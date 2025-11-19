Nová pravidla, noví vítězové: Mattia Binotto prozrazuje, kdo má největší šanci

Šéf týmu Audi pro Formuli 1 Mattia Binotto naznačil, že nadcházející změny pravidel otevřou dveře těm, kdo dokážou nejrychleji přizpůsobit svůj vůz
Audi oficiálně představilo svou novou identitu a koncept pro vstup do Formule 1, čímž automobilka završila převzetí týmu Sauber. Při slavnostní prezentaci v Mnichově šéf týmu Mattia Binotto představil ambiciózní plán pro první sezonu nové éry pravidel 2026, která přinese zásadní změny v pohonných jednotkách i podvozcích.
Binotto upozornil, že úspěch v prvním roce nebude záviset jen na rychlosti auta. „Nemyslím si, že podle prvního závodu můžeme určit, kdo bude nejlepším týmem,“ řekl. „Důležitější je, jak bude tým umět reagovat a přizpůsobovat se během sezony.“
Podle něj bude klíčová schopnost rychle vyvíjet vůz. „Nezáleží na úrovni konkurence, nejlepší tým bude ten, který dokáže rychle reagovat a rychle vyvíjet své auto.“
Nová pravidla přinesou zásadní změny jak u motorů, tak u podvozků. Motory budou využívat téměř stejné podíly elektrické energie a spalovacího motoru, podvozky budou lehčí a menší a aktivní aerodynamika má zlepšit předjíždění na trati.
Binotto zdůraznil, že přesné simulace budou nezbytné, aby každá aktualizace vozu skutečně přinesla výkon. „Viděli jsme, že mnoho týmů narazilo na problém, kdy výsledky z virtuálních simulací neseděly s realitou na trati,“ upozornil bývalý šéf Ferrari.
„Změny budou zásadní jak u aerodynamiky, tak u samotného vozu,“ dodal. „Jde o kombinaci vlivu motoru, podvozku a aerodynamiky.“
Podle Binotta se parametry, které doposud určovaly výkon, mohou v nových pravidlech změnit. „To, co dříve zajišťovalo rychlost auta, může mít zítra jiný význam.“
„To znamená, že všechny nástroje ve fabrice, simulace laděné pro současná pravidla, je potřeba kompletně přehodnotit. Parametry už nebudou mít stejnou váhu,“ vysvětlil Binotto.
Šéf Audi připustil, že na začátku sezony budou některé týmy lépe připravené než jiné. „Tato změna je něco, na co nejsme zvyklí. Na startu sezony budou některé týmy připravené správně, jiné ne, protože jejich nástroje ještě nejsou doladěné.“
Binotto uzavřel, že první závody ukážou jen začátek sezony. „Kdo bude schopen rychle reagovat a vyvíjet své auto, ten bude mít největší šanci na úspěch.“ Celkově podle něj klíč k vítězství nebude jen v rychlosti auta, ale hlavně ve schopnosti týmu adaptovat se na nové pravidla a efektivně využívat technologie.
