Yuki Tsunoda přiznává krutou realitu Red Bullu: Ví, co ho čeká, když se nezlepší

Yuki Tsunoda doufá, že právě nadcházející Velká cena Kanady by mohla představovat potřebný „reset“ jeho dosud nevyrovnaného působení v týmu Red Bull. Japonský jezdec přiznává, že dobře ví, co ho čeká, pokud se mu nepodaří zlepšit výkony, a otevřeně říká, že pokud sám nebude podávat odpovídající výkony, „není to místo, kde by měl být“.

Po přesunu do hlavního týmu po Velké ceně Číny podal Yuki Tsunoda v Suzuce slušný výkon, ale později měl problémy s nevyváženým vozem RB21 a nesplnil očekávání. Red Bull k němu na rozdíl od přístupu k Lawsonovi nyní přistupuje trpělivě a dal mu možnost otestovat i vůz RB19, informuje Autosport.

I když zatím nehrozí jeho výměna, Tsunoda přiznává tlak a věří, že s každým závodem si lépe zvyká na vůz, i když se to zatím neprojevuje ve výsledcích. „Myslím, že jsem se za poslední roky zlepšil a posun je vidět i letos na začátku sezony. Jen to potřebuji přenést na trať. Jsem si jistý, že to přijde.“

Okruh Gillese Villeneuva v Montrealu vnímá jako šanci na restart, protože podle něj je nejlepší pochopit auto přímo při závodění. „Věci se nejlíp chápou, když je prožíváte na trati. Pokrok tu je, i když to zatím není perfektní, netlačím na sebe víc, než je potřeba.“

Test v Barceloně, kde si vyzkoušel RB19 před pneumatikovým testem pro sezonu 2026, označil za užitečný. Rozdíly mezi loňským a letošním vozem podle něj nebyly zásadní, ale podařilo se mu týmu předat zpětnou vazbu, která může pomoci. „Některé prvky z RB19 by se nám mohly hodit i teď.“

O konkrétních oblastech zlepšení ale veřejně nemluví. „Mám nějaké nápady,“ uvedl stručně. Je jasné, že si je vědom své nejisté pozice a Montreal vidí jako klíčovou příležitost ukázat, že místo v Red Bullu si zaslouží.