Max Verstappen se jasně vyjádřil k týmovým příkazům McLarenu v Monze

Oscar Piastri a Lando Norris
Oscar Piastri a Lando Norris, foto: McLaren
Michael Zelinka DNES 18:19
Sdílej:

Max Verstappen se vyjádřil k týmovým příkazům McLarenu během Velké ceny Itálie. Čtyřnásobný mistr světa zdůraznil, že podobné situace nejsou jeho záležitostí a raději se soustředí na závod.

Během Velké ceny Itálie způsobil McLaren rozruch, když nařídil Oscarovi Piastrimu vrátit pozici Landu Norrisovi po jeho pomalém zastavení v boxech. Piastri, který zastavil o kolo dříve, krátce protestoval: „Řekli jsme si, že pomalý pit stop je součást závodění, takže moc nechápu, co se změnilo. Ale pokud to opravdu chcete, udělám to.“ Nakonec poslechl a pustil Norrise zpět na druhé místo.

Situace vzbudila pozornost i u Maxe Verstappena, který závod vedl. Jeho inženýr Gianpiero Lambiase ho informoval o výměně pozic, na což Verstappen s nadsázkou reagoval: „Ha. Jen proto, že měl pomalý pit stop?“ a dodal, že se raději soustředí na trať před sebou.

Pro Verstappena tak souboj mezi Norrisem a Piastrim nebyl prioritou. Na tiskové konferenci po závodě uvedl: „Vím, že chcete nějakou zábavnou odpověď, ale není to moje věc. Raději o tom nemluvím.“ Podle Tima Glocka jeho reakce jasně ukázala, že by se v podobné situaci zachoval odlišně: „Verstappen by to nikdy neudělal.“

Start GP Itálie

Lando Norris se pustil do Maxe Verstappena: Nesmíte soupeře vytlačovat mimo trať

Glock označil zásah Mclarenu za spravedlivý, ale varoval, že podobná rozhodnutí mohou vést k problémům, zejména pokud se situace opakuje v dalších závodech. Doufá, že to Piastrimu na konci sezóny nezkomplikuje boj o titul a připomněl, že ideálně by pořadí mělo být určeno výkonem na trati.

Oscar Piastri po závodě obhajoval své rozhodnutí jako správné: „Myslím, že dnes šlo o férové rozhodnutí. Lando byl celý závod přede mnou a nebylo to jeho chyba. Pro mě je to v pořádku.“ Zdůraznil, že hlavním cílem je vyhrávat šampionáty díky vlastním výkonům, nikoli díky zásahům týmu.

Piastri také vysvětlil dlouhodobou strategii McLarenu: „Chceme mít co nejlepší šanci na vítězství v šampionátech dlouhodobě a chránit lidi kolem nás, kteří nám to umožňují. V takových situacích je snadné ustoupit a dát někomu druhé místo, aby byla zachována spravedlnost.“ Jeho rozhodnutí respektovat týmový příkaz bylo motivováno úctou k výkonu spoluhráče a zohledněním dlouhodobé strategie týmu.

Sdílej Sdílej
Vstoupit do diskuze
Témata:
McLaren Max Verstappen Lando Norris Oscar Piastri
Stalo se
Novinky
Kimi Antonelli

Toto Wolff už nešetřil kritikou: Kimi Antonelli udělal příliš mnoho chyb

Šéf Mercedesu Toto Wolff projevil výrazné rozhořčení nad výkonem svého týmu na Velké ceně Itálie. Podle něj výsledky nebyly podle očekávání a ukázaly, že tým má před sebou ještě mnoho práce, než bude konkurenceschopný na nejvyšší úrovni.

Novinky
Oscar Piastri a Lando Norris

Max Verstappen se jasně vyjádřil k týmovým příkazům McLarenu v Monze

Max Verstappen se vyjádřil k týmovým příkazům McLarenu během Velké ceny Itálie. Čtyřnásobný mistr světa zdůraznil, že podobné situace nejsou jeho záležitostí a raději se soustředí na závod.

