Jonathan Wheatley přináší nový dech do Sauberu: Tlak proměňuje v pozitivní energii

Jonathan Wheatley
Jonathan Wheatley, foto: Sauber Motorsport AG
Josef Mráček DNES 11:36
Sdílej:

Jonathan Wheatley prohlásil, že tlak spojený s rolí šéfa továrního týmu Audi promění v něco pozitivního. Kick Sauber se mezitím připravuje na přerod v roce 2026.

Jonathan Wheatley převzal vedení stáje z Hinwilu letos v dubnu. Do týmu Kick Sauber přišel po dlouhých devatenácti letech v Red Bullu, kde zastával roli sportovního ředitele. Jeho cesta do Formule 1 však začala už v roce 1991 u Benettonu, kde působil jako mechanik. Nová výzva mu podle jeho slov dodala čerstvou energii, kterou si naplno užívá – a to i díky tomu, že mohl oslavit první pódium Nica Hülkenberga na Velké ceně Velké Británie.

S blížící se transformací týmu na tovární stáj Audi v roce 2026 Wheatley otevřeně přiznal, že se těší na to, co přijde. „Nemyslím si, že by mě čekala větší zodpovědnost, než na jakou jsem byl zvyklý,“ vysvětlil pro Sky Sports F1. „V roli, kterou dělám nyní, se cítím velmi komfortně. Je to úžasná příležitost a na celý projekt jsem nesmírně nadšený. Jen vyslovit spojení Audi Formula 1 zní jako něco neuvěřitelného, čeho je člověk součástí. Tlak k tomu patří – provází mě už 30 let. Dokážu ho přetavit v něco pozitivního.“

Lewis Hamilton v Maďa

Fred Vasseur otevřeně: Lewis Hamilton není Carlos Sainz, změna týmu není snadná

Na otázku, co si přinesl z působení v Red Bullu, odpověděl, že nejde jen o kopírování procesů, ale spíše o způsob práce a přístup. „Musíte se do týmu opravdu ponořit, naslouchat všem kolem a pochopit, proč věci fungují právě tak. Celý postup z jednoho týmu do druhého nepřeneste, to nefunguje. Ale můžete přinést filozofii a kulturní přístup,“ vysvětlil.

Wheatley zároveň připomněl, že současný tým je stále ve fázi budování. „Je to velmi mladý kolektiv, spousta lidí tu začala teprve v lednu nebo únoru. Tým teprve spojujeme dohromady. Jsme na začátku cesty, musíme si uvědomit, že vycházíme z pokorných základů. Ale děláme pokroky, získáváme momentum a právě o tom je tenhle byznys.“

Kick Sauber je aktuálně na sedmém místě Poháru konstruktérů se ziskem 51 bodů, jen bod za Aston Martinem. Pro Wheatleyho je to jasný důkaz, že směr, kterým se tým vydává, začíná přinášet první výsledky.

Sdílej Sdílej
Vstoupit do diskuze
Témata:
Jonathan Wheatley Stake F1 Team Sauber
Stalo se
Novinky
Sergio Pérez a Valtteri Bottas

Cadillac sází na jistotu: Proč právě Sergio Pérez a Valtteri Bottas jsou ideální volbou

Cadillac se blíží k sestavení své první posádky pro debut ve F1 příští rok a zaměřuje se na kombinaci jezdeckých veteránů s bohatými zkušenostmi.

Novinky
Sebastian Vettel při dalším testování vozu Aston Martin AMR22 v Silverstone

Sebastian Vettel varuje před rokem 2026: Může se zopakovat rok 2014

Sebastian Vettel zpochybnil chystaná pravidla F1 pro rok 2026. Podle něj nemusí zajistit slíbený pokrok ani udržitelnost a hrozí, že kvůli jejich složitosti získají výhodu jen určité týmy.

Novinky
Ericsson, Marcus

Oživí startovní rošt další tým? Jméno Caterham by se mohlo dostat zpět do F1

Po více než deseti letech od svého konce se tým Caterham opět dostává do centra pozornosti s možností návratu do Formule 1.

Novinky
Max Verstappen s Lewisem Hamiltonem během GP Číny

Jak Max Verstappen zneklidňoval Lewise Hamiltona: Psychologická hra odhalena

Bývalý inženýr Maxe Verstappena, Bradley Scanes, odhalil, že jezdec měl taktiku, jak znepříjemnit Lewisovi Hamiltonovi život. Verstappen podle něj využíval plánovaný „power trip“ k testování nervů soupeře.

Novinky
Lewis Hamilton v Kanadě

Lewis Hamilton po maďarské sebekritice: Historická paralela s Michaelem Schumacherem u Mercedesu

Podobně jako Michael Schumacher u Mercedesu, i Lewis Hamilton naráží na limity, když jeho styl jízdy nesedí s nastavením vozu Ferrari. Bez dokonalé harmonie mezi jezdcem a monopostem se jeho výkon nedostává na maximální úroveň.

Novinky
Valtteri Bottas

Toto Wolff podporuje Valtteriho Bottase: Je rychlý a zaslouží si závodní sedačku

Šéf Mercedesu Toto Wolff věří, že Valtteri Bottas si návrat do Formule 1 zaslouží. Finský závodník se přitom objevuje v souvislosti s týmem Cadillac F1 před jejich debutem v sezóně 2026.

Novinky
Jonathan Wheatley

Jonathan Wheatley přináší nový dech do Sauberu: Tlak proměňuje v pozitivní energii

Jonathan Wheatley prohlásil, že tlak spojený s rolí šéfa továrního týmu Audi promění v něco pozitivního. Kick Sauber se mezitím připravuje na přerod v roce 2026.
Novinky
Lewis Hamilton v Maďa

Fred Vasseur otevřeně: Lewis Hamilton není Carlos Sainz, změna týmu není snadná

Ferrari zřejmě naivně očekávalo, že se Lewis Hamilton v Maranellu rychle a bez problémů aklimatizuje. Přechod do italského týmu se však ukazuje jako náročnější, a to i pro zkušeného mistra světa.
Novinky
Gabriel Bortoleto předvedl v Maďarsku skvělý výkon

F1 tým musí kvůli pravidlům změnit název pro GP Nizozemska

Kvůli místním předpisům nebude tým Stake F1 závodit pod svým obvyklým názvem během Velké ceny Nizozemska na okruhu Zandvoort. Tým tak dočasně upraví své označení, aby vyhověl regulacím platným v zemi pořadatele.
Novinky
Brad Pitt se projel v Mclarenu MCL60 v Austinu

F1 film Brada Pitta míří na obrazovky: Datum vydání je potvrzeno

Film Brada Pitta z prostředí F1 by se měl podle zpráv objevit na digitálních platformách ještě tento měsíc. Fanoušci tak dostanou příležitost sledovat očekávaný titul online.
Novinky
Oscar Pisatri slaví druhou pozici v Maďarsku 2025.

Alain Prost vyzdvihl Oscara Piastriho: Australan zareagoval

Čtyřnásobný mistr světa Alain Prost během Festivalu rychlosti v Goodwoodu otevřeně chválil Oscara Piastriho. 

Novinky
Liam Lawson

Liam Lawson se nevzdává: S Red Bullem ještě neskončil

Liam Lawson si splnil sen stát se jezdcem Red Bullu, ale po dvou závodech byl rychle přeřazen. Otázkou zůstává, zda dostane šanci vrátit se a znovu ukázat svůj potenciál.