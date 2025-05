Toto Wolff promluvil o Lewisi Hamiltonovi, trápení Ferrari a dynamice Mercedesu

Lewis Hamilton zažívá po přestupu z Mercedesu do Ferrari obtížný rozjezd sezony. Čtyřicetiletý pilot zatím v Grand Prix nepřekročil páté místo a v kvalifikacích ztrácí na Charlese Leclerca. Přesto jeho bývalý šéf Toto Wolff odmítá jakékoli spekulace o úpadku formy sedminásobného mistra světa.

„Myslím, že jsme viděli to kouzlo ve sprintovém závodě – byla to Šanghaj?“ reagoval Wolff během tiskové konference FIA v Miami. „Naprosto tomu závodu dominoval. Není to tak, že byste měli kouzlo v jednom závodě a pak najednou kouzlo ztratili v dalším. Pevně věřím, že tam stále je.“

Hamilton si v pátek postěžoval, že mu chybí potřebná rychlost k boji o špičku. „Myslím, že všechna auta před vámi jsou rychlejší,“ uvedl podle PlanetF1.com. „Takže ano, opravdu nevím, co víc říct.“

Wolff připomněl, že Hamilton byl v Mercedesu 12 let a zvyk na nový tým není automatický. „Dostal se do Ferrari, kde byl jeho týmový kolega už dlouho. A jeho týmový kolega je jednoznačně jedním z těch velmi dobrých,“ řekl. „Zvenčí a když s ním mluvím, je to trajektorie, kterou musí každý nový jezdec projít ve špičkovém týmu.“

Současně poukázal na kontrast s mladým Kimim Antonellim, který Hamiltona letos v Mercedesu nahradil. Ital bodoval ve čtyřech z pěti závodů a v Miami si do sprintu vybojoval pole position. „Jeho příchod letos znamená, že máme rok učení, než začnou platit nová pravidla,“ vysvětlil Wolff. „Bude znát všechny tratě, na které například nikdy nebyl, a to mu připadalo jako správné rozhodnutí.“

Wolff ale zdůraznil, že vztahy s Hamiltonem zůstávají přátelské. „S Lewisem jsme stále velcí přátelé. Minulý rok to dospělo do bodu, kdy je to jako strávit 12 let v kuse na dovolené se svým nejlepším přítelem. V určité fázi si řeknete, no, možná tentokrát udělejte něco jiného,“ popsal. „A Lewis potřeboval osvěžení, znovuobjevení. Ferrari je ikonické, o tom není pochyb.“

Závěrem Wolff popsal novou atmosféru v garáži Mercedesu. „George se v týmu výrazně posunul jako starší jezdec. Kimi je skoro jako ten mladý bratr, který přišel. Dobře spolupracují, což je velmi potěšující vidět. Kimi se příliš nestresuje, jen neustále buduje. A na George se můžete spolehnout, pokud jde o časy na kolo a závodění. Takže nálada je vysoká.“