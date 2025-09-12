Nico Rosberg: Vyjednávání s Totem Wolffem je peklo, George Russell mu to teď oplácí

George Russell během GP Belgie
George Russell během GP Belgie, foto: Mercedes AMG F1 Team
Josef Mráček DNES 10:30
Sdílej:

Nico Rosberg je přesvědčen, že George Russell využívá při vyjednávání stejné metody, které dříve uplatňoval Toto Wolff. Podle něj tak mladý Brit obrací šéfovy taktiky proti němu a ukazuje svou rostoucí sílu v týmu Mercedes.

Nico Rosberg, mistr světa z roku 2016 a bývalý jezdec Mercedesu, se v podcastu Sky Sports F1 Show pustil do otevřené analýzy současné situace kolem George Russella a jeho vyjednávání s Totem Wolffem. Podle něj se britský pilot nenechal zatlačit do kouta a začíná používat stejné triky, jaké dlouhá léta praktikoval samotný šéf Mercedesu.

„Je hrozné vyjednávat s Totem, prostě zmizí z povrchu zemského, když se snažíte dostat lepší podmínky,“ vzpomínal Rosberg z vlastní zkušenosti, informuje Motorsport.com. „Zmizí a ani vám nedá šanci s ním mluvit. Je to hrozné, hodně jsem kvůli tomu trpěl.“ Tentokrát je to však podle něj opačně. „Teď je to George, kdo dělá opak Totovi. Bojuje s ním jeho vlastní medicínou.“

Rosberg naznačil, že Russell není spokojený s některými body nové smlouvy, a to zejména v otázce platu. „George je odchovanec Mercedesu, takže určitě nebude na úrovni platu Landa Norrise. Ale George cítí, že se Landovi vyrovná. Dokáže jezdit na jeho úrovni a pokud dostane správné auto, může vyhrávat závody i šampionáty. Takže je jasné, že má pocit, že není fér, když je jeho plat od Norrisova tak vzdálený.“

Lewis Hamilton v Monze

Ferrari přichází o klíčové mozky, novou domovinu mají v Audi

Podle Nica Rosberga není Russell spokojený ani s množstvím povinností vůči sponzorům. Týmy mají stále více partnerů a ti kromě log na vozech vyžadují také čas jezdců. „Někdo si může říct, že je to jednoduché, jen potřást rukou a vyfotit se, ale když toho máte desítky dní v roce, je to opravdu náročné,“ poznamenal Rosberg.

Právě proto se Russell údajně snaží vyjednat omezení těchto aktivit. „Může jít až o 60 dnů ročně, a protože se některé dny počítají jen jako půldny, ve skutečnosti to může být i 80. To je hodně, když chcete raději jezdit a závodit,“ dodal Rosberg s nadsázkou.

Mercedes se tak ocitá v nové situaci. Russell, který v týmu vyrostl, si začíná nárokovat podmínky odpovídající jeho ambicím a výkonnosti. A Toto Wolff, jindy zkušený vyjednavač, se tentokrát potýká s taktikou, kterou sám dlouhá léta využíval.

Sdílej Sdílej
Vstoupit do diskuze
Témata:
George Russell Nico Rosberg Mercedes
Stalo se
Novinky
James Vowles

James Vowles prozrazuje, proč se žádost o přezkum trestu Carlose Sainze zpozdila

James Vowles přiblížil okolnosti přezkoumání trestu Carlose Sainze a vysvětlil co celý proces obnáší a proč se zdržel.

Novinky
Adrian Newey s Andy Cowellem

Adrian Newey a jeho tajná výhoda: Co zjistil při sledování McLarenu

Adrian Newey, nový technický partner Aston Martinu, v sezóně 2025 pravidelně sledoval McLaren MCL39, aby se poučil od konkurence. Přestože se soustředí na vývoj vozu AMR26 pro pravidla 2026, jeho zkušenosti a schopnost analyzovat data výrazně posilují tým i přípravu jezdců.

Novinky
George Russell během GP Belgie

Nico Rosberg: Vyjednávání s Totem Wolffem je peklo, George Russell mu to teď oplácí

Nico Rosberg je přesvědčen, že George Russell využívá při vyjednávání stejné metody, které dříve uplatňoval Toto Wolff. Podle něj tak mladý Brit obrací šéfovy taktiky proti němu a ukazuje svou rostoucí sílu v týmu Mercedes.

Novinky
Lewis Hamilton v Monze

Ferrari přichází o klíčové mozky, novou domovinu mají v Audi

Ferrari podle dostupných informací přichází o dva klíčové členy svého oddělení pro pohonné jednotky. Oba mají zamířit k Audi, které se intenzivně připravuje na svůj vstup do Formule 1 a systematicky posiluje svůj technický tým.

Novinky
George Russell

George Russell ohromen rychlostí Maxe Verstappena: „Je to těžko pochopitelné“

Max Verstappen předvedl v Monze suverénní výkon a dojel do cíle s téměř dvacetisekundovým náskokem před konkurencí.

Novinky
Oscar Piastri

Rekord Oscara Piastriho zastíněn kontroverzními příkazy týmu

Oscar Piastri při závěrečné zastávce v boxech na Velké ceně Itálie absolvoval nejrychlejší pit stop celé sezony, přesto však jeho rekord zůstal ve stínu kontroverzních týmových rozhodnutí.

Novinky
Max Verstappen a Lewis Hamilton, GP Číny

Od monopostů k superbikům: Max Verstappen a Lewis Hamilton pokukují po MotoGP

Po odchodu z Formule 1 se Guenther Steiner přesouvá do MotoGP, kde převezme roli CEO stáje Tech3. Jeho krok zároveň rozpoutal spekulace o dalších hvězdách F1. Max Verstappen a Lewis Hamilton nyní údajně zvažují možnost investic do nezávislých týmů.
Novinky
Jezdci Alpinu

Alpine o budoucnosti v F1: Renault přišel s dlouhodobou vizí

Nový generální ředitel Renaultu, Francois Provost, potvrdil dlouhodobý plán automobilky Formuli 1 prostřednictvím týmu Alpine.
Novinky
Lewis Hamilton v Monze

Nový Lewis Hamilton? Martin Brundle vidí zlom v jeho přístupu

Martin Brundle ocenil, že Lewis Hamilton působil během domácí Velké ceny Ferrari spokojeněji než obvykle. „Bylo vidět, že se opravdu baví a užívá si víkend,“ uvedl Brundle.
Novinky
Lance Stroll v Saúdské Arábii

Aston Martin odhalil důvod mlčení Lance Strolla po Monze: Jeho frustrace byla patrná

Po Velké ceně Itálie byl Lance Stroll při rozhovorech zcela zdrženlivý. Šéf Aston Martinu Mike Krack uvedl možné důvody jeho frustrace.
Novinky
Kimi Antonelli v Monze

Kimi Antonelli na tenkém ledě: Tlak i kritika sílí

Toto Wolff nadále stojí za mladíkem Kimim Antonellim, ale zdá se, že tým už začíná měnit přístup a místo bezmezné ochrany nováčka před kritiky hledá vyváženější cestu jak ho připravit na realitu F1.

Novinky
Carlos Sainz jr.

Williams stojí za Carlosem Sainzem: Po neúspěšné Monze cílí zpět na body

Williams po Monze stojí za Carlosem Sainzem, který projel cílem až na 11. místě, a zdůrazňuje potřebu týmové podpory. Šéf James Vowles věří, že se tým dokáže zlepšit v kvalifikaci a v Baku opět bodovat.