Trápení Landa Norrise pokračuje: Jedna chyba týmu zmařila poslední šanci na dobrý výsledek

Mclaren v Baku zažil katastrofální víkend. Lando Norris se v Baku propadl na sedmou pozici kvůli pomalé výměně pravého předního kola v boxech.
McLaren měl v Baku naději na dobrý výsledek jen díky jedinému zastavení v boxech Landa Norrise, který byl po havárii Oscara Piastriho jediným jezdcem týmu v závodě. Špatná zastávka na pravém předním kole však zhatila jeho šance na umístění v top pětce.
Karun Chandhok ze Sky Sports F1 uvedl, že každá sekunda byla rozhodující, protože Norris mohl projít před balík aut. „Pro Landa a McLaren je to nesmírně frustrující. Problém způsobilo přední pravé kolo, jehož mechanik s pistolí nestihl správně utáhnout matici,“ dodal.
Norris zastavil v 38. kole, ale problém s kolem prodloužil zastávku na více než čtyři sekundy. Brit se tak propadl na osmou pozici za Liamem Lawsonem a Charlesem Leclercem, místo aby se vrátil do volného vzduchu, jak tým očekával.
Předjíždění v úzkých ulicích Baku je velmi obtížné. Ve 41. kole se Norissovi podařilo předjet Leclerca při nájezdu do první zatáčky, ale o dvě kola později se zase ocitl za Liamem Lawsonem a Yukim Tsunodou. DRS vlak mu výrazně omezil možnosti posunu vpřed.
„Nedopadlo to pro Landa dobře, kvůli pomalé zastávce by mohl projít celým balíkem aut,“ uvedl Karun Chandhok. Nakonec Norris závod dokončil až na sedmém místě, což bylo zklamání pro tým i fanoušky.
Týmový šéf Andrea Stella přiznal, že bude třeba vše pečlivě zhodnotit. „Byl problém s předním pravým kolem, budeme to analyzovat a doladíme i další detaily pitstopů. Musíme se podívat na data, aby bylo jasné, co bylo možné,“ řekl pro Sky Germany.
Norris popsal, že jízda v DRS vlaku byla velmi obtížná. „Auto nebylo špatné, ale těžko jsem držel krok s Tsunodou. Na některých úsecích byl Red Bull neuvěřitelně rychlý a neměl jsem šanci. Auto bylo někdy velmi citlivé, snadno jste byli příliš pomalí nebo jste zablokovali kola a něco se pokazilo. Tento víkend jsme se necítili moc sebejistě a myslím, že to ukázaly i naše výkony.“
Analýza Bernieho Collinse ze Sky Sports F1 ukázala, že bez pomalé zastávky mohl Norris skončit pátý a měl by lepší šanci na souboj s Antonellim a Sainzem. „McLaren si musí tuto zastávku vyhodnotit, byla velmi nákladná pro jejich den. Je to už druhý závod v řadě, kdy se jim zastávka nepovedla, a na tom musí tým zapracovat,“ dodal.
Mclaren v Baku zažil katastrofální víkend. Lando Norris se v Baku propadl na sedmou pozici kvůli pomalé výměně pravého předního kola v boxech.
Lídr šampionátu Oscar Piastri zažil v Baku katastrofální start do závodu, když už v prvním kole havaroval. Tento incident navíc navázal na řadu chyb, které Australan během víkendu v Ázerbájdžánu udělal, a výrazně mu zkomplikoval boj o body i vedení v šampionátu.
Carlos Sainz vybojoval své první pódium s Williamsem, když v Baku dojel třetí. Jeho výkon potvrdil, že tým se postupně zlepšuje, což jsou dobré vyhlídky do budoucna.
Max Verstappen suverénně vyhrál Velkou cenu Ázerbájdžánu před Georgem Russellem a Carlosem Sainzem, který slavil první pódium s Williamsem. Mclaren prožil jeden z nejhorších víkendů sezony.
Lewis Hamilton v Baku nepostoupil do Q3, když ho překonal jeho týmový kolega Charles Leclerc. Po kvalifikaci britský jezdec otevřeně přiznal frustraci a upozornil, že Ferrari zvolilo pneumatiky, které neodpovídaly podmínkám na trati, což nakonec rozhodlo o jeho neúspěchu.
Max Verstappen vybojoval pole position pro Velkou cenu Ázerbájdžánu před Carlosem Sainzem. Šampionát vedoucí Oscar Piastri skončil až devátý poté, co způsobil poslední červenou vlajku kvalifikace.
Helmut Marko považuje nové regulace pro rok 2026 za ideální šanci pro Isacka Hadjara postoupit do Red Bullu. Otázkou zůstává, zda je nováček připraven zvládnout tlak a zdokonalit se v klíčových oblastech závodění.
Třetí trénink v Baku ovládl Lando Norris, který i přes náročné větrné podmínky překonal Maxe Verstappena a Oscara Piastriho.
Juan Pablo Montoya věří, že Max Verstappen jednoho dne usedne do Ferrari, ale nejprve pravděpodobně zamíří do Mercedesu a cesta k italskému týmu potrvá nejméně pět let.
Lando Norris zajel nejlepší čas v úvodním tréninku na Grand Prix Ázerbájdžánu. Jeho týmový kolega a rival v boji o titul, Oscar Piastri, musel kvůli problémům s motorem část tréninku vynechat.
Podle zdrojů z paddocku míří Isack Hadjar na postup do Red Bullu v roce 2026. Nadcházející tři závody jsou klíčové pro Yukiho Tsunodu, který nevylučuje návrat k týmu Racing Bulls.
Fernando Alonso říká, že během své dlouhé kariéry ve Formuli 1 zažil jak chvíle štěstí, tak i smůly, a celkově se podle něj tyto momenty vyrovnaly. Otevřeně ale přiznává, že nejvíc ho stále tíží fakt, že na další vítězství v závodě Grand Prix čeká už velmi dlouho.