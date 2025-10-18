Ferrari znovu selhalo: Lewis Hamilton neskrýval zklamání

Lewis Hamilton působil zklamaně poté, co sprintová kvalifikace na Velkou cenu USA znovu odhalila přetrvávající potíže týmu Ferrari.
Lewis Hamilton se po páteční kvalifikaci na sprint v Austinu netajil zklamáním. Britský jezdec obsadil osmé místo, zatímco jeho týmový kolega Charles Leclerc skončil desátý. Pro stáj Ferrari to znamenalo další nepřesvědčivý výsledek, který potvrzuje, že problémy s letošním monopostem SF-25 zdaleka nekončí.
„To rozhodně nebylo tempo, které jsme očekávali,“ přiznal Hamilton po skončení kvalifikace bez obalu. Když byl dotázán, zda má tušení, kam se rychlost vozu ztratila, odpověděl stručně: „Ne, opravdu nemám.“
Ferrari tak pokračuje ve své sérii neúspěchů, jelikož v posledních pěti závodech nestálo ani jednou na stupních vítězů. A první signály z Austinu nenasvědčují tomu, že by se tato bilance měla brzy změnit. Přestože se obě červená auta dokázala probojovat do závěrečné části sprintové kvalifikace, Hamiltonova ztráta na Maxe Verstappena, který opět vybojoval pole position, činila téměř devět desetin sekundy.
„V tréninku to vypadalo dobře a i první část kvalifikace byla celkem slušná,“ popsal Hamilton průběh. „Ale pak se to prostě začalo rozpadat. Auto je opravdu velmi těžké řídit. Spadlo to zkrátka úplně mimo.“
Brit dodal, že rozdíl téměř osmi desetin je pro Ferrari obrovskou výzvou. „Osm desetin, to je hora, kterou musíme zdolat,“ řekl.
Navzdory frustraci z výkonu se Hamilton snaží hledat v závěru sezóny pozitivní přístup. Na tiskové konferenci vysvětlil, že zbývající závody bere jako příležitost k dalšímu rozvoji a zlepšení týmu. „Dívám se na posledních šest závodů jako na testovací víkendy, během kterých se chceme dál učit a zlepšovat naše procesy,“ uvedl.
„Jak jsem říkal už dříve, během posledních závodů jsme měli pár světlých momentů, které jsme ale nedokázali využít. Teď jde o to, vzít ty dobré věci, poučit se z těch špatných a posunout se dál. Všichni v továrně si zaslouží dobrý výsledek a to je náš hlavní cíl. Chceme z každého víkendu vytěžit maximum a věřím, že to dokážeme,“ dodal odhodlaně.
Ferrari má před sebou další víkend plný otázek. Tým bude znovu hledat nejen odpověď na to, kam se vytratila rychlost, ale především způsob, jak zlomit nepříznivý trend a vrátit se zpět do boje o přední příčky.
