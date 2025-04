Tsunoda má za sebou premiéru před domácími fanoušky: Co na ni říká Marko?

Helmut Marko, poradce Red Bullu, se po Velké ceně Japonska vyjádřil k výkonu Yukiho Tsunodu, který v Suzuce nahradil Liama Lawsona a usedl poprvé v závodě do vozu RB21. Přestože kvalifikace neproběhla ideálně, závod zvládl podle Marka obstojně.

„Bylo to dobré. Měl prostě smůlu, že v Q2 udělal chybu. Jinak to bylo v pořádku,“ řekl Marko pro Motorsport.com.

Tsunoda po chybě v kvalifikaci odstartoval jako patnáctý, ale po penalizaci Carlose Sainze se posunul na čtrnácté místo. V závodě pak získal dvě pozice a cílem projel dvanáctý, těsně za Fernandem Alonsem.

Sám jezdec přiznal, že měl vyšší ambice. „Jsem spokojený se svým výkonem v závodě,“ uvedl. „Ale co se týče výsledku, je to těžké, hlavně protože to byl můj domácí závod. Určitě jsem čekal víc – chtěl jsem alespoň bodovat, takže mám smíšené pocity.“

Tsunoda také podotkl, že šlo o jeho nejdelší stint ve voze RB21, což mu pomohlo lépe pochopit auto a získat potřebnou jistotu. „Těch 53 nebo 54 kol bylo nejvíc, co jsem s tímhle autem zatím jel. Každým kolem jsem se učil. Ke konci jsem už měl pocit, že auto víc kontroluju.“

Dodal, že se těší na další závod v Bahrajnu a že se chce učit od týmového kolegy Maxe Verstappena: „Jsem spokojený s tím, co jsem odvedl, když vezmu v úvahu, kolik jsem měl času. Ale protože to byl domácí závod, bod by byl krásný. Musím dál budovat tempo. Je štěstí, že se můžu učit od Maxe.“

Zatímco Tsunoda nabíral zkušenosti, Verstappen znovu předvedl mistrovskou jízdu, když suverénně vyhrál a Marko nešetřil chválou: „Auto mělo výborný setup a Max byl neuvěřitelný – 53 kol bez jediné chyby, absolutně na hraně,“ řekl. „Čeká nás ještě 21 závodů. Bude to těsné, ale musíme auto ještě zlepšit, to je jasné.“