunu ze sesterského Racing Bulls.

Tsunoda zdůraznil, že problém není v nastavení auta. „Zkoušeli jsme téměř všechno,“ uvedl. „Vůz není špatně vyvážený, mám v něm i dostatek sebevědomí. Kola v kvalifikaci byla podle mě dobrá, takže výsledky mi úplně nesedí s tím, jaký mám pocit z jízdy.“ Problémy, které pociťuje, podle něj mají hlubší příčinu.

Celý víkend si stěžoval na nadměrné klouzání vozu na obou nápravách a naznačoval, že existuje „základní omezení“ auta, které zatím nedokázal překonat. „V posledních dvou závodech jsem někdy držel tempo s Maxem nebo byl rychlejší, a pak to najednou spadne jako do propasti,“ popsal Tsunoda.

Navíc podle něj auto na trati v Barceloně žere pneumatiky neuvěřitelně rychle a degraduje hodně. „I dlouhé jízdy tady byly špatné. Nezáleží na tom, co dělám, nic nepomáhá.“ Na otázku, co je příčinou, odpověděl jasně: „Nemám na to odpověď.“

Situaci mu ztěžuje i to, že nemá vždy stejné aerodynamické díly jako Verstappen. Ten například dostal nový podlahový díl už v Miami a další aktualizace na Imole. Tsunoda sice nový díl podlahy obdržel až na Imole, ale po nehodě musel využít záložní auto se staršími komponenty, které používá i v Barceloně.

Red Bull i jeho poradce Helmut Marko přiznávají, že výkonnost Tsunody byla zklamáním. „V pátek byl relativně blízko Maxovi, ale v kvalifikaci nic nefungovalo a skončit poslední je pro nás věc k hlubšímu přezkoumání,“ řekl Marko.

Tsunodův bývalý týmový kolega Isack Hadjar věří, že japonský pilot rozhodně nepatří mezi pomalé jezdce. „Nevím přesně, čím teď prochází, ale určitě není jezdec na poslední místo,“ uvedl Hadjar. Tsunoda tak čelí nejen technickým potížím, ale i tlaku, aby našel cestu zpět ke konkurenceschopnosti.