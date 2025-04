Tsunoda tápe v nastavení RB21: „Nevím, co udělá auto rychlejší“

Yuki Tsunoda přiznal, že jeho adaptace na monopost Red Bullu RB21 zatím není snadná a klíčem k posunu vpřed bude pochopení zcela jiného přístupu k nastavení. Po ne zcela ideálním debutu v Japonsku, kde ho brzdily časté přerušení tréninků kvůli nehodám i požárům trávy, se mladý Japonec snaží najít cestu, jak z vozu vytěžit maximum.

„Naučil jsem se toho hodně, ale většina z toho je zatím příliš v rané fázi na nějaké závěry,“ řekl pro web F1 před víkendem v Bahrajnu. „Odjel jsem sotva čtyři, pět tréninků. Spíš čtyři, protože bylo hodně červených vlajek.“

Velkou výzvou je pro Tsunodu samotné nastavení vozu, které se výrazně liší od toho, na co byl zvyklý u Racing Bulls. „Myslím, že auto se umí chovat podobně jako to v Racing Bulls, pokud jde o vyvážení, ale ne vždy to přináší lepší výkon. Musím se do toho ponořit víc. Momentálně prostě nevím, jaké nastavení je pro tenhle vůz nejrychlejší,“ přiznává. „Připadám si jako ve vědecké laboratoři plné chemikálií, někdy to zafunguje, jindy vybouchne. Ale to je přirozené, když naskočíte do úplně nového auta.“

S ohledem na blížící se závod v Bahrajnu si Tsunoda stanovuje realistické cíle:

„Chtěl bych postoupit do Q3 a získat body. Samozřejmě bych nejraději mluvil o pódiu, ale víme, že tenhle vůz je náročný na správné nastavení a stále se s ním učím pracovat,“ říká. „Pokud se mi podaří získat body, nebo se alespoň přiblížit k Maxovi a být mu nápomocný v závodě, bude to pro mě dobrý výsledek.“

Tsunoda byl do hlavního týmu Red Bullu povolán po čtyřech sezónách u sesterské stáje. Původně měl po boku Maxe Verstappena startovat nováček Liam Lawson, ale ten byl už po dvou závodech přesunut zpět do Racing Bulls, a místo zaujal právě Tsunoda. Nyní je na něm, aby dokázal, že si místo v elitním týmu zaslouží.