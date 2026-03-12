Ferrari připravuje nasazení Macareny. Lewis Hamilton potvrzuje premiéru v Číně

Lewis Hamilton
Lewis Hamilton, foto: Scuderia Ferrari
Josef Mráček DNES 11:54
Ferrari představilo během předsezonních testů v Bahrajnu unikátní design, který vzbudil okamžitou pozornost v paddocku. Fanoušci ho poprvé uvidí v akci tento víkend při Velké ceně v Šanghaji.

Ferrari přichází do Šanghaje s technickou novinkou, která okamžitě přitahuje pozornost fanoušků i odborníků. Zadní křídlo s horní klapkou schopnou otočení o 180 stupňů se poprvé představí přímo během závodního víkendu a představuje výrazný odklon od standardních řešení, která jsou dnes ve Formuli 1 běžná.

Tento inovativní prvek tým představil během předsezonních testů v Bahrajnu a od svého představení vzbudil velkou debatu v paddocku. Horní klapka křídla umožňuje upravit aerodynamiku vozu podle aktuálních podmínek na trati. Teoreticky to může zlepšit průjezd zatáčkami a snížit odpor vzduchu na rovinkách.

Lewis Hamilton komentuje vývoj opatrně. V testech podle něj křídlo zatím nepřineslo dramatický nárůst výkonu, ale poskytlo týmu cenná data. Oceňuje hlavně rychlost, s jakou inženýři připravili novinku pro ostrý závodní víkend. To podle něj odráží charakter Ferrari jako konstruktéra, který se nikdy nespoléhá jen na hotová řešení a neustále hledá způsoby, jak získat desetinky sekundy.

Nová klapka se tak stává symbolem širší strategie Scuderie. Tým kombinuje vysokou flexibilitu s agresivním vývojem a snaží se držet krok s konkurencí, zejména s Mercedesem, který momentálně dominuje jak kvalifikaci, tak závodům. Hamilton upozorňuje, že efektivní využití elektrické energie je u nových pravidel klíčové a právě zde se může rozhodnout o rozdílu mezi vítězem a poraženým.

Lando Norris

Lando Norris upozorňuje na slabinu McLarenu: Problém s pneumatikami přetrvává

Ferrari plánuje nový prvek otestovat nejprve během prvního tréninku v Šanghaji. Teprve poté tým rozhodne, zda křídlo nasadí i v kvalifikaci a závodu.

Analytici upozorňují, že největší výzvou je tempo vývoje. V letošní sezoně musejí týmy pravidelně přivážet nové díly a strategie, aby udržely krok s lídry. Ferrari zatím ukázalo potenciál, ale realita závodů je tvrdá a každý detail může rozhodnout o pořadí.

V Melbourne tým obsadil třetí a čtvrté místo, zatímco Mercedes získal double. To ukazuje, že inovace jsou důležité, ale úspěch závisí také na závodní strategii, načasování zastávek a využití virtuálních bezpečnostních aut.

Hamilton zdůrazňuje, že letošní sezona je spíše o celkovém vývojovém rytmu než o jednotlivých technologiích. Podle něj bude zajímavé sledovat, kdo dokáže pravidelně přivážet vylepšení. Ferrari si věří, ale žádná jistota neexistuje a každá inovace musí obstát proti konkurenčnímu tlaku i realitě závodní dráhy.

Ferrari Lewis Hamilton GP Austrálie (Melbourne)
