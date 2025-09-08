Toto Wolff už nešetřil kritikou: Kimi Antonelli udělal příliš mnoho chyb

Šéf Mercedesu Toto Wolff projevil výrazné rozhořčení nad výkonem svého týmu na Velké ceně Itálie. Podle něj výsledky nebyly podle očekávání a ukázaly, že tým má před sebou ještě mnoho práce, než bude konkurenceschopný na nejvyšší úrovni.
Mercedes si z Monzy nepřivezl dobrý výsledek. Šéf týmu Toto Wolff ostře zhodnotil výkon svého mladého jezdce Kimiho Antonelliho.
Antonelli dojel osmý, ale pětisekundová penalizace za vytlačení Alexa Albona v třetí zatáčce jej posunula na deváté místo. Jeho týmový kolega George Russell skončil pátý, což ukázalo na rozdíly mezi jezdci i celkovou nedostatečnou konkurenceschopnost Mercedesu. Wolff označil vítěze závodu Maxe Verstappena za jezdce, který „vypadal, že všechny ostatní dělá hloupě“ a vyjádřil zklamání z nevýrazného výkonu svého týmu, který zůstává na třetím místě konstruktérů v sezóně 2025.
„Musíme se opravdu zamyslet nad tím, co Max dělá jinak,“ řekl Wolff v rozhovoru pro Servus TV. „Celkově jsme během víkendu nebyli konkurenceschopní. Páté a osmé místo rozhodně není uspokojivé. S naším aktuálním nastavením nemáme auto, s nímž bychom mohli pravidelně bojovat o stupně vítězů. Ale Kimi udělal příliš mnoho chyb.“
Wolff zdůraznil, že Antonelli potřebuje odjet „solidní víkend“, aby mohl závodit na úrovni s Charlesem Leclercem a Georgem Russellem. „S Georgem dnes také úplně všechno neprobíhalo hladce,“ dodal.
Incident s Albonem jen podtrhl těžký víkend mladého jezdce, který se po špatném startu propadl a navíc během tréninku FP2 způsobil červenou vlajku. Wolff označil jeho manévr za „zbytečný“ a podotkl, že Antonelli měl hledat bezpečnější a efektivnější způsob, jak ubránit svou pozici.
„Albon byl mnohem rychlejší – můžete se bránit, použít lokty, pokud musíte. Nebo pokud se bránit nedá, tak se ujistěte, že neztratíte čas. Ale tohle nebylo potřeba,“ uzavřel Wolff pro Sky Sports Germany.
