Toto Wolff podporuje Valtteriho Bottase: Je rychlý a zaslouží si závodní sedačku

Valtteri Bottas
Valtteri Bottas, foto: Mercedes AMG F1 Team
Michael Zelinka DNES 12:23
Šéf Mercedesu Toto Wolff věří, že Valtteri Bottas si návrat do Formule 1 zaslouží. Finský závodník se přitom objevuje v souvislosti s týmem Cadillac F1 před jejich debutem v sezóně 2026.

Valtteri Bottas opustil závodní pole Formule 1 na konci roku 2024 poté, co přišel o sedadlo u Kick Sauber. Následně se vrátil k Mercedesu v roli rezervního jezdce, kde doplňuje pravidelné piloty George Russella a Kimiho Antonelliho.

Přestože letos závodně nejezdí, Bottas zůstává klíčovou součástí Stříbrných šípů, s nimiž závodil v letech 2017 až 2021. Pomáhá prostřednictvím práce v simulátoru a svou přítomností na okruzích, čímž přispívá k přípravám týmu.

S příchodem týmu Cadillac na startovní rošt v příštím roce se Bottas stal jedním z favoritů na sedadlo jejich jezdce a šéf Mercedesu Toto Wolff jeho případný návrat podporuje. „Valtteri je součástí rodiny Mercedesu už dlouhou dobu,“ uvedl Wolff ve videu k průběžnému hodnocení sezóny. „Je to jezdec, který pokud by někoho z našich chlapců postihlo rybí otrava, nasadíte ho do auta a okamžitě pojede na tempu. To je skvělé vědět, že váš rezervní a třetí jezdec je tak rychlý.“

Jonathan Wheatley

Jonathan Wheatley přináší nový dech do Sauberu: Tlak proměňuje v pozitivní energii

Wolff zároveň zdůraznil, že Bottas si zaslouží závodní sedačku: „S Valtterim samozřejmě, on si závodní místo zaslouží. Doufejme, že se ta možnost otevře. Sledujte to.“

Bottas sám popsal projekt Cadillacu jako „velmi zajímavý“. Operace je podporována TWG Motorsports a General Motors a vede ji bývalý šéf Virgin Racing a Marussia Graeme Lowdon. „Je to něco nového pro F1, americký tým s možná odlišným pohledem na sport,“ řekl Bottas v podcastu Beyond The Grid. „Pokud bych tam byl jako jezdec, bylo by to opravdu zajímavé, protože můžete začít od nuly. Tým začíná od nuly a můžete opravdu ovlivnit, jakým směrem se bude ubírat, což je motivující a odměňující, když přijde úspěch. Myslím, že změna pravidel je vždy vhodný okamžik pro vstup, protože nikdy nevíte, pokud se to podaří hned na začátku, můžete hned startovat velmi dobře.“

Kromě Bottase se v souvislosti s Cadillacem skloňuje také bývalý jezdec Red Bullu a šestinásobný vítěz Grand Prix Sergio Perez. Tým zatím nepotvrdil jména svých dvou jezdců pro sezónu 2026, takže spekulace o zkušených pilotech pokračují.

