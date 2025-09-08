Max Verstappen se jasně vyjádřil k týmovým příkazům McLarenu v Monze

Max Verstappen se vyjádřil k týmovým příkazům McLarenu během Velké ceny Itálie. Čtyřnásobný mistr světa zdůraznil, že podobné situace nejsou jeho záležitostí a raději se soustředí na závod.
Během Velké ceny Itálie způsobil McLaren rozruch, když nařídil Oscarovi Piastrimu vrátit pozici Landu Norrisovi po jeho pomalém zastavení v boxech. Piastri, který zastavil o kolo dříve, krátce protestoval: „Řekli jsme si, že pomalý pit stop je součást závodění, takže moc nechápu, co se změnilo. Ale pokud to opravdu chcete, udělám to.“ Nakonec poslechl a pustil Norrise zpět na druhé místo.
Situace vzbudila pozornost i u Maxe Verstappena, který závod vedl. Jeho inženýr Gianpiero Lambiase ho informoval o výměně pozic, na což Verstappen s nadsázkou reagoval: „Ha. Jen proto, že měl pomalý pit stop?“ a dodal, že se raději soustředí na trať před sebou.
Pro Verstappena tak souboj mezi Norrisem a Piastrim nebyl prioritou. Na tiskové konferenci po závodě uvedl: „Vím, že chcete nějakou zábavnou odpověď, ale není to moje věc. Raději o tom nemluvím.“ Podle Tima Glocka jeho reakce jasně ukázala, že by se v podobné situaci zachoval odlišně: „Verstappen by to nikdy neudělal.“
Glock označil zásah Mclarenu za spravedlivý, ale varoval, že podobná rozhodnutí mohou vést k problémům, zejména pokud se situace opakuje v dalších závodech. Doufá, že to Piastrimu na konci sezóny nezkomplikuje boj o titul a připomněl, že ideálně by pořadí mělo být určeno výkonem na trati.
Oscar Piastri po závodě obhajoval své rozhodnutí jako správné: „Myslím, že dnes šlo o férové rozhodnutí. Lando byl celý závod přede mnou a nebylo to jeho chyba. Pro mě je to v pořádku.“ Zdůraznil, že hlavním cílem je vyhrávat šampionáty díky vlastním výkonům, nikoli díky zásahům týmu.
Piastri také vysvětlil dlouhodobou strategii McLarenu: „Chceme mít co nejlepší šanci na vítězství v šampionátech dlouhodobě a chránit lidi kolem nás, kteří nám to umožňují. V takových situacích je snadné ustoupit a dát někomu druhé místo, aby byla zachována spravedlnost.“ Jeho rozhodnutí respektovat týmový příkaz bylo motivováno úctou k výkonu spoluhráče a zohledněním dlouhodobé strategie týmu.
Šéf Mercedesu Toto Wolff projevil výrazné rozhořčení nad výkonem svého týmu na Velké ceně Itálie. Podle něj výsledky nebyly podle očekávání a ukázaly, že tým má před sebou ještě mnoho práce, než bude konkurenceschopný na nejvyšší úrovni.
Max Verstappen se vyjádřil k týmovým příkazům McLarenu během Velké ceny Itálie. Čtyřnásobný mistr světa zdůraznil, že podobné situace nejsou jeho záležitostí a raději se soustředí na závod.
Na startu Velké ceny Itálie se Lando Norris a Max Verstappen utkali tvrdě o vedení. Norris kritizoval Verstappena za agresivní manévr, který ho donutil vyjet do trávy.
Jezdec Racing Bulls Liam Lawson označil incident s Yukim Tsunodou ve 30. kole v zatáčce č. 4 na Monze za ukázku tvrdého, ale férového závodění. Podle něj šlo o běžný kontakt v rámci souboje, bez jakéhokoli úmyslného zavinění.
Šéf Ferrari Fred Vasseur přiznal, že riskantní strategie overcutu pro Hamiltona během Velké ceny Itálie nevyšla kvůli nečekaně nízké degradaci pneumatik.
Nico Rosberg kritizoval týmovou režii McLarenu z konce Velké ceny Itálie, kdy byl Oscar Piastri požádán, aby pustil před sebe Landa Norrise. Podle něj by měl tým situaci vyjasnit, protože může ovlivnit vnitřní dynamiku i další spolupráci jezdců.
McLaren způsobil pozdvižení na GP Itálie, když tým dočasně vyměnil pozice Norrisovi a Piastrimu po pomalé zastávce Brita. Oba nakonec dojeli na pódiu, ale týmové instrukce ovlivnily konečné pořadí.
Charles Leclerc dojel v Monze čtvrtý a přiznal, že Ferrari bude muset letos hledat vítězství v jiných závodech. Jeho hlavní naděje jsou Baku, Singapur a Las Vegas.
Po krátkém souboji s Landem Norrisem o vedení v úvodu Velké ceny Itálie převzal Max Verstappen vedení a bez větších potíží si dojel pro své třetí vítězství letošní sezony.
Kimi Antonelli prolomil svou kletbu z Monzy a po napínavé, ale čisté kvalifikaci se posunul na šestou pozici na startu díky Hamiltonovu trestu. Mladý Ital ukázal, že dokáže udržet nervy na uzdě a zvládnout tlak na legendární italské trati.
Fernando Alonso přiznal, že osmá pozice na startu v Monze je pro Aston Martin poněkud lichotivá a realisticky očekává, že se v neděli během závodu propadne zpět.
Andrea Stella ocenil fair play McLarenu během kvalifikace na GP Itálie, ale připustil, že se situace může změnit při závěru šampionátu v Abú Zabí.