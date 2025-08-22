Jonathan Wheatley přináší nový dech do Sauberu: Tlak proměňuje v pozitivní energii

Jonathan Wheatley prohlásil, že tlak spojený s rolí šéfa továrního týmu Audi promění v něco pozitivního. Kick Sauber se mezitím připravuje na přerod v roce 2026.
Jonathan Wheatley převzal vedení stáje z Hinwilu letos v dubnu. Do týmu Kick Sauber přišel po dlouhých devatenácti letech v Red Bullu, kde zastával roli sportovního ředitele. Jeho cesta do Formule 1 však začala už v roce 1991 u Benettonu, kde působil jako mechanik. Nová výzva mu podle jeho slov dodala čerstvou energii, kterou si naplno užívá – a to i díky tomu, že mohl oslavit první pódium Nica Hülkenberga na Velké ceně Velké Británie.
S blížící se transformací týmu na tovární stáj Audi v roce 2026 Wheatley otevřeně přiznal, že se těší na to, co přijde. „Nemyslím si, že by mě čekala větší zodpovědnost, než na jakou jsem byl zvyklý,“ vysvětlil pro Sky Sports F1. „V roli, kterou dělám nyní, se cítím velmi komfortně. Je to úžasná příležitost a na celý projekt jsem nesmírně nadšený. Jen vyslovit spojení Audi Formula 1 zní jako něco neuvěřitelného, čeho je člověk součástí. Tlak k tomu patří – provází mě už 30 let. Dokážu ho přetavit v něco pozitivního.“
Na otázku, co si přinesl z působení v Red Bullu, odpověděl, že nejde jen o kopírování procesů, ale spíše o způsob práce a přístup. „Musíte se do týmu opravdu ponořit, naslouchat všem kolem a pochopit, proč věci fungují právě tak. Celý postup z jednoho týmu do druhého nepřeneste, to nefunguje. Ale můžete přinést filozofii a kulturní přístup,“ vysvětlil.
Wheatley zároveň připomněl, že současný tým je stále ve fázi budování. „Je to velmi mladý kolektiv, spousta lidí tu začala teprve v lednu nebo únoru. Tým teprve spojujeme dohromady. Jsme na začátku cesty, musíme si uvědomit, že vycházíme z pokorných základů. Ale děláme pokroky, získáváme momentum a právě o tom je tenhle byznys.“
Kick Sauber je aktuálně na sedmém místě Poháru konstruktérů se ziskem 51 bodů, jen bod za Aston Martinem. Pro Wheatleyho je to jasný důkaz, že směr, kterým se tým vydává, začíná přinášet první výsledky.
