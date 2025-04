Tsunoda v Saúdské Arábii: Jak by dopadl, kdyby vydržel 49 kol na tvrdých gumách?

První bezpečnostní vůz v Saúdské Arábii otevřel zajímavou strategickou možnost, kterou se rozhodli využít Esteban Ocon, Gabriel Bortoleto a Jack Doohan. Všichni tři zamířili do boxů už po prvním kole, aby vyměnili středně tvrdé pneumatiky za tvrdou sadu, s nadějí, že by mohli dojet až do cíle bez další zastávky. "Byla to sázka na jednu kartu," komentoval později Ocon.

Plán zněl lákavě, ale realita byla krutá. Ačkoliv díky dřívější zastávce získali v mezičase několik pozic, postupně je soupeři na čerstvějších pneumatikách zase předjeli. Ocon nakonec skončil čtrnáctý, zatímco Doohan, který ještě jednou zastavil v boxech, dokázal na konci závodu předjet Bortoleto o osmnácté místo. "S novými gumami jsem alespoň mohl trochu bojovat," přiznal Doohan.

Představme si však jiný scénář. Co kdyby se Yuki Tsunoda po incidentu s Pierrem Gaslym v úvodní zatáčce rychle vzpamatoval, neutrpěl vážné poškození a rozhodl se vsadit na stejnou taktiku jako zmíněná trojice? "Kdybych mohl, šel bych do toho," naznačil Tsunoda při zpětném hodnocení. Matematický model, vycházející z výkonu Ocona a Bortolety, ukazuje, že by japonský jezdec mohl reálně bojovat o body.

Simulace ukazuje, že Tsunoda by po restartu po boku ostatních rychleji zahřál pneumatiky a držel stabilní tempo kolem 1m 34s na kolo. Degradace by ho sice v závěru zpomalila, ale stále by byl v pásmu kolem osmé příčky, pět sekund za Lewisem Hamiltonem a před Carlosem Sainzem. "Bylo by to těsné, ale dosažitelné," naznačuje výpočet, který počítá i s časem ztraceným při výjezdu safety caru.

Takový scénář je samozřejmě spíše optimistický, ale ukazuje, že odvážná strategie může přinést nečekané výsledky i z těžké situace. Pro Tsunodu mohla být tato riskantní volba klíčem k cenným bodům, což by v Saúdské Arábii, kde se štěstí často mění během chvíle, mohlo mít rozhodující význam.