Yuki Tsunoda pod drobnohledem: Red Bull hledá jasné důkazy před konečným verdiktem

Laurent Mekies a Yuki Tsunoda v Belgii
Laurent Mekies a Yuki Tsunoda v Belgii, foto: Red Bull Content Pool
VČERA 13:41
Isack Hadjar zůstává hlavním kandidátem na postup do Red Bullu pro sezonu 2026, zatímco týmový šéf Laurent Mekies hodnotí situaci Yukiho Tsunody. 

Šéf týmu Red Bull Laurent Mekies po Velké ceně Itálie zdůraznil, že pro objektivní posouzení výkonů Yukiho Tsunody je potřeba získat „čisté vzorky“. Japonec totiž znovu nedokázal proměnit nadějný start do víkendu v bodový zisk, když jeho závod narušilo poškození podlahy po kontaktu s bývalým týmovým kolegou Liamem Lawsonem.

Podle Mekiese byla situace frustrující především proto, že Tsunoda už v kvalifikaci ukázal rychlost a dokázal se dostat do Q3. V Q1 i Q2 ztratil na Maxe Verstappena jen dvě desetiny, což signalizovalo dobrou formu. „Potřebujeme čisté vzorky, protože dnešní závod byl špatným vzorkem,“ řekl Mekies. „Víte, jak to je, závody na čele jsou mnohem čistší a můžete z nich vyčíst výkon. Tady to bylo nemožné, první stint v hustém provozu, druhý s poškozeným autem. A když se podívám na poslední závody, scénář je velmi podobný.“

Zatímco Verstappen po startu z pole position vybojoval další vítězství, Tsunoda se musel probíjet středem pole, kde se mu nedařilo najít čistý prostor. Právě v této oblasti vidí Mekies prostor pro zlepšení. „Myslím, že je správné říct, že s Yukim máme více práce na závodním tempu než na kvalifikačním,“ připustil. „Ale právě proto si dáváme trochu více času.“

George Russell během GP Belgie

Nico Rosberg: Vyjednávání s Totem Wolffem je peklo, George Russell mu to teď oplácí

Red Bull se rozhodl ponechat si dostatek prostoru na rozhodnutí ohledně jezdeckého složení až do konce října. Tehdy by mělo být jasno nejen o Tsunodově budoucnosti, ale také o složení Racing Bullu. Největšími adepty zůstávají Isack Hadjar pro Red Bull a Arvid Lindblad pro Racing Bulls.

Další komplikací při hodnocení Tsunody je rozdíl mezi samotnými vozy. Red Bull RB21 je podle jezdců náročnější na ovládání, zatímco sesterský VCARB 02 působí přívětivěji. „Kvalifikační tempo a závodní tempo, to je to, co sledujeme. Je to jednoduché,“ vysvětlil Laurent Mekies. „Yukiho závod se ale hodnotí těžko, protože první stint strávil v hustém provozu a ve druhém měl poškozené auto. Pokud se ale zaměřím jen na kvalifikaci, pořád to beru jako dobrý víkend. V Q1 i Q2 ztratil na Maxe jen dvě desetiny, a to Max rozhodně nebyl pomalý. Do Q3 se navíc probojoval, což je samo o sobě kvalitní výkon. V závěrečné části mu nepomohlo, že byl na trati jako první, ale i tak jeho krátkodobé tempo ukázalo velký potenciál.“

Situaci navíc ovlivnilo i technické vybavení. Tsunoda totiž startoval se starší verzí podlahy, zatímco Verstappen měl k dispozici nejnovější specifikaci. „Upgrade jsme nasadili jen na Maxově autě,“ doplnil Mekies. „Nejde o zásadní rozdíl v řádu několika desetin, ale každý detail je důležitý. Jsme přesvědčeni, že je to krok správným směrem, a doufáme, že od příštího závodu už bude dostupný pro oba vozy.“

Tsunoda tak z Itálie odjíždí s pocitem, že mohl ukázat víc, kdyby měl k dispozici čistý závod bez komplikací. Vedení Red Bullu ale zdůrazňuje, že mu chce dát dostatek prostoru, aby mohl předvést své skutečné schopnosti. Příští možnost přijde už v Ázerbájdžánu, kde by měl mít konečně stejné podmínky jako Verstappen.

