Toto Wolff posílá varování Maxovi Verstappenovi: Boj o titul se stupňuje

Sezona F1 2025 míří do závěrečné fáze a pozornost se soustředí na dramatický souboj uvnitř McLarenu mezi Landem Norrisem a Oscarem Piastrim, zatímco Toto Wolff naznačil, jak vypadají šance Maxe Verstappena na titul.
Sezona 2025 se chýlí k závěru a pozornost se soustředí na dramatický souboj uvnitř McLarenu. Toto Wolff, šéf týmu Mercedes, již označil šance Maxe Verstappena na zisk titulu za ztracené. „Kolik bodů Max zaostává? Ta loď už vyplula,“ prohlásil Wolff pro Motorsport.com.
Nyní se vše soustředí na duel mezi Landem Norrisem a Oscarem Piastrim. Norris vstupuje do posledních tří závodů s výraznou výhodou. „Rozdíl, který má Lando nyní, je opravdu velmi, velmi solidní,“ doplnil Wolff.
Sezona pokračuje v Las Vegas a tři jezdci mají stále matematickou šanci na titul. Norris, Piastri a Verstappen mohou získat maximálně 83 bodů za poslední tři závody a sprint v Kataru.
Norris vede průběžné pořadí s 390 body, Piastri ztrácí 24 bodů a Verstappen zaostává o 49 bodů. Přesto, že Red Bull zaostává za McLarenem, Verstappen zůstává ve hře, což potvrzuje jeho kvality a zkušenosti.
McLaren letos dominoval s vozem MCL39 a zajistil si konstruktérský titul už v Singapuru se šesti závody před koncem. Přesto může šampionát jezdců rozhodnout až poslední závod sezony, protože Norris a Piastri drží krok a udržují vyrovnanou konkurenci.
Strategie McLarenu, známá jako „papaya rules“, zajišťuje spravedlivé rozdělení příležitostí mezi jezdce a udržuje napětí v týmu. Norris a Piastri mají po sedm vítězství a právě díky tomu spolu s dalšími taktickými kroky zůstává Verstappen i přes nižší počet triumfů a pódií stále v matematickém boji o titul.
Wolff vyzdvihl McLaren za to, jak dovolil svým jezdcům vzájemně soupeřit. „Myslím, že jak to zvládají, je velmi dobré. Nevidím situaci, kdy by se vyřadili navzájem,“ řekl.
Brazilská Grand Prix potvrdila formu Norrise. Dominoval a získal maximálních 33 bodů, čímž zvýšil náskok nad Verstappenem na 49 bodů, přestože Verstappen předvedl impozantní závod z boxové uličky až na pódium.
Wolff upozornil, že týmová bitva uvnitř McLarenu bude napínavá, ale vedení pod Andrea Stellou udrží vše pod kontrolou. „Jako šéf týmu musíte mít pevnou ruku a nenechat se zasahovat zvenčí,“ vysvětlil.
Z pohledu fanoušků by byla napínavější situace, kdyby do posledního závodu vstupovali jezdci s vyrovnanými body. Wolff však uznává, že Norris si udržel nervy a sbíral body s maximální efektivitou.
„Napětí uvnitř týmu se samozřejmě zvyšuje, ale z pohledu šéfa týmu jde o to držet vše pod kontrolou,“ dodal. Podle něj finální souboj McLarenu proběhne během posledních tří závodů sezony, přičemž správné vedení zajistí, že oba jezdci mohou závodit čistě a férově.
