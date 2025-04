Lance Stroll a rekord, který zastiňuje jeho kariéru: V Q1 se opět neprosadil

Aston Martin momentálně prochází těžkým obdobím a na jeho jezdcích je to stále viditelnější. Fernando Alonso se díky svému mistrovství a zkušenostem zvládá vymanit z limitů auta a podává výkony, které soupeři oceňují, ale Lance Stroll čelí nepříjemné realitě.

Kanadský jezdec se totiž čerstvě stal smutným držitelem nelichotivého rekordu. Se 75 vyřazeními v první části kvalifikace překonal dosavadního rekordmana Kevina Magnussena. Tento údaj nezahrnuje sprintové kvalifikace, ale i v nich mají oba piloti stejnou bilanci, takže statistika zůstává nezměněná, informuje Marca.

Aston Martin aktuálně nedodává svým jezdcům stroj, se kterým by mohli zářit. Přesto zatímco Alonso zvládá pravidelně postupovat dále, Stroll se propadá hlouběji do statistik, které by si každý jezdec raději odpustil. Proti svým týmovým kolegům má za svou kariéru nepříznivou bilanci 130 ku 43 ve vzájemných soubojích. Je však třeba uznat, že soupeřil s takovými jmény, jako jsou Sebastian Vettel a Fernando Alonso.

Na přímý dotaz ohledně svého nelichotivého rekordu reagoval Stroll v Džiddě tím, že čísla jsou podle něj podmíněná výkonem vozu. Argumentoval slovy, že kdyby jezdci McLarenu závodili deset let v Sauberu, měli by rekord oni. Podle Strolla totiž v pomalém autě ani největší talent nestačí.

Fernando Alonso však tuto teorii letos zpochybňuje. I přes omezený výkon Aston Martinu se zatím dokázal vyhnout vyřazení v první části kvalifikace. Navzdory těžké sezóně si však Stroll drží solidní deset bodů v šampionátu, především díky výsledkům v chaotické Velké ceně Austrálie a po diskvalifikaci Ferrari v Číně.

Lance Stroll se ocitl v bodě kariéry, kdy bude muset ukázat, že dokáže uspět i v nejtěžších časech.