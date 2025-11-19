Nová pravidla, noví vítězové: Mattia Binotto prozrazuje, kdo má největší šanci

Mattia Binotto
Mattia Binotto, foto: Sauber Motorsport AG
Josef Mráček VČERA 12:53
Sdílej:

Šéf týmu Audi pro Formuli 1 Mattia Binotto naznačil, že nadcházející změny pravidel otevřou dveře těm, kdo dokážou nejrychleji přizpůsobit svůj vůz

Audi oficiálně představilo svou novou identitu a koncept pro vstup do Formule 1, čímž automobilka završila převzetí týmu Sauber. Při slavnostní prezentaci v Mnichově šéf týmu Mattia Binotto představil ambiciózní plán pro první sezonu nové éry pravidel 2026, která přinese zásadní změny v pohonných jednotkách i podvozcích.

Binotto upozornil, že úspěch v prvním roce nebude záviset jen na rychlosti auta. „Nemyslím si, že podle prvního závodu můžeme určit, kdo bude nejlepším týmem,“ řekl. „Důležitější je, jak bude tým umět reagovat a přizpůsobovat se během sezony.“

Podle něj bude klíčová schopnost rychle vyvíjet vůz. „Nezáleží na úrovni konkurence, nejlepší tým bude ten, který dokáže rychle reagovat a rychle vyvíjet své auto.“

Nová pravidla přinesou zásadní změny jak u motorů, tak u podvozků. Motory budou využívat téměř stejné podíly elektrické energie a spalovacího motoru, podvozky budou lehčí a menší a aktivní aerodynamika má zlepšit předjíždění na trati.

Jenson Button při tréninku v Monaku

Jenson Button zasahuje: Ostrá rada pro šéfa Ferrari

Binotto zdůraznil, že přesné simulace budou nezbytné, aby každá aktualizace vozu skutečně přinesla výkon. „Viděli jsme, že mnoho týmů narazilo na problém, kdy výsledky z virtuálních simulací neseděly s realitou na trati,“ upozornil bývalý šéf Ferrari.

„Změny budou zásadní jak u aerodynamiky, tak u samotného vozu,“ dodal. „Jde o kombinaci vlivu motoru, podvozku a aerodynamiky.“

Podle Binotta se parametry, které doposud určovaly výkon, mohou v nových pravidlech změnit. „To, co dříve zajišťovalo rychlost auta, může mít zítra jiný význam.“

„To znamená, že všechny nástroje ve fabrice, simulace laděné pro současná pravidla, je potřeba kompletně přehodnotit. Parametry už nebudou mít stejnou váhu,“ vysvětlil Binotto.

Šéf Audi připustil, že na začátku sezony budou některé týmy lépe připravené než jiné. „Tato změna je něco, na co nejsme zvyklí. Na startu sezony budou některé týmy připravené správně, jiné ne, protože jejich nástroje ještě nejsou doladěné.“

Binotto uzavřel, že první závody ukážou jen začátek sezony. „Kdo bude schopen rychle reagovat a vyvíjet své auto, ten bude mít největší šanci na úspěch.“ Celkově podle něj klíč k vítězství nebude jen v rychlosti auta, ale hlavně ve schopnosti týmu adaptovat se na nové pravidla a efektivně využívat technologie.

Stalo se
Novinky
Alan Permane

Racing Bulls drží fanoušky v napětí: Šéf týmu konečně promluvil o sestavě na příští rok

Šéf týmu Racing Bulls Alan Permane potvrdil, že oznámení jezdecké sestavy pro rok 2026 se odkládá a tým si dává čas na pečlivé vyhodnocení aktuální sezony a přípravu na novou éru Formule 1.

Novinky
Max Verstappen v Brazílii

Toto Wolff posílá varování Maxovi Verstappenovi: Boj o titul se stupňuje

Sezona F1 2025 míří do závěrečné fáze a pozornost se soustředí na dramatický souboj uvnitř McLarenu mezi Landem Norrisem a Oscarem Piastrim, zatímco Toto Wolff naznačil, jak vypadají šance Maxe Verstappena na titul.

Novinky
Novinky
Jenson Button při tréninku v Monaku

Jenson Button zasahuje: Ostrá rada pro šéfa Ferrari

Po výzvě šéfa Ferrari Johna Elkanna, aby jeho jezdci „více jezdili a méně mluvili“, se Jenson Button na sociálních sítích ozval.

Novinky
Lewis Hamilton

Lewis Hamilton jako nový Schumacher? Ferrari dostalo jasné varování

Lewis Hamilton sice na Charlese Leclerca v celkovém pořadí ztrácí 66 bodů, přesto je to právě britský jezdec, jehož hlas by měl mít ve Ferrari při formování budoucí strategie zásadní váhu, hlásá insider.

Novinky
Charles Leclerc v Brazílii

Charles Leclerc pod drobnohledem: Přichází tajný plán B pro hvězdu Ferrari?

Ralf Schumacher uvedl, že je vždy dobré mít připravené možnosti a strategii pro nečekané situace. Podle něj by každý jezdec měl myslet na své kroky i v náročných obdobích.

Novinky
Oscar Piastri

Mark Webber: Oscar Piastri ještě neřekl poslední slovo

Mark Webber věří, že Oscar Piastri má motivaci a charakter potřebný k silnému závěru sezony. Podle něj může mladý jezdec v posledních třech závodech znovu ukázat svůj talent a posunout McLaren vpřed.
Novinky
Adrian Newey

Juan Pablo Montoya přichází s odvážnou predikcí pro Aston Martin

Aston Martin vstupuje do nové etapy s ambiciózními cíli a intenzivní přípravou. Tým i jeho klíčoví členové pracují na zdokonalení všech aspektů svého fungování, přičemž pozornost fanoušků i odborníků zůstává upřena na jejich další kroky.
Novinky
Ella Häkkinen, Ella Stevens a Ella Lloyd v programu Mclarenu

Dcera legendy míří do McLarenu: Ženský motorsport dostává nový impuls

McLaren Racing rozšířil svůj Driver Development Programme o dvě nové talenty, Elly Stevens a Elly Häkkinen. Tým věří, že program jim poskytne zkušenosti a podporu potřebnou k dalšímu růstu v motorsportu.
Novinky
Christian Horner a Zak Brown

Zak Brown o Christianu Hornerovi: Jak sláva a peníze změnily bývalého šéfa Red Bullu

Šéf McLarenu Zak Brown a bývalý šéf Red Bullu Christian Horner se v posledních letech Hornerova působení v týmu často pouštěli do ostrých slovních výměn. Jejich vzájemné přestřelky patřily k nejvýraznějším v paddocku.
Novinky
Sergio Pérez při testech v Bahrajnu

Sergio Pérez po odchodu z Red Bullu: Pauza, která změnila jeho vnímání

Sergio Pérez přiznal, že mu čas mimo Formuli 1 pomohl získat jiný pohled na závodění. Pauza mu umožnila znovu si užít samotnou podstatu sportu.

Novinky
Max Verstappen a Kimi Antonelli

Max Verstappen: Co vzkázal Kimimu Antonellimu po rozkolísané sezoně

Kimi Antonelli měl letos v Mercedesu několik slabších chvil, ale postupně sbírá cenné zkušenosti. Max Verstappen přesto vyjádřil nováčkovi jasnou podporu.