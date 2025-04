Tsunoda se pomalu usazuje v Red Bullu: Horner vidí pokrok i přes těžký víkend

Yuki Tsunoda nezačal svůj víkend v Japonsku podle očekávání, když skončil na 15. místě v kvalifikaci, těsně za Liamem Lawsonem, kterého v Red Bullu nahradil. Chyba během jeho posledního pokusu v Q2 ho stála cenné desetiny, které by mu mohly pomoci dostat se výš. Přesto se mu podařilo v úvodním kole předjet Lawsona a v pitstopové fázi podjet Pierra Gaslyho z Alpine. V dalším průběhu závodu však zůstal zaklesnutý za Fernandem Alonsem z Aston Martinu, což mu zkomplikovalo cestu za lepším výsledkem.

Christian Horner k jeho výkonu pro Motorsport.com řekl: "Zvyká si na tým. Dává nám velmi dobré zpětné vazby. Jeho první trénink byl silný, v P3 to bylo v pořádku." Přesto však Horner připustil, že kvalifikace měla zásadní vliv na závodní výkon, a upozornil, že pokud by Tsunoda kvalifikoval výše, mohl by dosáhnout lepšího výsledku. "Teď se usazuje v týmu a myslím, že během příštích závodů uvidíme zlepšení jeho výkonu," dodal Horner.

Tsunoda sám přiznal, že výsledky nebyly podle jeho očekávání, zejména v jeho domácí Grand Prix. "Cítím se dobře s výkonem, ale výsledek je bohužel trochu zklamáním. Doufal jsem v bodované pozice," uvedl po závodě. Však také poznamenal, že s každým závodem nabírá více důvěry v auto a že v příštích závodech, jako je ten v Bahrajnu, by to mělo být lepší. "Jsem spokojený, vzhledem k tomu, kolik času jsem měl v autě. Mám Maxe jako týmového kolegu, od kterého se mohu učit, a to mě těší," uzavřel Tsunoda.

Zatímco jeho debut v Red Bullu neprobíhal bez problémů, Tsunoda zůstává optimistický a připravený na další výzvy, které ho čekají v nadcházejících závodech. Další se jede již tento víkend v Bahrajnu, kde to všichni jezdci velmi dobře znají, protože tu před startem sezony testovali.