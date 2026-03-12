Fernando Alonso o náročném startu sezony: Technické problémy Hondy ho nevyvádějí z rovnováhy

Fernando Alonso se po deseti letech od svého známého výbuchu kolem „motoru GP2“ drží klidný i přes náročný start sezóny 2026 s Aston Martinem a Hondou.
Fernando Alonso se v sezoně 2026 znovu spojil s Hondou, tentokrát v týmu Aston Martin, deset let po své první spolupráci s japonským výrobcem u McLarenu. Stejně jako tehdy ani tentokrát nezačala sezona hladce a technické problémy komplikují život zkušenému španělskému závodníkovi.
Během předsezonních testů se projevily silné vibrace motoru Honda, které byly natolik výrazné, že při zkouškách spadl kus karoserie. Alonso přiznal, že po pouhých 25 minutách jízdy měl ruce necitlivé. „Vibrace byly stejné,“ poznamenal pilot Aston Martinu, přestože Honda během Velké ceny Austrálie provedla určité úpravy.
Úvodní závod sezony v Melbourne byl pro dvojitého mistra světa náročný. Alonso musel odstoupit na 15. okruhu, později se vrátil do závodu s odstupem 11 kol, aby nakonec vůz znovu opustil. Přesto zachovává klidný přístup a nenechává se frustrovat. „Méně těžké, než si myslíte. Není to ideální, samozřejmě. Všichni chceme vyhrávat, ale máme 22 jezdců. Jeden vyhraje, 21 bude v obtížné situaci. Pro mě je úplně jedno, zda skončím třetí, pátý nebo sedmnáctý,“ uvedl.
Alonso zdůraznil, že jeho zkušenosti z F1 mu pomáhají udržet odstup: „Měl jsem štěstí, že jsem jezdil s konkurenceschopnými vozy a vybojoval přes sto pódií. Každý výsledek, který není první, pro mě znamená stejný boj.“
K potížím Hondy přistupuje s pragmatickým přístupem: „Je to první rok spolupráce Aston Martinu s Hondou a musíme projít tímto obdobím. Jsem připraven pomoct, jak jen budu moci,“ dodal. Tento klidný postoj je v ostrém kontrastu s jeho slavnou kritikou „GP2 engine“ z roku 2015, kdy po závodě v Japonsku vyjádřil frustraci nad výkonem McLaren-Honda.
„O deset let později vidím věci s větší perspektivou a vyspělostí,“ vysvětlil Alonso. „Tehdy to nebylo tak dramatické, jak to prezentovala média. F1 je sledovaný sport – když vyhrajete pár šampionátů, cítíte se jako Bůh, ale v těžkých obdobích se všechno dramatizuje.“
Španěl také připomněl, že tehdejší kritiku projektu Honda sdíleli i jeho tehdejší kolegové Jenson Button a Stoffel Vandoorne. „Projekt nebyl dostatečně zralý, když jsme začínali, a nyní lidé lépe chápou problémy, se kterými jsme se potýkali,“ dodal.
Alonso se aktivně zapojuje do řešení technických obtíží Aston Martinu: „Musíme alokovat zdroje týmu na motor, vibrace a nasazení výkonu. Jsme jeden tým. Start sezony je hrbolatý, doufám, že dlouho netrvá, ale rychlé řešení neexistuje.“
Díky bohatým zkušenostem a realistickému přístupu se Alonso snaží nepříznivý začátek sezony využít k posílení týmové spolupráce a k dalšímu vývoji monopostu. Jeho přístup ukazuje, že i přes technické komplikace zůstává odhodlaný a plně soustředěný na zbytek sezony 2026 s Aston Martinem.