Novinky
Start GP Itálie

Lando Norris se pustil do Maxe Verstappena: Nesmíte soupeře vytlačovat mimo trať

Na startu Velké ceny Itálie se Lando Norris a Max Verstappen utkali tvrdě o vedení. Norris kritizoval Verstappena za agresivní manévr, který ho donutil vyjet do trávy. 

Novinky
Liam Lawson

Napětí v rodině Red Bullu: Liam Lawson a Yuki Tsunoda se v Monze střetli

Jezdec Racing Bulls Liam Lawson označil incident s Yukim Tsunodou ve 30. kole v zatáčce č. 4 na Monze za ukázku tvrdého, ale férového závodění. Podle něj šlo o běžný kontakt v rámci souboje, bez jakéhokoli úmyslného zavinění.

Novinky
Lewis Hamilton na Monze

Fréderic Vasseur přiznává neúspěch Ferrari: Riskantní strategie s Lewisem Hamiltonem se nevyplatila

Šéf Ferrari Fred Vasseur přiznal, že riskantní strategie overcutu pro Hamiltona během Velké ceny Itálie nevyšla kvůli nečekaně nízké degradaci pneumatik.

Novinky
Lando Norris a Oscar Piastri v Monze

Napětí v McLarenu: Nico Rosberg očekává po Monze rozhovory

Nico Rosberg kritizoval týmovou režii McLarenu z konce Velké ceny Itálie, kdy byl Oscar Piastri požádán, aby pustil před sebe Landa Norrise. Podle něj by měl tým situaci vyjasnit, protože může ovlivnit vnitřní dynamiku i další spolupráci jezdců.

Novinky
Lando Norris a Oscar Piastri v Monze

Napětí v Monze: McLaren vysvětluje výměnu Landa Norrise a Oscara Piastriho

McLaren způsobil pozdvižení na GP Itálie, když tým dočasně vyměnil pozice Norrisovi a Piastrimu po pomalé zastávce Brita. Oba nakonec dojeli na pódiu, ale týmové instrukce ovlivnily konečné pořadí.
Novinky
Charles Leclerc v Monze

Charles Leclerc přiznává realitu: Letošní šance Ferrari na vítězství jsou ve třech závodech

Charles Leclerc dojel v Monze čtvrtý a přiznal, že Ferrari bude muset letos hledat vítězství v jiných závodech. Jeho hlavní naděje jsou Baku, Singapur a Las Vegas.
Grand Prix
Max Verstappen vyhrál GP Itálie

GP Itálie: Max Verstappen vítězí v Monze. Mclaren znovu aplikoval „Papaya rules"

Po krátkém souboji s Landem Norrisem o vedení v úvodu Velké ceny Itálie převzal Max Verstappen vedení a bez větších potíží si dojel pro své třetí vítězství letošní sezony.
Novinky
Kimi Antonelli v Monze

Kimi Antonelli překonal nervozitu a v kvalifikaci prolomil kletbu Monzy

Kimi Antonelli prolomil svou kletbu z Monzy a po napínavé, ale čisté kvalifikaci se posunul na šestou pozici na startu díky Hamiltonovu trestu. Mladý Ital ukázal, že dokáže udržet nervy na uzdě a zvládnout tlak na legendární italské trati.
Novinky
Fernando Alonso

Fernando Alonso v kvalifikaci překvapil sám sebe: Na závod má realistický pohled

Fernando Alonso přiznal, že osmá pozice na startu v Monze je pro Aston Martin poněkud lichotivá a realisticky očekává, že se v neděli během závodu propadne zpět.

Novinky
Oscar Piastri a Lando Norris

Lando Norris a Oscar Piastri projevili v kvalifikaci fair play: Andrea Stella varuje před možným zlomem

Andrea Stella ocenil fair play McLarenu během kvalifikace na GP Itálie, ale připustil, že se situace může změnit při závěru šampionátu v Abú Zabí.