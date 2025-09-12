Nico Rosberg: Vyjednávání s Totem Wolffem je peklo, George Russell mu to teď oplácí

Nico Rosberg je přesvědčen, že George Russell využívá při vyjednávání stejné metody, které dříve uplatňoval Toto Wolff. Podle něj tak mladý Brit obrací šéfovy taktiky proti němu a ukazuje svou rostoucí sílu v týmu Mercedes.
Nico Rosberg, mistr světa z roku 2016 a bývalý jezdec Mercedesu, se v podcastu Sky Sports F1 Show pustil do otevřené analýzy současné situace kolem George Russella a jeho vyjednávání s Totem Wolffem. Podle něj se britský pilot nenechal zatlačit do kouta a začíná používat stejné triky, jaké dlouhá léta praktikoval samotný šéf Mercedesu.
„Je hrozné vyjednávat s Totem, prostě zmizí z povrchu zemského, když se snažíte dostat lepší podmínky,“ vzpomínal Rosberg z vlastní zkušenosti, informuje Motorsport.com. „Zmizí a ani vám nedá šanci s ním mluvit. Je to hrozné, hodně jsem kvůli tomu trpěl.“ Tentokrát je to však podle něj opačně. „Teď je to George, kdo dělá opak Totovi. Bojuje s ním jeho vlastní medicínou.“
Rosberg naznačil, že Russell není spokojený s některými body nové smlouvy, a to zejména v otázce platu. „George je odchovanec Mercedesu, takže určitě nebude na úrovni platu Landa Norrise. Ale George cítí, že se Landovi vyrovná. Dokáže jezdit na jeho úrovni a pokud dostane správné auto, může vyhrávat závody i šampionáty. Takže je jasné, že má pocit, že není fér, když je jeho plat od Norrisova tak vzdálený.“
Podle Nica Rosberga není Russell spokojený ani s množstvím povinností vůči sponzorům. Týmy mají stále více partnerů a ti kromě log na vozech vyžadují také čas jezdců. „Někdo si může říct, že je to jednoduché, jen potřást rukou a vyfotit se, ale když toho máte desítky dní v roce, je to opravdu náročné,“ poznamenal Rosberg.
Právě proto se Russell údajně snaží vyjednat omezení těchto aktivit. „Může jít až o 60 dnů ročně, a protože se některé dny počítají jen jako půldny, ve skutečnosti to může být i 80. To je hodně, když chcete raději jezdit a závodit,“ dodal Rosberg s nadsázkou.
Mercedes se tak ocitá v nové situaci. Russell, který v týmu vyrostl, si začíná nárokovat podmínky odpovídající jeho ambicím a výkonnosti. A Toto Wolff, jindy zkušený vyjednavač, se tentokrát potýká s taktikou, kterou sám dlouhá léta využíval.
