Frustrovaný Oscar Piastri: V Ázerbájdžánu měl katastrofální víkend

Lídr šampionátu Oscar Piastri zažil v Baku katastrofální start do závodu, když už v prvním kole havaroval. Tento incident navíc navázal na řadu chyb, které Australan během víkendu v Ázerbájdžánu udělal, a výrazně mu zkomplikoval boj o body i vedení v šampionátu.
Oscar Piastri měl v Baku velmi náročný víkend, který vyvrcholil havárií už v prvním kole závodu. Lídr šampionátu ztratil kontrolu v zatáčce číslo čtyři a po špatném startu se propadl z devátého místa až na poslední. „Byl to špatný start a pak už jsem se jen snažil napravit situaci,“ komentoval Australan svůj okamžik smůly, informuje Motorsport.com.
Pro Piastriho však nebyl víkend v Ázerbájdžánu vůbec jednoduchý. Už v prvním tréninku nedokončil většinu kol kvůli problémům s pohonnou jednotkou, ve druhém tréninku dojel dvanáctý po kontaktu se zdí v zatáčce 15 a i když ve třetím tréninku skončil třetí, několikrát ztratil kontrolu v klíčových zatáčkách. „Každá session byla chaotická a nepovedla se úplně podle plánu,“ přiznal.
Tyto potíže pokračovaly i v kvalifikaci, kde Piastri skončil devátý po havárii v Q3. Následující den pak jeho kolize ukončila jeho sérii 34 závodů v bodované desítce. „Nejde o žádnou zásadní změnu, prostě se mi tento víkend nedařilo a udělal jsem příliš mnoho chyb,“ komentoval situaci Piastri.
Australan se však snaží zůstat realistický a poučit se z vlastních chyb. „Každá chyba je pro mě lekce. Důležité je se z toho poučit a příště být přesnější,“ dodal. Zdůraznil, že většina chyb nebyla způsobena tím, že by se snažil dohánět ztrátu, ale spíše drobnými výpadky koncentrace.
I přes tento nepovedený víkend si Piastri udržuje náskok 25 bodů před týmovým kolegou Landem Norrisem, který závod dokončil až sedmý a nedokázal plně využít situace. „Neztrácím hlavu. Takové víkendy se občas stanou a je vzácné, abych udělal tolik chyb,“ uvedl australský závodník.
Piastri také připomněl, že jeho tempo bylo během víkendu stále dobré a že se chce soustředit na zlepšení výkonnosti v následujících závodech. „Hlavní je nepanikařit a vrátit se tam, kde vím, že mohu být. To je teď můj hlavní cíl,“ řekl.
Závod v Baku nakonec ovládl čtyřnásobný mistr světa Max Verstappen, který si připsal druhé vítězství v řadě. Přestože nyní zaostává o 69 bodů za Piastrim, Australan ho nevylučuje z boje o titul. „Nechci ho úplně odepisovat, ale teď se soustředím hlavně na sebe a na to, abych předvedl nejlepší možné výkony,“ uzavřel lídr šampionátu.
Mclaren v Baku zažil katastrofální víkend. Lando Norris se v Baku propadl na sedmou pozici kvůli pomalé výměně pravého předního kola v boxech.
Carlos Sainz vybojoval své první pódium s Williamsem, když v Baku dojel třetí. Jeho výkon potvrdil, že tým se postupně zlepšuje, což jsou dobré vyhlídky do budoucna.
Max Verstappen suverénně vyhrál Velkou cenu Ázerbájdžánu před Georgem Russellem a Carlosem Sainzem, který slavil první pódium s Williamsem. Mclaren prožil jeden z nejhorších víkendů sezony.
Lewis Hamilton v Baku nepostoupil do Q3, když ho překonal jeho týmový kolega Charles Leclerc. Po kvalifikaci britský jezdec otevřeně přiznal frustraci a upozornil, že Ferrari zvolilo pneumatiky, které neodpovídaly podmínkám na trati, což nakonec rozhodlo o jeho neúspěchu.
Max Verstappen vybojoval pole position pro Velkou cenu Ázerbájdžánu před Carlosem Sainzem. Šampionát vedoucí Oscar Piastri skončil až devátý poté, co způsobil poslední červenou vlajku kvalifikace.
Helmut Marko považuje nové regulace pro rok 2026 za ideální šanci pro Isacka Hadjara postoupit do Red Bullu. Otázkou zůstává, zda je nováček připraven zvládnout tlak a zdokonalit se v klíčových oblastech závodění.
Třetí trénink v Baku ovládl Lando Norris, který i přes náročné větrné podmínky překonal Maxe Verstappena a Oscara Piastriho.
Juan Pablo Montoya věří, že Max Verstappen jednoho dne usedne do Ferrari, ale nejprve pravděpodobně zamíří do Mercedesu a cesta k italskému týmu potrvá nejméně pět let.
Lando Norris zajel nejlepší čas v úvodním tréninku na Grand Prix Ázerbájdžánu. Jeho týmový kolega a rival v boji o titul, Oscar Piastri, musel kvůli problémům s motorem část tréninku vynechat.
Podle zdrojů z paddocku míří Isack Hadjar na postup do Red Bullu v roce 2026. Nadcházející tři závody jsou klíčové pro Yukiho Tsunodu, který nevylučuje návrat k týmu Racing Bulls.
Fernando Alonso říká, že během své dlouhé kariéry ve Formuli 1 zažil jak chvíle štěstí, tak i smůly, a celkově se podle něj tyto momenty vyrovnaly. Otevřeně ale přiznává, že nejvíc ho stále tíží fakt, že na další vítězství v závodě Grand Prix čeká už velmi dlouho.