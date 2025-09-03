Toto Wolff: Přestup Lewise Hamiltona do Ferrari mi ulehčil život

Šéf Mercedesu Toto Wolff připustil, že Hamiltonův odchod do Ferrari mu ulehčil situaci, protože se tak vyhnul těžkému rozhodnutí o Britově budoucnosti u stříbrných šípů.
Toto Wolff otevřeně přiznal, že přestup Lewise Hamiltona do Ferrari mu umožnil vyhnout se “obtížnému” rozhodnutí ohledně budoucnosti sedminásobného mistra světa u Mercedesu. Brit šokoval paddock Formule 1, když oznámil přesun k italské stájí pro sezónu 2025, a i když změna týmu nepřinesla okamžitou změnu výsledků, kterou si Hamilton možná přál, pro Wolffa to znamenalo úlevu.
„Schopnosti vám nezmizí ze dne na den,“ řekl Wolff v rozhovoru pro Motorsport.com, když mluvil o Hamiltonově současné situaci. „Každý sportovec dokáže určité oslabení v jedné oblasti vyrovnat tím, že vynikne v jiné. Zkušenosti mohou nahradit i drobný úbytek rychlosti na jedno kolo. U Fernanda Alonsa jsem to viděl mnohokrát, vždy si uměl najít způsob, jak ztrátu kompenzovat. Proto věřím, že pokud Lewis dostane vůz, který mu dodá jistotu a poskytne správnou zpětnou vazbu, může být pořád na špičkové úrovni.“
Hamiltonova první sezóna v barvách Ferrari byla však poznamenána pokračujícími problémy a kritikou, že by měl zvážit odstoupení. Wolff ale odmítá naznačit, že by Brit ztratil svůj talent. “Měl u nás špatné chvíle, kdy měl pocit, že strategie proti němu fungovala,” dodal šéf Mercedesu. “Člověka začnete chápat lépe, když víte, jak funguje. U něj jsem věděl, kdy ho okamžitě podržet nebo mu dát půl hodiny, aby se uklidnil, a pak se věci zase normalizovaly.”
Podle Wolffa Hamiltonovi pomohlo, že své počáteční problémy s novou érou F1 zažil v Mercedesu, kde se cítil doma. “Když jste ve své rodině, můžete křičet a všichni vědí proč. V novém prostředí neznáte ostatní, ale stejně chcete křičet. Dynamika je prostě neznámá – není lepší ani horší, jen neznámá, a to věci ztěžuje.”
Wolff zároveň chápe důvody Hamiltonova přestupu. “Všechny důvody, proč šel do Ferrari, platí i dnes. Potřeboval změnu prostředí a my také. Nebyli jsme tak konkurenceschopní, jak bychom si přáli. Ferrari vypadalo lépe. Každý závodník chce závodit za Ferrari, a jemu se navíc líbí červená. Dohoda byla velmi dobrá,” řekl Wolff s odkazem na finanční stránku přestupu.
Hamilton se navíc nyní potýká s výzvou soupeřit s mladším týmovým kolegou Charlesem Leclercem a přizpůsobit se odlišné charakteristice auta. Wolff připustil, že jeho současný pokles formy ukazuje, jak těžká byla situace Mercedesu, který měl v záloze Andrea Kimi Antonelliho. “Byli jsme připraveni riskovat, ale nemůžete Lewisovi říct: ‘končíme’. Takže to udělal on, a taková byla trajektorie,” vysvětlil.
A když se Wolff vyjádřil k tomu, jak těžké by bylo rozhodnutí ohledně Hamiltonovy budoucnosti, dodal: “Velmi obtížné. Z osobního i týmového pohledu by to byla konverzace, které bychom se obávali.”
